La technologie de conduite autonome a enregistré un nouveau bond significatif dans la Silicon Valley. Plus.ai, une startup de la Silicon Valley a effectué ce qui semble être le premier voyage de fret commercial à travers le pays avec un camion autonome, qui a parcouru 2 800 miles (environ 4506 kilomètres) de Tulare en Californie à Quakertown à Pennsylvanie pour livrer une importante quantité de beurre à Land O'Lakes en moins de trois jours. Et selon la société, le voyage s'est déroulé sans aucun incident, a rapporté le quotidien Mercury News.



Bien que ce ne soit pas la première fois qu'un camion autonome fait un voyage à travers le pays, c'est probablement la première fois qu'un camion de transport commercial de ce genre fait une livraison réelle comme celle-ci. D’après le quotidien, c’est le mardi dernier que Plus.ai, l’entreprise à l'origine de la technologie d'autoconduite, a annoncé son voyage à travers les Etats-Unis. Plus.ai est une startup d'intelligence artificielle créée en 2016 et basée à Cupertino en Californie. Elle a mis au point un système de conduite autonome pour les camions de livraison de marchandises.





Le voyage a duré environ 41 heures, selon les données de Google Maps, et s'est étendu sur plus de 2 800 miles, en conduisant surtout de façon autonome, selon le rapport du magazine consacré à la science et à la technologie Popular Mechanics. Il a fallu trois jours au camion de Plus.ai pour achever le voyage, au cours duquel il a fait quelques arrêts carburant et des pauses prévues par le gouvernement fédéral, mais jamais parce qu'il ne pouvait pas supporter la conduite, selon le rapport.



Un chauffeur de sécurité se trouvait à bord du semi-autonome, prêt à prendre le volant si nécessaire, ainsi qu'un ingénieur de sécurité qui observait le déroulement des opérations. Mais ils n'ont jamais eu à prendre la relève et à intervenir dans la conduite, car la compagnie a dit qu'il n'y avait eu aucun « désengagement » ou un moment où le système d'autoconduite a dû être suspendu à cause d'un problème. Plus.ai fait du fret toutes les semaines depuis environ un an, a dit Shawn Kerrigan, cofondateur et chef de l'exploitation de l'entreprise, mais c'est le premier voyage à travers le pays et le premier partenariat dont il a parlé publiquement.



Selon Land O'Lakes, une coopérative agricole, la fin de l'année est la période de pointe pour le beurre. Yone Dewberry, chef de l'approvisionnement de la coopérative, a dit dans une déclaration : « Être en mesure de répondre à cette demande de pointe grâce à une solution de transport de fret rentable sera extrêmement précieux pour notre entreprise ».





La technologie SLAM de Plus.ai



Plus.ai est devenu, en mars 2017, l'une des premières entreprises de camionnage autonomes à obtenir un permis d'essai de véhicule autonome en Californie. Selon le California Department of Motor Vehicles, 65 entreprises détiennent actuellement un de ces permis, a rapporté Popular Mechanics.



Plus.ai a fait confiance à sa technologie SLAM, sa solution de positionnement instantané et de construction de cartes pour compléter cette première livraison commerciale. Le système de l'entreprise comprend une série de capteurs comme des caméras, un lidar et un radar, très semblables à ceux que l'on retrouve dans une Volvo Uber à conduite automatique ou une Ford Fusion Argo AI, d’après Popular Mechanics. Selon le magazine, ce qui est encore remarquable, c'est le système de fusion de données de l'entreprise, qui combine ces informations pour créer un champ de détection frontale de plus de 1 600 mètres de profondeur, permettant au camion de voir loin devant. En même temps, Plus.ai atteint un large champ de vision pour aider le camion à s'adapter aux nouvelles formes de routes et de pentes. Le système gère également différentes conditions météorologiques, comme la pluie et la faible visibilité.



L'industrie du camionnage pourrait être la première à adopter une technologie autonome à grande échelle



Selon Popular Mechanics, les camions autonomes deviendront vraisemblablement la norme avant tous autres types de véhicules autonomes à cause des longs tronçons d'autoroute ennuyeux et prévisibles comparativement aux rues des villes. Quant à Dan Ives, directeur général de la recherche sur les actions de Wedbush Securities, il prévoit qu'il y aura quelques camions autonomes de livraison de fret en 2020 et 2021, avec le début du déploiement commercial en 2022. Il croit aussi que l'industrie du camionnage sera la première à adopter une technologie autonome à grande échelle. Mais selon lui, le calendrier dépendra des règlements, qui varient d'un État à l'autre.



Malgré ce succès de Plus.ai, plusieurs autres entreprises dans tout le pays travaillent à la livraison autonome de fret, a dit M. Ives. Parmi elles, on peut citer Starsky Robotics, une entreprise qui travaille à rendre les camions de marchandises autonomes sur l'autoroute et à les conduire à distance. Starsky s'est associé en été dernier à Loadsmart, une plateforme en ligne qui permet aux utilisateurs d'obtenir des devis, de réserver des camions et de suivre leur fret de la récupération à la livraison, pour expédier automatiquement un camion de fret. Ce voyage a été le premier essai sans pilote d'un camion autonome sur une voie publique, d’après Popular Mechanics.





Il y a aussi Xos Trucks à Los Angeles qui travaille avec UPS pour tester des camions de livraison entièrement électriques. Pronto.ai, fondé par Anthony Levandowski, ancien ingénieur d’Uber, a mis au point un système de sécurité routière qui offre un régulateur de vitesse adaptatif complet, un freinage d'urgence automatique et un centrage proactif des voies. Nous avons également la startup Embark Trucks, une entreprise de camionnage autonome basée à San Francisco, qui a effectué l'an dernier un voyage de cinq jours et de 2 400 milles (environ 3862 kilomètres) à travers les Etats-Unis, a rapporté Mercury News.



« Quand les camions (de fret) pourront parcourir de longues distances, c'est à ce moment-là qu'il y aura un retour sur investissement significatif » sur la technologie autonome, a dit Yves.



Selon Omar Allam, un utilisateur de Twitter qui travaille dans l'industrie du camionnage, lorsque le camionnage autonome longue distance deviendra une norme de l'industrie, les chemins de fer et les autres options d'expédition en ressentiront les effets. Voici ce qu’il a dit dans ses tweets :



« Pour Propel et Gatorade, l'expédition de routine actuelle de Pennsylvanie à la région de San Francisco est d'environ 9 jours au total. 7 à 8 jours en train de Pennsylvanie à Phoenix, puis 1 à 2 jours supplémentaires en camion de Phoenix à San Francisco. Dans les cas urgents, un camion direct entre les deux points prend environ 5 jours,» a écrit Allam. « Si l'on considère les économies estimées que l'on peut attendre des véhicules autonomes, si le coût d'une cargaison dans 5 à 15 ans de Pennsylvanie à Californie par camion autonome se rapproche du coût d'une cargaison ferroviaire, ni les trains ni les camions à conduite humaine n'auront une chance de se réaliser ».





Allam a aussi parlé de l’impact de la technologie sur les camionneurs. « Nous ne remplacerons certainement pas les 3,5 millions de chauffeurs de camion en 15 ans, mais même 1/5 de ce nombre serait de 750 000 chauffeurs », a-t-il écrit. « 96 % d'entre eux sont des hommes, âgés en moyenne de 49 ans, avec un salaire moyen d'environ 45k/an, tous ayant terminé leurs études secondaires. 750 000 familles resteront sans rien ».



Des rapports ont déjà fait état que cette corporation était une cible du développent de l’IA. «



Sources :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Dan Yves prévoit qu'il y aura quelques camions autonomes de livraison de fret en 2020 et 2021, avec le début du déploiement commercial en 2022. Qu’en pensez-vous ?



