Les solutions d'Intelligence Artificiell telles que l'intelligence artificielle conversationnelle ou encore l'analyse prédictive Permettent de modifier les modèles commerciaux A/NZ 0PARTAGES 2 0 Plus de la moitié des entreprises australiennes et néo-zélandaises qui mettent en œuvre des solutions d'intelligence artificielle (IA) affirment que ces déploiements permettent de modifier leur modèle économique. L'intelligence artificielle conversationnelle transforme le modèle d'assistance à la clientèle et l'analyse prédictive modifie les modèles commerciaux traditionnels de maintenance. Les entreprises néo-zélandaises utilisent des systèmes de recommandation de l'IA pour optimiser les itinéraires de transport, détecter les infractions au code de la route et déterminer des actions efficaces de protection de l'environnement.



IDC vient de publier son rapport AI in Australia and NZ : Viable Use Cases Driving Adoption qui indique que les principaux moteurs de l'investissement sont l'automatisation pour la productivité, la satisfaction des clients, l'agilité et la précision des entreprises.



"Les organisations transfèrent leur charge de travail vers des solutions d'intelligence artificielle où le système peut prendre des décisions et agir plus rapidement que les employés", explique Liam Landon, analyste de marché associé chez IDC. "L'intelligence artificielle augmente la main-d'œuvre, ce qui entraîne des changements dans les modèles d'entreprise pour obtenir un réel retour sur l'amélioration de la productivité, de la satisfaction, de l'agilité et de la précision".





Un exemple courant fréquemment utilisé dans le domaine de l'intelligence artificielle est le déploiement de l'intelligence conversationnelle pour fournir des réponses cohérentes et précises aux demandes directes des clients. Cela permet au personnel de première ligne de consacrer plus de temps à aider les clients à répondre à des questions complexes. Les utilisations plus complexes de l'IA qui exploitent de grandes sources de données telles que les diagnostics assistés, en particulier dans le domaine de la santé, se développeront au fur et à mesure que la technologie gagnera en maturité.



40% des organisations A/NZ ont déclaré qu'elles prévoyaient de déployer une initiative d'IA d'ici la fin de 2020. L'impact de la crise COVID-19 sur les entreprises a réduit les dépenses prévues pour 2020, mais près d'un tiers des organisations prévoient une augmentation de leur budget pour l'IA en 2020.





"Les organisations investissent dans des solutions d'IA pour s'adapter rapidement aux changements du marché et améliorer l'expérience du client grâce à des processus commerciaux améliorés. L'avantage supplémentaire de l'agilité commerciale donne aux organisations la possibilité d'être plus flexibles face aux changements du marché, ce qui leur permet de prendre une plus grande avance sur leurs concurrents. C'est particulièrement important, étant donné le stress récent subi par de nombreux lieux de travail en raison du Covid-19".



Les opérations informatiques et les processus opérationnels du service à la clientèle sont des utilisations courantes de l'IA et resteront fréquentes, les mises en œuvre plus simplistes telles que les chatbots étant populaires.



Les fournisseurs de technologies doivent identifier les nouveaux modèles commerciaux émergents dans lesquels ils peuvent maximiser la proposition de valeur de l'IA pour leurs clients. En 2020, l'accent sera mis sur la résilience et la redondance, ainsi que sur les processus commerciaux qui permettront de nouvelles méthodes de travail.





À propos d'IDC



International Data Corporation (IDC) est le premier fournisseur mondial de renseignements commerciaux, de services de conseil et d'événements pour les marchés des technologies de l'information, des télécommunications et des technologies grand public. Avec plus de 1 100 analystes dans le monde, IDC offre une expertise mondiale, régionale et locale sur les opportunités et les tendances technologiques et industrielles dans plus de 110 pays. L'analyse et la vision d'IDC aident les professionnels des technologies de l'information, les dirigeants d'entreprises et la communauté des investisseurs à prendre des décisions technologiques fondées sur des faits et à atteindre leurs principaux objectifs commerciaux. Fondée en 1964, IDC est une filiale à part entière d'International Data Group (IDG), le leader mondial des médias technologiques, des données et des services marketing.



