Le port du hijab est obligatoire en Iran

Les autorités iraniennes ripostent par la force brute et la répression numérique

La reconnaissance faciale est le processus qui consiste à identifier ou à vérifier l'identité d'une personne en utilisant son visage. Elle permet de saisir, d'analyser et de comparer des modèles basés sur les détails du visage de la personne. Elle se déroule en trois étapes.Le processus de détection du visage, qui est une étape essentielle, car il permet de détecter et de localiser les visages humains dans les images et les vidéos. Le processus de capture du visage transforme les informations analogiques (un visage) en un ensemble d'informations numériques (données) basées sur les caractéristiques faciales de la personne. Enfin, le processus de correspondance des visages vérifie si deux visages appartiennent à la même personne.Le secrétaire du siège iranien de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, Mohammad Saleh Hashemi Golpayegani, avait annoncé dans une interview que le gouvernement prévoyait d'utiliser des technologies de surveillance contre les femmes dans les lieux publics, à la suite d'un nouveau décret signé par le président de la ligne dure du pays, Ebrahim Raisi, sur la restriction de l'habillement des femmes.Le mois dernier, une jeune femme est allée travailler à Sarzamineh Shadi, ou Terre du bonheur, un parc d'attractions couvert situé à l'est de Téhéran, la capitale de l'Iran. Après qu'une photo d'elle sans hijab a circulé sur les médias sociaux, le parc d'attractions a été fermé, selon de multiples témoignages dans les médias iraniens. Les procureurs de Téhéran auraient ouvert une enquête.Fermer une entreprise pour forcer le respect des lois strictes de l'Iran en matière de tenue vestimentaire des femmes est une tactique familière à Shaparak Shajarizadeh. Elle a cessé de porter un hijab en 2017 parce qu'elle le considère comme un symbole de la répression gouvernementale, et se souvient de propriétaires de restaurants, craignant les autorités, qui ont fait pression sur elle pour qu'elle se couvre la tête.Mais Shajarizadeh, qui a fui au Canada en 2018 après trois arrestations pour avoir bafoué la loi sur le hijab, s'inquiète que des femmes comme l'employée du parc d'attractions puissent désormais être ciblées par des algorithmes de reconnaissance faciale, ainsi que par le travail de police classique.Après que des législateurs iraniens ont suggéré l'année dernière d'utiliser la reconnaissance faciale pour faire la police de la loi sur le hijab, le chef d'une agence gouvernementale iranienne qui applique la loi sur la moralité a déclaré dans une interview en septembre que la technologie serait utilisée « pour identifier les mouvements inappropriés et inhabituels », y compris « le non-respect des lois sur le hijab. » Les personnes pourraient être identifiées en vérifiant les visages dans une base de données d'identité nationale afin d'infliger des amendes et de procéder à des arrestations, a-t-il ajouté.Deux semaines plus tard, une Kurde de 22 ans, Jina Mahsa Amini, est morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs iranienne parce qu'elle ne portait pas le hijab assez serré. Sa mort a déclenché des manifestations historiques contre les règles vestimentaires des femmes, qui ont donné lieu à quelque 19 000 arrestations et plus de 500 décès. Shajarizadeh et d'autres personnes qui suivent le mouvement de protestation en cours ont remarqué que certaines personnes impliquées dans les manifestations sont confrontées à la police plusieurs jours après un incident présumé - y compris les femmes citées pour ne pas avoir porté le hijab. « Beaucoup de gens n'ont pas été arrêtés dans la rue », dit-elle. « Elles ont été arrêtées à leur domicile un ou deux jours plus tard ».Le 12 juillet 2022, les défenseurs des droits de l'homme ont exhorté les femmes de tout le pays à publier des vidéos d'elles-mêmes en train d'enlever leur hijab en public pour coïncider avec la Journée nationale du hijab et de la chasteté dans le calendrier officiel iranien.« Non au hijab obligatoire ! J'ai conduit jusqu'au travail sans porter mon foulard aujourd'hui pour dire non aux règles ! Notre rêve est d'être libres de choisir ce que nous portons », déclare une Iranienne à la caméra dans une vidéo mise en ligne.Ce n’est pas la première fois que des gouvernements utilisent la reconnaissance faciale ou l’IA pour faire appliquer des lois. Décembre 2021, la Chine créée un « procureur » doté d'une intelligence artificielle , capable d'inculper des personnes pour des crimes avec une précision de 97 % à partir de la description d'une affaire criminelle présumée. En remplaçant les avocats humains par l'IA, le système judiciaire chinois aurait économisé 45 millions de dollars en frais entre 2019 et 2021, soit la moitié du total des honoraires des avocats en Chine en 2021.« Le gouvernement iranien joue depuis longtemps avec l'idée d'utiliser la reconnaissance faciale pour identifier les personnes qui violent la loi », a déclaré Azadeh Akbari, chercheur à l'Université de Twente, aux Pays-Bas. « Le régime combine des formes violentes "à l'ancienne" de contrôle totalitaire habillées de nouvelles technologies. »Bien qu'il y ait d'autres façons d'identifier les femmes, Shajarizadeh et d'autres craignent que le modèle indique que la reconnaissance faciale est déjà utilisée - peut-être le premier cas connu d'un gouvernement utilisant la reconnaissance faciale pour imposer une loi vestimentaire aux femmes en fonction de leurs croyances religieuses.Mahsa Alimardani, qui mène des recherches sur la liberté d'expression en Iran à l'université d'Oxford, a récemment entendu parler de femmes iraniennes recevant par courrier des citations pour violation de la loi sur le hijab alors qu'elles n'avaient jamais eu d'interaction avec un agent des forces de l'ordre. Selon Alimardani, le gouvernement iranien a passé des années à mettre en place un appareil de surveillance numérique. La base de données d'identité nationale du pays, construite en 2015, comprend des données biométriques comme des scans du visage et est utilisée pour les cartes d'identité nationales et pour identifier les personnes considérées comme des dissidents par les autorités.Le port du hijab est devenu obligatoire en 1979, lorsque le pays est devenu une théocratie. Le président iranien Ebrahim Raisi a introduit des restrictions supplémentaires concernant le hijab et la chasteté en août. Les femmes considérées comme des contrevenantes à la loi peuvent perdre l'accès aux banques, aux transports publics et à d'autres services publics essentiels. Les récidivistes peuvent passer des années en prison ou suivre un enseignement moral forcé. Une base de données tenue à jour par l'organisation à but non lucratif United for Iran, portant sur plus de 5 000 personnes emprisonnées depuis 2011, indique qu'il n'était déjà pas rare que la violation des règles relatives au hijab entraîne des années d'emprisonnement.Cathryn Grothe, analyste de recherche à Freedom House, un organisme à but non lucratif soutenu par le gouvernement américain qui travaille sur les droits de l'homme, dit qu'elle a constaté un changement en Iran au cours des dernières années, passant de la dépendance aux informateurs et aux patrouilles physiques à des formes de surveillance numérique automatisée pour cibler les critiques.Comme Alimardani, elle a reçu des rapports de personnes utilisant des plates-formes en ligne pour s'organiser en Iran et qui pensent avoir été reconnues d'une manière ou d'une autre, puis ciblées par les autorités hors ligne. Selon Grothe, le gouvernement iranien surveille les médias sociaux pour identifier les opposants au régime depuis des années, mais si les affirmations du gouvernement concernant l'utilisation de la reconnaissance faciale sont vraies, c'est le premier cas qu'elle connaisse d'un gouvernement utilisant cette technologie pour faire appliquer la loi sur les vêtements liés au sexe.La reconnaissance faciale est devenue un outil souhaitable pour les régimes autoritaires du monde entier comme moyen de réprimer la dissidence, explique Grothe, bien que beaucoup d'entre eux ne disposent pas de l'infrastructure technique nécessaire. « L'Iran est un cas où ils ont à la fois la volonté gouvernementale et la capacité physique », dit-elle.De multiples branches du gouvernement iranien ont accès à la technologie de reconnaissance faciale. Les agents de la circulation iraniens ont commencé à l'utiliser en 2020 pour infliger des amendes et envoyer aux femmes des avertissements par SMS sur le port du hijab à l'intérieur d'un véhicule. Mousa Ghazanfarabadi, le chef de la commission parlementaire juridique et judiciaire du pays, s'est prononcé l'année dernière en faveur de « l'exclusion des services sociaux et des amendes financières » pour les violations du hijab. « L'utilisation de caméras d'enregistrement des visages peut permettre de mettre systématiquement en œuvre cette tâche et de réduire la présence de la police, grâce à quoi il n'y aura plus d'affrontements entre la police et les citoyens », a-t-il déclaré au média iranien Enghelabe Eslami.Une partie de la reconnaissance faciale utilisée en Iran aujourd'hui provient de la société chinoise Tiandy, spécialisée dans les caméras et l'intelligence artificielle. Ses activités en Iran ont fait l'objet d'un rapport publié en décembre 2021 par IPVM, une société qui suit le secteur de la surveillance et de la sécurité.Tiandy est l'un des plus grands fabricants de caméras de sécurité au monde, mais ses ventes se font essentiellement en Chine, selon l'auteur du rapport, Charles Rollet, et la société semble avoir sauté sur l'occasion de s'implanter en Iran. L'IPVM a constaté que le site Web de Tiandy Iran a, à un moment donné, répertorié le Corps des gardiens de la révolution islamique, la police et une organisation gouvernementale de travail dans les prisons comme clients - des agences que Rollet décrit comme « le genre d'endroits qui suscitent des signaux d'alarme du point de vue des sanctions ou des droits de l'homme ».En décembre, le ministère américain du commerce a imposé des sanctions à Tiandy, citant son rôle dans la répression des musulmans ouïghours en Chine et la fourniture de technologies originaires des États-Unis aux gardiens de la révolution iranienne. La société utilisait auparavant des composants d'Intel, mais le fabricant de puces américain a déclaré à la NBC le mois dernier qu'il avait cessé de travailler avec la société chinoise.Les exportations de la Chine ont contribué à la récente diffusion rapide des technologies de surveillance. Lorsque Steven Feldstein, un ancien expert en surveillance du département d'État américain, a étudié 179 pays entre 2012 et 2020, il a constaté que 77 d'entre eux utilisent désormais une forme de surveillance basée sur l'IA. La reconnaissance des visages est utilisée dans 61 pays, plus que toute autre forme de technologie de surveillance numérique, dit-il.Dans son récent ouvrage intitulé, Feldstein affirme que les pays autoritaires ont largement réussi à contrer l'élan des mouvements de protestation liés à Internet. « Ils se sont adaptés et utilisent de nouveaux outils pour renforcer leur emprise sur le pouvoir », écrit Feldstein.Les autorités iraniennes utiliseraient également le système informatique SIAM pour contrôler les téléphones des manifestants, il permet de retirer un téléphone des réseaux 3G et 4G pour le faire passer en 2G. Mi-septembre, l'Iran a coupé de façon intermittente l'Internet mobile, notamment l'accès à des applications de messagerie telles que WhatsApp et Instagram. Aujourd'hui, les internautes iraniens font face à des coupures de réseau, de restrictions des applications mobiles et d'autres perturbations.« Instagram et WhatsApp, deux des dernières plateformes internationales en Iran, ont fait l'objet de restrictions nationales à partir du mercredi 21 septembre, suivies d'une fermeture des réseaux mobiles à l'échelle nationale. Malgré le rétablissement temporaire du service Internet mobile depuis jeudi matin, les plateformes en ligne sont restées restreintes et la connectivité est intermittente pour de nombreux utilisateurs. L'Internet mobile a été perturbé pour un troisième jour vendredi », a déclaré NetBlocks dans un rapport. Selon ce dernier, cette catégorie de perturbation d'Internet affecte la connectivité au niveau de la couche réseau.Muni d'une liste de numéros de téléphone en infraction, SIAM permettrait au gouvernement iranien de descendre rapidement au niveau individuel et d'extraire une grande quantité d'informations personnelles sur un client mobile donné, y compris où il a été et avec qui il a communiqué. SIAM un système informatique qui fonctionne dans les coulisses des réseaux cellulaires iraniens, fournissant à ses opérateurs un large menu de commandes à distance pour modifier, perturber et surveiller la façon dont les clients utilisent leurs téléphones.Malgré le déploiement de technologies répressives et d'une surveillance de masse, la Chine et l'Iran ont connu le mois dernier les plus grandes manifestations que ces pays aient connues depuis des décennies.Quel est votre avis sur le sujet ?