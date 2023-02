La Chine balaie le terrain puisque Tencent et Baidu, deux entreprises chinoises renommées, détiennent le plus grand nombre de brevets d'IA, laissant derrière elle l'entreprise américaine IBM. D'autres entreprises, dont les géants de la technologie Samsung et Microsoft, figurent également sur la liste des détenteurs de brevets d'IA les plus prolifiques.La société américaine d'analyse de données LexisNexis a récemment partagé des données montrant la croissance de ces entreprises en matière de produits basés sur l'IA.Selon les données révélées par la société d'analyse, les brevets d'IA de Tencent sont passés de 711 en 2017 à plus de 9 000 en 2021, ce qui en fait la plus grande plateforme de détenteurs de brevets d'IA. Tencent a été suivi de près par Baidu, un moteur de recherche qui a vu ses chiffres passer de 1 134 en 2017 à 9 504 en 2021, ce qui en fait le deuxième plus grand détenteur de brevets.Par rapport aux entreprises chinoises, l'entreprise américaine IBM et l'entreprise sud-coréenne Samsung étaient loin derrière. IBM a ajouté 4 422 brevets d'IA en 5 ans, tandis que Samsung n'a pu ajouter que 3 572 brevets.La performance la plus significative est venue de Ping An, une compagnie d'assurance qui n'avait que 46 brevets en 2017 mais qui, à la fin de 2021, avait 6 410 produits de brevets d'IA à son actif. D'autre part, Microsoft, qui régnait sur la liste en 2017 avec 4 373 produits, n'a pu ajouter que 1 448 produits supplémentaires. Cependant, l'entreprise a connu une percée lorsqu'un de ses méga-investissements en IA a finalement porté ses fruits, car elle a présenté ChatGPT, un bot basé sur l'intelligence artificielle créé par OpenAI. En outre, Microsoft prévoit de financer le projet à hauteur de dix milliards de dollars supplémentaires.Enfin, Alphabet, la société mère de Google, a également fait son entrée dans la liste des détenteurs de brevets d'IA les plus prolifiques. L'entreprise a pu passer de 2 033 brevets en 2017 à 4 068 brevets en 2021.Les données partagées par LexisNexis sont basées sur les informations collectées jusqu'en 2021 ; on peut s'attendre à ce que les chiffres aient pu augmenter en 2022.Sources : LexisNexis, Statista Qu'en pensez-vous ?Selon vous, peut-on s'attendre à une hausse significative des demandes de brevets d'IA en 2023 ?