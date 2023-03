Au niveau mondial, le trafic vers le domaine Web de ChatGPT, chat.openai.com, a augmenté de 83 % au cours des 25 premiers jours de février par rapport à la même période du mois précédent. Pendant quelques jours à la fin du mois de février, ChatGPT a attiré plus de trafic total sur les ordinateurs de bureau et les mobiles que Bing, selon les estimations de Similarweb.

Bing reste plus loin devant aux États-Unis, où la base d'utilisateurs de bing.com est la plus forte. Bing obtient plus de 30 % de son trafic à partir des États-Unis.

En revanche, en Inde, la deuxième source de trafic d'OpenAI, ChatGPT attirait environ deux fois plus de trafic que Bing à la fin février.

Jusqu'à présent, Microsoft semble avoir plus à gagner en tant qu'investisseur dans OpenAI, le créateur de ChatGPT, qu'en tant qu'utilisateur de sa technologie de recherche.Né à la fin du mois de novembre 2022, ChatGPT attire désormais à peu près autant de trafic mondial que Bing, qui existe depuis 2009. Bing de Microsoft a enregistré quelques gains de trafic initiaux lorsqu'il a annoncé l'intégration des technologies du créateur de ChatGPT, OpenAI, dans son moteur de recherche, mais ils semblent avoir été éphémères. En revanche, ChatGPT continue d'être une machine à croissance, le nombre total de visites ayant augmenté de 83 % au cours des 25 premiers jours de février par rapport à la même période en janvier.La trajectoire de Bing pourrait changer lorsque son chatbot de recherche, actuellement disponible pour un public limité de testeurs précoces, deviendra accessible à tous. En tant qu'investisseur majeur dans OpenAI, Microsoft a également tout à gagner du succès de ChatGPT et des technologies qu'il représente.Bien qu'il soit beaucoup plus petit que Google, Bing est le quatrième moteur de recherche mondial dans le classement de Similarweb en termes de trafic et d'engagement, derrière baidu.com et yandex.ru.La croissance de ChatGPT a décollé immédiatement après son lancement à la fin du mois de novembre et ne s'est jamais relâchée.L'écart entre Bing et ChatGPT est plus important si l'on considère uniquement le trafic américain. Bing est le deuxième moteur de recherche aux États-Unis, selon les classements de Similarweb.En revanche, ChatGPT attire désormais deux fois plus que Bing en Inde, l'une de ses principales sources de trafic. Bing est le moteur de recherche n°5 en Inde, selon les classements de Similarweb, mais ChatGPT a égalé Bing en termes de trafic à la mi-janvier et n'a cessé de grimper.La forte présence de l'Inde reflète le fait que ce pays est la deuxième source de trafic pour ChatGPT, derrière les États-Unis.On peut supposer que l'intérêt de l'Inde reflète à la fois la demande de son secteur technologique, mais aussi celle des travailleurs qui peuvent utiliser ChatGPT pour augmenter leur productivité dans des tâches telles que la rédaction et le codage.Source : Similarweb Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que ces informations sont pertinentes, voir utiles ?Que pensez-vous de la popularité croissante de ChatGPT ? Selon vous, pourquoi séduit-il autant ?