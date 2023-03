Depuis son lancement l'année dernière, le ChatGPT d'OpenAI, soutenu par Microsoft, a déclenché un engouement pour la technologie, incitant les rivaux à lancer des produits similaires et les entreprises à l'intégrer ou à intégrer des technologies similaires dans leurs applications et leurs produits.« Alors que les capacités des LLM ("Large Language Models") tels que ChatGPT sont activement améliorées, l'exploitation potentielle de ces types de systèmes d'IA par les criminels offre de sombres perspectives », a déclaré Europol lors de la présentation de son premier rapport sur la technologie, qui commence par le chatbot.Le rapport met en évidence l'utilisation néfaste du ChatGPT dans trois domaines de la criminalité. « La capacité de ChatGPT à rédiger des textes très réalistes en fait un outil utile pour le phishing », a déclaré Europol.Grâce à sa capacité à reproduire des modèles de langage pour imiter le style de discours d'individus ou de groupes spécifiques, le chatbot pourrait être utilisé par des criminels pour cibler des victimes, a déclaré l'agence de l'UE chargée de l'application de la loi.La capacité du ChatGPT à produire des textes authentiques à grande vitesse et à grande échelle en fait également un outil idéal pour la propagande et la désinformation. « Il permet aux utilisateurs de générer et de diffuser des messages reflétant un récit spécifique avec relativement peu d'efforts. Les criminels ayant peu de connaissances techniques pourraient se tourner vers ChatGPT pour produire des codes malveillants », a déclaré Europol.Source : Europol, la police de l'UEQuel est votre avis sur le sujet ?Intelligence artificielle : menace ou outil ? De quel bord êtes-vous ?