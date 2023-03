Pendant longtemps, le géant de la technologie a été critiqué pour avoir passé autant de temps à lancer le chatbot alors que d'autres rivaux, dont Microsoft, faisaient des vagues avec leur Bing Search. Mais Google n'en a pas tenu compte et a voulu s'assurer qu'il était aussi proche de la perfection que possible.Malgré tous les efforts et les retards, il semble que l'outil Bard ne soit pas à la hauteur de l'engouement et des attentes qu'il a suscités pendant si longtemps.Bard avait vraiment besoin d'améliorer son jeu pour rivaliser avec des outils tels que ChatGPT d'OpenAI et Bing de Microsoft, et il se pourrait qu'il n'y soit pas encore parvenu, comme le prouve une nouvelle analyse d'experts.La popularité potentielle, ou plutôt le manque de popularité, aurait de graves conséquences sur le leadership de Google dans le domaine de la recherche. Après tout, Google est actuellement le premier nom dans le monde technologique d'aujourd'hui.Mais jusqu'à présent, il ne serait pas faux de dire qu'il n'y a pas de signes positifs importants.Google a lancé le processus de test bêta mardi et a réellement ouvert son outil Bard en appelant les utilisateurs des États-Unis et du Royaume-Uni à se manifester et à s'inscrire pour utiliser l'outil. L'objectif est d'ouvrir l'accès pour l'instant et de l'étendre à l'avenir.Google a indiqué que son produit se trouve actuellement dans la phase initiale d'essai et qu'il permet aux utilisateurs d'exploiter le monde de l'IA générative. Mais il faut être âgé de 18 ans et plus, posséder un compte Google et utiliser des navigateurs compatibles.Mais les premiers testeurs ne sont pas satisfaits de ce qui leur a été proposé. Ils l'ont comparée à la technologie ChatGPT lancée par OpenAI et l'ont trouvée extrêmement décevante.Ce démarrage en demi-teinte n'est évidemment pas ce que Google espérait. En effet, lors du lancement de la démo le mois dernier, la plateforme a fait perdre 100 milliards de dollars à la valorisation d'Alphabet et les actions se sont effondrées.Nous ne pouvons qu'imaginer les dommages que cela peut causer à l'entreprise si elle n'est pas à la hauteur du battage médiatique et si elle est jugée inférieure à ChatGPT et à Bing.Source : Ethan Mollick Quel est votre avis sur le sujet ?