The WGA’s proposal to regulate use of material produced using artificial intelligence or similar technologies ensures the Companies can’t use AI to undermine writers’ working standards including compensation, residuals, separated rights and credits. #WGAStrong 🧵1/7 — Writers Guild of America West (@WGAWest) March 22, 2023

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

Les outils d’IA ont pris le monde d'assaut

ChatGPT peut répondre à des questions complexes en s'appuyant sur Internet

Pourquoi est-il difficile de prendre au sérieux la perspective d'un monde transformé par l'intelligence artificielle ?

Le terme Writers Guild of America fait référence au syndicat des scénaristes américains. Ce syndicat protège les droits d'auteur des scénaristes, tout en les favorisant dans le domaine du cinéma. The Writers Guild of America, East, représente les scénaristes TV et Film autour de New York.La WGA avait précédemment indiqué qu'elle proposerait de réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le processus d'écriture, qui a récemment fait surface comme une préoccupation pour les écrivains qui craignent de perdre des emplois. Mais contrairement à certaines attentes, la WGA ne propose pas d'interdire purement et simplement l'utilisation de la technologie de l'IA.Au contraire, sa proposition permettrait à un scénariste d'utiliser ChatGPT pour l'aider à écrire un scénario sans avoir à partager le droit d'écriture ou à répartir les revenus de la rédaction. Par ailleurs, un directeur de studio pourrait remettre au scénariste un scénario généré par l'IA pour qu'il le réécrive ou le peaufine, et le scénariste serait toujours considéré comme le créateur du projet.Le tweet résume l'intention de la proposition, qui est de réglementer l'IA de manière à préserver les normes de travail des écrivains.Alors qu'un certain nombre de définitions de l'intelligence artificielle (IA) ont fait surface au cours des dernières décennies, John McCarthy, l'un des fondateurs de la discipline de l'intelligence artificielle, propose la définition : « Il s'agit de la science et de l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes, en particulier de programmes informatiques intelligents. Elle est liée à la tâche similaire qui consiste à utiliser des ordinateurs pour comprendre l'intelligence humaine, mais l'IA ne doit pas se limiter aux méthodes qui sont biologiquement observables ».Cependant, des décennies avant cette définition, la naissance de la conversation sur l'intelligence artificielle a été marquée par l'ouvrage fondamental d'Alan Turing, « Computing Machinery and Intelligence », publié en 1950. Dans cet article, Turing, souvent considéré comme le « père de l'informatique », pose la question suivante : « Les machines peuvent-elles penser ? »Il propose ensuite un test, désormais célèbre sous le nom de, dans lequel un interrogateur humain tente de faire la distinction entre une réponse textuelle humaine et une réponse textuelle informatique. Bien que ce test ait fait l'objet d'un examen minutieux depuis sa publication, il reste un élément important de l'histoire de l'IA ainsi qu'un concept permanent de la philosophie puisqu'il utilise des idées autour de la linguistique.Le réalisateur James Cameron estime que l'intelligence artificielle est peut-être en passe de rendre réels des événements similaires à ceux de Terminator. Il précise que l'IA a pris le pouvoir et qu'il est déjà trop tard.ChatGPT est un robot à grand modèle de langage (ils permettent de prédire le mot suivant dans une série de mots) développé par OpenAI et basé sur GPT-3.5. Il a une capacité remarquable à interagir sous forme de dialogue conversationnel et à fournir des réponses qui peuvent sembler étonnamment humaines.L'apprentissage par renforcement avec retour d'information humain (RLHF) est une couche supplémentaire de formation qui utilise le retour d'information humain pour aider ChatGPT à apprendre à suivre des instructions et à générer des réponses satisfaisantes pour les humains. ChatGPT a été créé par OpenAI, une société d'intelligence artificielle basée à San Francisco, connue pour son célèbre DALL-E, un modèle d'apprentissage profond qui génère des images à partir d'instructions textuelles appelées "prompts".ChatGPT a pris le monde d'assaut depuis son lancement en novembre, avec son habileté à écrire des essais, des articles, des poèmes et du code informatique en quelques secondes seulement. Ce qui n’a pas manqué de soulever quelques inquiétudes, y compris dans les écoles, où les enseignants craignent que la plateforme d'OpenAI ne soit utilisée par les élèves pour faire du plagiat.À Lyon, un professeur a remarqué de curieuses similitudes dans les copies rendues par la moitié de ses étudiants ; il leur avait donné une semaine pour rédiger leurs devoirs. Si les mots différaient, leurs structures démonstratives et leurs exemples sont restés constamment les mêmes. C’est en se renseignant auprès de ses élèves que l’un d’eux a fini par avouer l’utilisation de ChatGPT dans la rédaction.À en croire des témoignages de professeurs d'université, les étudiants confient à ChatGPT la résolution de leurs devoirs de maison, notamment en dissertation. « Le monde universitaire n'a rien vu venir. Nous sommes donc pris au dépourvu », explique Darren Hudson Hick, professeur adjoint de philosophie à l'université Furman.Dans une affaire opposant une compagnie d’assurance maladie et l’un de ses clients, un juge, Juan Manuel Padilla Garcia, déclare s’être fait aider par le célèbre outil d’OpenAI, ChatGPT, pour prendre sa décision de justice. Padilla, qui a statué contre la compagnie d’assurance, a déclaré avoir posé à ChatGPT, entre autres, la question suivante : « Un mineur autiste est-il exonéré du paiement des frais de ses thérapies ? ». La réponse de ChatGPT correspondait à la décision préalable du juge : « Oui, c'est exact. Selon la réglementation en vigueur en Colombie, les mineurs diagnostiqués autistes sont exonérés de frais pour leurs thérapies. »ChatGPT réussit l'entretien de codage Google pour un ingénieur de niveau 3 avec un salaire de 183 000 dollars. Google a envoyé des questions d'entretien de codage à ChatGPT et, sur la base des réponses de l'IA, a déterminé qu'il serait embauché pour un poste d'ingénieur de niveau trois , selon un document interne. L'expérience a été réalisée dans le cadre des récents tests de Google sur plusieurs chatbots IA, qu'il envisage d'ajouter à son moteur de recherche.La capacité de ChatGPT à proposer une réponse concise et fidèle à une question pourrait faire gagner aux utilisateurs le temps qu'ils passent généralement à parcourir les liens sur Google pour trouver la même information.Pour de nombreux experts du secteur de la technologie, ChatGPT pourrait changer à jamais l'édition et le journalisme. Ainsi, certains types de journalisme, comme les simples articles de sport et d'affaires, seraient particulièrement sensibles à l'automatisation. ChatGPT pourrait être la technologie numérique la plus importante à avoir un impact sur les éditeurs depuis les années 1980.Le chatbot créé par le laboratoire d'intelligence artificielle (IA) OpenAI peut répondre à des questions complexes et s'appuyer sur des recherches secondaires pour rédiger des textes "originaux". Si l'information se trouve sur Internet, ChatGPT peut produire du contenu avec. Dans le cas de la WGA, elle a proposé d'autoriser l'intelligence artificielle à écrire des scénarios, à condition que cela n'affecte pas les droits d'auteur ou les revenus des scénaristes.L'utilisation de l'intelligence artificielle a récemment fait surface comme une préoccupation pour les écrivains qui craignent de perdre des emplois. La guilde avait précédemment indiqué qu'elle proposerait de réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le processus d'écriture. Mais contrairement à certaines attentes, la WGA ne propose pas d'interdire purement et simplement l'utilisation de la technologie de l'IA.Au contraire, la proposition permettrait à un scénariste d'utiliser ChatGPT pour l'aider à écrire un scénario sans avoir à partager le crédit d'écriture ou à diviser les revenus résiduels. Par ailleurs, un directeur de studio pourrait remettre au scénariste un scénario généré par l'IA pour qu'il le réécrive ou le peaufine, et le scénariste serait toujours considéré comme le premier scénariste du projet.En fait, la proposition traiterait l'IA comme un outil - comme Final Draft (un logiciel de scénarisation pour l'écriture et la mise en forme de scénarios) - plutôt que comme un scénariste. L'objectif semble être de permettre aux auteurs de bénéficier de la technologie sans être entraînés dans des conflits de droit d’auteur avec les fabricants de logiciels.La proposition n'aborde pas le scénario dans lequel un programme d'IA écrit un scénario entièrement seul, sans l'aide d'une personne. Elle a été discutée lors de la première session de négociation avec l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision. On ne sait pas encore si l'Alliance of Motion Picture and Television Producers, une association commerciale basée en Californie, qui représente plus de 350 sociétés américaines de production télévisuelle, sera réceptive à cette idée.La proposition de la WGA indique simplement que la production générée par l'IA ne sera pas considérée comme du « contenu littéraire » ou du « document source ». Ces termes sont essentiels pour l'attribution des droits d'écriture, qui ont à leur tour un impact important sur la rémunération.Le « contenu littéraire » est un terme fondamental dans l'accord de base minimum de la WGA - il s'agit de ce qu'un « écrivain » produit (y compris les histoires, les traitements, les scénarios, les dialogues, les esquisses, etc.) Si un programme d'IA ne peut pas produire de « contenu littéraire », il ne peut pas être considéré comme un « auteur » sur un projet.Le « document source » fait référence à des éléments tels que des romans, des pièces de théâtre et des articles de magazines, sur lesquels un scénario peut être basé. Si un scénario est basé sur du document source, il n'est pas considéré comme un « scénario original ». Le scénariste peut également n'obtenir qu'une mention « scénarisé par », plutôt qu'une mention « écrit par ».Une mention « écrit par » donne au scénariste le droit à l'intégralité de la rémunération prévue pour le projet, tandis qu'une mention « scénarisé par » donne droit à 75 %.ChatGPT, le chatbot créé par le laboratoire d'intelligence artificielle (IA) OpenAI peut répondre à des questions complexes et s'appuyer sur des recherches secondaires pour rédiger des textes « originaux ». Si l'information se trouve sur Internet, ChatGPT peut produire du contenu avec.alors que les chercheurs plongent dans le nouveau monde courageux des chatbots d'IA avancés, Springer Nature a déclaré que les éditeurs doivent reconnaître leurs utilisations légitimes et établir des directives claires pour éviter les abus. L'entreprise a annoncé que des logiciels tels que ChatGPT ne pouvaient pas être crédités en tant qu'auteurs dans les articles publiés dans ses milliers de revues.Toutefois, Springer Nature affirme qu'elle n'a aucun problème à ce que les scientifiques utilisent l'IA pour les aider à rédiger ou à générer des idées pour la recherche. Cela dit, cette contribution doit être correctement divulguée par les auteurs.En déclarant que ChatGPT ne peut pas écrire de « contenu source », la WGA dirait qu'un scénariste pourrait adapter une nouvelle écrite par une IA tout en obtenant l'intégralité du crédit « écrit par ».De tels scénarios peuvent sembler farfelus. Mais les avancées technologiques peuvent poser certains des problèmes les plus épineux dans les négociations, car aucune des deux parties ne veut concéder un avantage qui pourrait devenir plus important dans les années à venir.La(SAG-AFTRA) s'est également inquiétée des effets de l'IA sur les artistes et interprètes, notamment autour de la perte de contrôle de leur image, de leur voix et de leur ressemblance. La SAG-AFTRA est un syndicat professionnel américain représentant plus de 160 000 acteurs, figurants et professionnels des médias du monde entier, travaillant pour le cinéma, la télévision, la publicité, les jeux vidéo, la radio, la musique. Selon sa déclaration, la WGA doit « négocier et renforcer les accords collectifs qui établissent un niveau équitable de compensation et de bénéfices, et les conditions de travail ».D'une certaine manière, il devrait être évident que la technologie peut fondamentalement transformer le monde. Il suffit de voir à quel point le monde a déjà changé. Pour certains observateurs, la technologie a déjà changé notre monde, nous devons donc nous attendre à ce que cela se reproduise.Mais si nous avons déjà vu le monde se transformer, nous avons vu ces transformations se dérouler sur plusieurs générations. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est la rapidité de ces changements technologiques. Dans le passé, les technologies que nos ancêtres utilisaient dans leur enfance étaient encore au cœur de leur vie lorsqu'ils étaient âgés. Ce n'est plus le cas pour les générations récentes. Au contraire, il est devenu courant que des technologies inimaginables dans la jeunesse deviennent ordinaires à un âge avancé.Ce serait la première raison pour laquelle nous pourrions ne pas prendre cette perspective au sérieux : il est facile de sous-estimer la vitesse à laquelle la technologie peut changer le monde.La deuxième raison pour laquelle il serait difficile de prendre au sérieux la possibilité d'une IA transformatrice - potentiellement même d'une IA aussi intelligente que les humains - est qu'il s'agirait d'une idée que nous avons entendue pour la première fois au cinéma. Il n'est pas surprenant que pour beaucoup d'entre nous, la première réaction à un scénario dans lequel les machines ont des capacités semblables à celles des humains soit la même que si vous nous demandiez de prendre au sérieux un avenir dans lequel des vampires, des loups-garous ou des zombies errent sur la planète.Source : The Writers Guild of AmericaÊtes-vous pour ou contre l’utilisation de l'IA pour l'écriture des scénarios ?À votre avis, ChatGPT devrait être considéré comme auteur des contenus qu'il génère ?