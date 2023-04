20 % - Recherche d'informations

19 % - Produire du contenu court

14 % - Jouer

11 % - Recherche de recommandations

11 % - Activités académiques

10 % - Rédaction

Si vous faites une recherche en ligne, vous trouverez une pléthore d'informations sur ce sujet. Mais pour bien comprendre l'essence même de cette entreprise, nous avons pensé qu'il serait intéressant de noter quelques résultats intéressants issus de recherches récentes qui, selon nous, aideraient nos utilisateurs à découvrir son potentiel illimité.Alors que certains y voient un puissant programme d'IA, d'autres vont jusqu'à considérer qu'il s'agit de la fin du monde et de l'augmentation du chômage.De nouvelles études montrent que 40 % des personnes craignent que cet outil ne soit responsable de la perte de leur emploi et ne les mette au chômage. Par ailleurs, 60 % des personnes interrogées estiment que ChatGPT offre des conseils médicaux gratuits et d'autres consultations liées au domaine de la santé.Mais seulement 9 % ont révélé comment ils l'utiliseraient dans le cadre de leurs activités académiques et même 57 % utiliseraient l'outil pour rédiger leur thèse.À l'autre bout du spectre, 86 % estiment que l'outil peut être utilisé à des fins de manipulation et de contrôle de la population. Pas moins de 63 % estiment que les entreprises devraient commercialiser des produits sur cet outil, comme elles le font sur Google Search.Enfin, 13 % pensent qu'il s'agit du meilleur moyen de faire des ragots et de flirter en ligne, tandis que 22 % l'utiliseraient pour se faire passer pour une autre personne. Ensuite, 17 % affirment qu'ils l'utiliseraient pour rédiger des discours de mariage, tandis que 14 % pourraient s'en servir pour envoyer des messages de rupture à leur partenaire.Un autre incident choquant s'est produit lorsque des utilisateurs ont confondu un poème produit par l'IA avec un poème de la grande poétesse Sylvia Plath.En ce qui concerne les craintes et les espoirs associés à ce type d'outil, la plupart des utilisateurs en ligne affirment avoir eu une expérience pratique avec cet outil d'IA. Si 78 % d'entre eux l'ont utilisé à diverses fins, seul 1 % déclare n'en avoir jamais entendu parler. Parmi ces 78 %, la question de savoir ce que les utilisateurs faisaient exactement avec cet outil a suscité beaucoup d'interrogations.D'autres l'ont utilisé pour des conseils médicaux et des problèmes thérapeutiques.La recherche a ensuite montré que 83 % des personnes interrogées craignaient que les informations affichées ne soient biaisées en faveur des communautés minoritaires, tandis que 87 % craignaient que cette technologie ne soit utilisée pour contrôler la population. En outre, 70 % des personnes interrogées estiment que cette technologie pourrait améliorer la vie de l'humanité en général.63 % estiment que les entreprises pourraient en tirer profit à des fins de marketing, tandis qu'une petite majorité craint que l'outil ne permette de se faire passer pour une autre personne en ligne.Un autre élément d'information intéressant est que les gens craignent vraiment pour leur emploi. Parmi ceux qui pensent qu'ils vont être remplacés très bientôt, les développeurs de logiciels sont en tête de liste.Viennent ensuite les emplois liés à l'analyse des données et au service à la clientèle. Les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing suivent de près. Mais encore une fois, l'outil comporte sa part d'inexactitudes, donc nous ne pensons pas qu'il faille trop s'inquiéter à ce sujet pour le moment.Source : Tidio Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des informations présentées dans cette enquête ? Sont-elles pertinentes, voir utiles ?Avez-vous déjà utilisé ChatGPT ? Trouvez-vous que c'est outil utile ou plutôt un gadget superflu ?