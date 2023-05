La fraude financière est une utilisation courante des deepfakes, comme la vidéo d'Elon Musk promouvant un système de crypto-monnaie douteux l'année dernière. Pour créer des deepfakes comme celui-ci, les escrocs utilisent des images de célébrités ou assemblent de vieilles vidéos, et lancent des flux en direct sur les plateformes de médias sociaux, promettant de doubler tout paiement en crypto-monnaie qui leur est envoyé.Les deepfakes sont également utilisés pour violer la vie privée ou nuire à la réputation, par exemple en mettant le visage d'une personne dans une vidéo pornographique.Mais les deepfakes sont également utilisés pour cibler les entreprises. Dans un cas connu, des cybercriminels ont réussi à tromper un directeur de banque aux Émirats arabes unis, ce qui leur a permis de voler 35 millions de dollars. Cette escroquerie utilisait un deepfake vocal : un simple enregistrement de la voix du patron de l'employé suffisait à générer un deepfake convaincant.« L'une des menaces les plus graves que le deepfake fait peser sur les entreprises n'est pas toujours le vol de données d'entreprise. Parfois, les risques pour la réputation peuvent avoir des conséquences très graves. Imaginez qu'une vidéo soit publiée dans laquelle votre dirigeant fait (apparemment) des déclarations polarisantes sur des sujets sensibles. Pour les entreprises, cela peut rapidement entraîner une chute du cours des actions. Cependant, bien que les risques d'une telle menace soient extrêmement élevés, la probabilité que vous soyez attaqué de cette manière reste extrêmement faible en raison du coût de création des deepfakes et du fait que peu d'attaquants sont capables de créer un deepfake de haute qualité », explique Dmitry Anikin, expert principal en sécurité chez Kaspersky.Comment les entreprises peuvent-elles se défendre contre les deepfakes ? Kaspersky recommande une formation de sensibilisation pour s'assurer que les employés comprennent ce que sont les deepfakes, comment ils fonctionnent et les défis qu'ils peuvent poser. Il faut également veiller à utiliser des sources d'information de bonne qualité et adopter une attitude sceptique vis-à-vis des messages vocaux et des vidéos, en recherchant des indices tels que des lèvres mal synchronisées avec la parole.Anikin ajoute : « Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est connaître les principales caractéristiques des vidéos "deepfake" et adopter une attitude sceptique à l'égard des messages vocaux et des vidéos que vous recevez. Veillez également à ce que vos employés comprennent ce qu'est un deepfake et comment ils peuvent le reconnaître : par exemple, des mouvements saccadés, des changements dans le teint de la peau, des clignements étranges ou l'absence de clignement, et autres … ».Source : World Economic Forum Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les conclusions de ce rapport de World Economic Forum sont pertinentes, voir utiles ?Selon vous, quelles mesures peuvent-être mises en place pour limiter ces pratiques frauduleuses ?D'après vous, quelles sont les implications de ces types de menaces pour l'avenir de la vérification d'identité ?