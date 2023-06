L'administrateur de la santé publique (Surgeon General) des États-Unis a récemment publié un rapport révélant les symptômes négatifs de la solitude sur la santé. Il s'avère qu'une telle solitude équivaut à fumer douze cigarettes, et certains commencent à parler de "récession de l'amitié".Les jeunes sont particulièrement touchés par la solitude, puisqu'ils ne passent en moyenne que quarante minutes par jour avec leurs amis. Ce chiffre a considérablement baissé, puisqu'il atteignait deux heures et trente minutes par jour il y a à peine vingt ans.L'IA remplaçant désormais la socialisation à bien des égards, beaucoup commencent à se demander si elle ne va pas exacerber la pandémie de solitude actuelle. L'IA rend moins nécessaire de parler aux autres puisqu'elle peut répondre à la plupart de vos questions à votre place, ce qui fait que de nombreux jeunes n'ont pas l'interaction sociale quotidienne nécessaire dont ils ont besoin pour rester en bonne santé.Il a été démontré que même de faibles liens sociaux, tels que saluer son voisin ou saluer un collègue de travail, ont un impact positif sur le bien-être mental et physique d'une personne. La multiplication des interactions avec un large éventail de personnes peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, mais si l'IA remplace à ce point la nécessité de ces interactions, l'épidémie de solitude pourrait commencer à être acceptée comme un aspect normal de la vie.L'IA immersive peut souvent remplacer l'interaction, comme c'est le cas avec des applications telles que Replika. Cela pourrait perturber davantage la socialisation normale et rendre l'épidémie de solitude incontrôlable.Sources : Rapport de l'administrateur de la santé publique des États-Unis, CBS NewsQu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que ces informations sont crédibles et pertinentes ?Pensez-vous que l'IA remplaçant les interactions sociales conduira à l'acceptation de l'épidémie de solitude comme une partie normale de la vie ?Selon vous, quelle est l'importance actuelle de l'impact de l'IA immersive sur la perturbation de la socialisation normale ? Pensez-vous que cette situation va s'améliorer dans les années à venir ?