L'entreprise devrait générer un chiffre d'affaires considérable, avec des estimations allant jusqu'à 8 milliards de dollars au cours des deux prochaines années, ainsi que 200 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Mais c'est à condition que l'entreprise continue à prospérer de la même manière que nous la voyons décoller en ce moment.Il s'agit d'un flux massif d'argent qui ne déplairait pas à Mark Zuckerberg. La nouvelle nous vient des analystes experts d'Evercore ISI.Jusqu'à présent, les choses se passent bien et le démarrage est excellent. Avons-nous mentionné le fait que la plateforme est un rival de taille pour son homologue Twitter, qui a du mal à faire face au lancement et au succès de Meta ?Aujourd'hui, le nombre d'utilisateurs enregistrés a dépassé les 100 millions, ce qui est un record pour une application leader dans le secteur des médias sociaux. Au bout de cinq jours seulement, les chiffres ont explosé et les gens ont vraiment aimé voir ce qu'on leur proposait.Les dernières projections ne représentent qu'une fraction du chiffre moyen des revenus annuels de Meta attendus pour cette année, mais le montant est tout de même énorme et nous pouvons comprendre pourquoi les gens en font tout un plat.Les données rassemblées par le média Bloomberg ont vraiment donné matière à réflexion quant à la comparaison de ce chiffre avec celui de son grand rival Twitter. L'entreprise s'est vraiment efforcée de faire parler d'elle cette année, car Musk a tenu d'énormes promesses et l'application a essayé de se remettre sur les rails après l'arrivée d'un nouveau PDG et le retour des annonceurs qui avaient quitté la plateforme.En 2022, Twitter a réalisé un chiffre d'affaires de près de 5 milliards de dollars, tandis que Meta a rapporté 117 milliards de dollars. Aujourd'hui, cette dernière compte 3 milliards d'utilisateurs, grâce à ses multiples applications de médias sociaux.Mais Twitter considère Threads comme l'un de ses plus grands concurrents en raison de sa similitude avec la plateforme et du fait que les gens préfèrent de loin utiliser Threads pour leurs messages plutôt que Twitter pour leurs tweets. Nous voulons dire que Musk est si peu sûr de lui qu'il est prêt à aller jusqu'à menacer son rival d'une action en justice pour copie.Il sera très intéressant de voir si la plateforme Threads sera en mesure de maintenir l'augmentation massive des taux de croissance qui font que les gens sont si engagés en permanence. N'oublions pas que Threads pourrait constituer une menace pour les applications de Meta et prendre le contrôle de leur engagement. Et personne n'aime cela.Mark Zuckerberg a expliqué que son approche pour faire fonctionner Threads est similaire à celle qu'il souhaite pour faire fonctionner d'autres applications. L'objectif est d'atteindre le chiffre d'un milliard d'utilisateurs et, ensuite, de trouver une solution de monétisation.Avons-nous mentionné que la société mère de Facebook fait déjà du bon travail puisque ses actions ont plus que doublé en 2023 ? Cela lui a permis d'atteindre un sommet inégalé au cours des 17 derniers mois. C'est un indicateur majeur de réussite ?De toute évidence, l'entreprise a le vent en poupe et Zuckerberg pourrait bien avoir une chance inouïe d'être à la tête de l'entreprise à un moment pareil.Source : BloombergPensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Selon vous, Threads pourrait-il détrôner Twitter un jour ?