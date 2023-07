L'un des principaux concurrents d'OpenAI, AI21 Labs, a récemment mené une expérience sociale baptisée "", qui a révélé qu'environ 32 % des personnes ayant participé à cette expérience étaient incapables de faire la distinction entre une IA et un véritable être humain. Il s'agit peut-être du plus grand test de Turing réalisé à ce jour, et ses résultats révèlent qu'il est urgent de redoubler d'efforts pour marquer l'IA afin de permettre aux gens de l'identifier.Il a été demandé aux participants d'avoir des conversations de deux minutes avec un bot d'IA qui utilisait des LLM provenant à la fois de ChatGPT-4 et de Jurassic 2, qui provient d'AI21 Labs. Ceci étant dit, il est important de noter que les participants ont été capables de déterminer si la personne était un être humain dans 73% des cas.Malgré cela, lorsqu'il y avait un bot en face, le taux de réussite chutait à 60 %. Cela semble indiquer que 40 % des personnes interrogées ont été incapables de déterminer qu'elles parlaient à un bot, ce qui n'augure rien de bon pour l'avenir de l'IA et la manière dont elle peut être utilisée pour manipuler les autres.Toutefois, les chercheurs à l'origine de cette expérience sociale ont pu glaner quelques informations utiles sur la manière dont les utilisateurs s'y prennent pour déterminer s'ils parlent à un bot ou à un être humain. La plupart de ces techniques reposent sur de fausses hypothèses, comme la notion selon laquelle les bots n'utilisent jamais de fautes de frappe ou de grammaire.Conscients que ces tactiques pouvaient être utilisées, les chercheurs ont spécifiquement entraîné leurs bots à utiliser stratégiquement les fautes de frappe et autres formes d'erreurs de syntaxe et de grammaire pour donner l'impression qu'ils sont plus humains. Les questions personnelles ont également été utilisées assez fréquemment, les participants essayant d'amener les bots à parler de leurs expériences, en supposant que les bots ne seraient pas en mesure de répondre à de telles questions.Une fois de plus, ces bots ont été formés sur des ensembles de données comprenant un large éventail d'histoires personnelles, ce qui leur a permis de répondre à ces questions d'une manière étonnamment similaire à celle des êtres humains. Ainsi, 32 % des participants n'ont pas réussi à identifier l'IA au cours de cette expérience, alors que tous les éléments avaient été pris en compte.Il y a de fortes chances que cette expérience soit prise en compte lors des prochaines élections américaines, car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement conduire à la diffusion de fausses informations. Il sera intéressant de voir comment les États-Unis adapteront leur politique pour répondre à une IA de plus en plus humaine et à d'autres types de bots.Source : AI21 Labs Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Êtes-vous capables d'identifier un bot ? Comment ?