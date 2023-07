Le tweet vient en complément à un autre objectif mis en avant sur le site web du projet : « le but de xAI est de comprendre la véritable nature de l’univers. » L'un des plus grands mystères du monde est la nature de notre réalité, la conscience et le sens de la vie. Le projet d’Elon Musk est donc susceptible d’apporter réponse à la question de savoir si l’univers est une simulation comme le pense une communauté croissante de scientifiques et d’universitaires . C’est la démarche mise en avant pour y parvenir qui suscite des questionnements. En effet, la startup du milliardaire entend mettre une IA à contribution alors que la communauté de la recherche est partagée sur la définition même de ce qu’est l’intelligence et que certains intervenants sont d’avis que l’intelligence artificielle n’existe pas.Elon Musk a de même annoncé depuis quelques années qu’il travaille sur des ordinateurs à insérer dans le crâne pour préparer les humains à un futur où l’intelligence artificielle pourrait les dominer. En d’autres termes, il s’agit d’augmenter les capacités des Hommes avec une intelligence artificielle pour pouvoir faire face à des robots comme dans Terminator. L’entreprise espère lancer le premier essai de pose de puces cérébrales sur l’homme cette année. Elon Musk lui-même ne s’est pas proposé comme cobaye. Le milliardaire garde bien à l’esprit que le dispositif qui nécessite de se faire charcuter le crâne a conduit à la mort de plusieurs animaux en 4 ans.Ses véhicules « autonomes » de marque Tesla se trouve de même au centre de railleries en raison de ses propres déclarations : « Acheter un véhicule qui n’est pas muni du matériel nécessaire pour la conduite autonome c’est comme faire l’acquisition d’un cheval. » Les véhicules Tesla vendus en grande pompe avec un Autopilot qui n’en est pas un sont désormais plus connus pour les accidents au centre desquels on les retrouve.Que dire d’Hyperloop ? C’est l’un des projets futuristes et fous lancés par le milliardaire de la tech et entrepreneur en série. En 2013, le patron de Tesla a lancé ce projet de recherche industrielle qu’il définit comme un cinquième mode de transport, en plus des bateaux, des avions, des voitures et des trains. L'Hyperloop consiste en un double tube surélevé dans lequel se déplacent des capsules transportant des voyageurs ou marchandises. L'intérieur du tube est sous basse pression pour limiter les frictions de l'air. Les capsules se déplacent sur un coussin d'air généré à travers de multiples ouvertures sur la base de celles-ci, ce qui réduit encore les frottements. Les capsules sont propulsées par un champ magnétique généré par des moteurs à induction linéaires placés à intervalles réguliers à l'intérieur des tubes. Sur papier, c'est un projet très innovant, et certaines entreprises ont déjà lancé de nombreux projets dans différents pays, y compris en France, pour le mettre en oeuvre. Mais qu'en pensent les experts du domaine ? Pour François Lacôte, Hyperloop d'Elon Musk est « une formidable escroquerie technico-intellectuelle ». La métropole de Toulouse essaie de tourner la page après le fiasco dudit projet abandonné après une facture de plusieurs millions d’euros.Source : Elon MuskQue vous inspire le personnage Elon Musk ? Comment expliquer son succès auprès des foules comme cela a été le cas lors du récent Vivatech à Paris ?Vers un nouveau flop avec xAI ? Le contraire vous surprendrait-il ? La crainte de ChatGPT oblige Google à engager ses fondateurs Sergey Brin et Larry Page dans la course à l'IA, ChatGPT menace l'activité de recherche de Google évaluée à 149 milliards de dolla rs