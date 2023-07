Définition des attributs des robots compagnons

Les enjeux des robots compagnons pour les personnes âgées

Les robots sociaux, une opportunité pour la santé mentale des personnes âgées, mais aussi un défi éthique et technique

Les chercheurs de Future Market Insights ont développé une échelle pour évaluer l’impact des robots sur la santé physique et la solitude des personnes âgées, et ont montré que les robots avaient des effets positifs. Cependant, ils ont aussi souligné les implications éthiques liées à l’utilisation des robots compagnons, telles que la confiance, l’agence, l’engagement et l’efficacité, et ont appelé à une collaboration entre les parties prenantes pour élaborer des lignes directrices.La spécification des attributs clés d'un concept est un élément important de sa clarification, qui permet de le comprendre en profondeur et de le différencier de concepts similaires ou apparentés. Les attributs d'un robot compagnon sont « l'interaction homme-robot », « la fonction, les caractéristiques et la structure du robot », « le fait d'être un compagnon » et « le coût et la gestion du robot ».les robots utilisés dans les soins de santé sont généralement dotés non seulement de capacités robotiques générales, telles que la navigation, la manipulation ou la perception autonomes, mais aussi de capacités d'assistance spécifiques. L'HRI est donc cruciale dans ce domaine d'application. Les chercheurs ont indiqué que l'utilisation de robots fait intervenir les concepts de conscience et de personne, et l'HRI est déjà devenue un domaine de recherche dans lequel les chercheurs découvrent des questions psychologiques, philosophiques et même spirituelles ayant des implications significatives pour les valeurs traditionnelles des soins infirmiers. Par exemple, dans une situation d'application pratique, des réponses comportementales positives ont été démontrées par le fait que les résidents touchaient, caressaient, tenaient et étreignaient le robot compagnon.Pour bénéficier d'une interaction multimodale durable et engageante, le dialogue homme-robot est un facteur clé, qui peut être mis en œuvre par l'analyse sémantique, la compréhension des émotions à partir de l'analyse de la parole et la conception de divers comportements robotiques. Ces dialogues doivent être suffisamment flexibles pour s'adapter à des circonstances imprévues au cours de la conversation. Les auteurs ont constaté que les personnes âgées souhaitent interagir avec les robots à un niveau modéré ; le robot n'a pas besoin d'interagir en permanence avec son utilisateur, mais il doit être disponible en cas de besoin. En outre, pour une HRI réussie, la préparation à l'utilisation d'un robot doit être progressive au départ, avec une implication considérable du personnel professionnel pour aider l'utilisateur à s'habituer au robot.les fonctions du robot présentées dans les études précédentes comprenaient des fonctions de service et d'accompagnement, telles que la gestion des urgences, l'assistance physique, la stimulation, l'aide à la mémorisation, y compris des médicaments, le soutien nutritionnel, l'aide à la localisation ou à l'apport d'objets, l'entretien ménager, la collaboration avec le personnel soignant, l'enregistrement des activités quotidiennes et le divertissement. La détection précoce et la réaction rapide aux urgences, y compris les chutes, l'assistance et la surveillance des personnes âgées par téléprésence et la collaboration avec le personnel de santé, y compris l'échange de données, ont été mentionnées comme des fonctions importantes.En outre, l'aide à la mobilité ou à la rééducation et le soutien à l'autonomie par la stimulation cognitive ou émotionnelle sont des fonctions utiles dans la vie des personnes âgées. Elles ont également apprécié un robot compagnon doté de fonctions de divertissement, comme la danse, le chant, la narration d'histoires, les jeux de société ou les reportages d'actualité.Selon certaines études, les personnes âgées sont plus réceptives à l'utilisation de robots pour une assistance physique simple et non intime, comme les rappels, les tâches ménagères et la communication, alors qu'elles sont moins réceptives à l'utilisation de robots pour des activités comme prendre un bain, faire sa toilette et gérer ses finances. Certaines études sur les robots d'assistance indiquent que les personnes âgées apprécient davantage les fonctions de service que les fonctions d'accompagnement, et que la fonctionnalité du robot est plus importante que son apparence.Pour remplir ces fonctions, un robot doit être équipé de matériel, comme des bras, des capteurs, des caméras, des microphones, des tablettes, des moniteurs ou des manipulateurs mobiles, et d'une architecture logicielle capable de naviguer, de manipuler et de reconnaître des objets. En d'autres termes, les robots peuvent écouter, répondre à la parole, parler dans certaines circonstances, reconnaître le toucher et détecter le son et la lumière.Les robots sociaux capables d'apprendre et de s'adapter aux préférences et aux perceptions des personnes, ainsi qu'aux tâches à accomplir, pourraient s'avérer plus efficaces qu'une approche unique. L'apparence est également une caractéristique importante des robots compagnons ; les robots peuvent avoir l'apparence d'un être humain, d'un service ou d'un animal. Il a été rapporté que les préférences en matière d'apparence varient considérablement parmi les personnes âgées : certains préfèrent les robots ressemblant à des animaux, tandis que d'autres veulent un robot humanoïde.le robot compagnon peut interagir et entretenir un dialogue avec les utilisateurs, réduisant ainsi leur solitude et devenant des amis. Les termes « robot social », « robot d'assistance » ou « robot d'assistance sociale » ont été utilisés de manière interchangeable avec « robot compagnon » dans les études. Dans une étude, un robot compagnon a été défini comme un assistant compagnon doté d'une intelligence autonome qui devrait comprendre les « commandes de l'utilisateur" et ce qu'il ressent, comme la disposition à l'égard de la santé.Plusieurs études ont présenté les avantages d'un robot compagnon, y compris les robots de compagnie, en les comparant à des animaux de compagnie. Il n'est pas nécessaire de nourrir, de promener et de nettoyer le robot ; ainsi, par rapport à un animal de compagnie traditionnel, les personnes âgées n'ont pas besoin de s'occuper des robots compagnons, et ils sont toujours disponibles sans aucune irrégularité comportementale. Un robot compagnon peut accompagner les personnes âgées à l'hôpital ou dans un centre de soins de courte durée et, en cas de dommage, il peut être réparé et remplacé par un duplicata.Cependant, de nombreux participants s'inquiètent de l'idée qu'un robot puisse être un compagnon. Les robots qui remplissent un rôle de compagnon ont été considérés par certains comme une forme de tromperie, étant donné qu'une telle relation est considérée comme contrefaite.jusqu'à récemment, les robots compagnons, y compris les robopets, étaient d'un coût prohibitif. Le coût était l'une des raisons fréquemment invoquées pour renoncer à l'achat d'un appareil. Une nouvelle vague de robopets moins chers ou de robots de téléprésence à faible coût pourrait faciliter leur utilisation. En outre, des mises à jour et une gestion périodiques du programme sont essentielles pour une interaction à long terme.Future Market Insights prévoit que le marché mondial des robots compagnons atteindra une valeur de 11,73 milliards de dollars US en enregistrant un taux de croissance annuel moyen (TCAC) de 18 % au cours de la période de prévision allant de 2023 à 2033. Les auteurs de l'étude proposent en outre un moyen de déterminer si un robot compagnons aide quelqu'un. Ils ont également mis au point une nouvelle méthode pour mesurer l'impact d'un robot, appelée « Companion Robot Impact Scale », qui vise à établir l'impact sur la santé physique et la solitude, et qui montre que les machines compagnes s'avèrent déjà efficaces.Murali Doraiswamy, professeur de psychiatrie et de gériatrie à l'université Duke et membre de l'Institut des sciences du cerveau de Duke, a déclaré : « À l'heure actuelle, tout indique que la meilleure solution est d'avoir un véritable ami, mais tant que la société ne donnera pas la priorité au lien social et aux soins aux personnes âgées, les robots sont une solution pour les millions de personnes isolées qui n'ont pas d'autres solutions. »Les chercheurs ont également mis au point une nouvelle méthode pour mesurer l'impact d'un robot, appelée Companion Robot Impact Scale, qui vise à établir l'impact sur la santé physique et la solitude, et qui montre que les machines compagnes s'avèrent déjà efficaces. Les personnes âgées peuvent craindre de ne pas pouvoir gérer le dysfonctionnement et la dégradation du robot. En outre, les robots peuvent accroître l'agitation ou entraîner une diminution des contacts sociaux et un renforcement de l'isolement. Les résidents peuvent également faire preuve d'un attachement excessif à l'égard des robots, ce qui a des effets néfastes sur la personne et sur ses relations avec les autres résidents.Elizabeth Broadbent, professeur de médecine psychologique à Waipapa Taumata Rau, à l'université d'Auckland, a déclaré que l'IA offrait des possibilités intéressantes de doter les robots compagnons de compétences accrues pour établir des liens, mais que des règles pourraient être nécessaires pour garantir que les robots « restent moraux et dignes de confiance ». Les résidents peuvent également faire preuve d'un attachement excessif à l'égard des robots, ce qui a des effets néfastes sur la personne et sur ses relations avec les autres résidents.Elizabeth Broadbent, professeur de médecine psychologique à Waipapa Taumata Rau, à l'université d'Auckland, a déclaré que l'IA offrait des possibilités intéressantes de doter les robots compagnons de compétences accrues pour établir des liens, mais que des règles pourraient être nécessaires pour garantir que les robots « restent moraux et dignes de confiance ».Les données de l'enquête Sermo ont révélé que parmi 307 prestataires de soins en Europe et aux États-Unis, 69 % des médecins approuvaient l'idée que des robots sociaux puissent offrir une compagnie pour soulager l'isolement et potentiellement améliorer la santé mentale d'un patient. En outre, 70 % des médecins estiment que les compagnies d'assurance devraient couvrir le coût des robots d'accompagnement s'ils s'avèrent être des compléments d'amitié efficaces, ont indiqué les chercheurs.La difficulté survient lorsqu'il s'agit de mesurer l'impact du robot. L'absence de modèle d'estimation souligne la nécessité de développer des mesures de résultats évaluées par les patients. C'est pourquoi les chercheurs ont construit le Co-Bot-I-7.Des études antérieures ont montré que les résidents refusaient d'interagir avec le robot parce qu'il ne correspondait pas à leurs attentes ou à leurs désirs. Dans certains cas, les personnes se désintéressent rapidement du robot non vivant et de son répertoire comportemental limité. Les avantages des robots pour la société et l'autonomisation des personnes âgées doivent être mis en regard des préoccupations éthiques possibles dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la tromperie, l'infantilisation, l'augmentation du sentiment d'objectivation ou d'anxiété, la perte de contrôle et de dignité, la perte de la vie privée et de la liberté personnelle, ainsi que la réduction des contacts humains et de la responsabilité.Les inquiétudes portent également sur la perte d'emplois et de soins personnels, tandis que les avantages perçus sont spécialement de permettre au personnel de passer du temps de qualité avec les résidents et d'aider ces derniers à prendre soin d'eux-mêmes. « Avec les bonnes directives éthiques, nous pourrions être en mesure de nous appuyer sur les travaux actuels pour utiliser les robots afin de créer une société plus saine », ont déclaré les chercheurs.HRI a été le premier attribut pris en compte dans les robots compagnons, des études soulignant que l'HRI est essentielle pour une utilisation à long terme. Une étude a montré qu'il existe des différences entre les préférences des personnes âgées et celles des roboticiens en ce qui concerne les HRI. Les personnes âgées ont réagi positivement aux caractéristiques de simulation de la vie, au contact visuel, à la personnalisation du robot et à l'obéissance aux commandes, et ces caractéristiques sont sous-évaluées par les roboticiens.Il a été proposé d'accorder une plus grande attention aux préférences des utilisateurs en ce qui concerne la conception et les caractéristiques des robots. L'environnement culturel, physique et social et l'examen longitudinal et simultané des utilisations, des résultats et des contraintes doivent être pris en compte dans la phase de conception et de développement des robots.Malgré l'importance et la haute priorité de l'interaction entre les utilisateurs et les robots compagnons, des études ont révélé des difficultés concernant la reconnaissance faciale ou vocale, des problèmes techniques ou d'utilisation (par exemple, échec de la navigation, niveau sonore, consommation d'énergie et déconnexion), ainsi que les aspects pratiques et la modularité dans la vie réelle.Certaines études ont montré que le robot était davantage considéré comme un jouet que comme un dispositif d'aide à l'autonomie en raison de son manque de robustesse technologique et de la lenteur de ses performances. L'amélioration des compétences sociales et des aspects pratiques, y compris la résolution des problèmes techniques, a été suggérée pour promouvoir une utilisation à long terme.Sources : futuremarket, « 70 % des médecins pensent que les robots compagnons peuvent soulager les problèmes de santé mentale causés par la solitude et que l'assurance maladie devrait en couvrir le coût », partagez-vous cet avis ?Êtes-vous pour ou contre les robots compagnons ?