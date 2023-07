Ceci étant dit, il est important de noter que 51 % des personnes ayant répondu à la même enquête réalisée par The Harris Poll et Insight s'inquiètent du contrôle de l'IA. 49 % sont du même avis en ce qui concerne la sécurité, et 90 % des répondants à l'enquête ont déclaré que l'essor de l'IA modifiera les objectifs de leur organisation.Cependant, 66 % ont également mentionné la façon dont l'IA peut les aider à optimiser le service à la clientèle au maximum. 44 % souhaitent personnaliser ces expériences avec l'aide de l'IA, et il sera intéressant de voir si des problèmes de sécurité se posent en conséquence de cette tendance.53 % des dirigeants d'entreprise affirment que l'IA sera essentielle pour mener des recherches et analyser les différents points de données qu'ils parviennent à accumuler. De l'autre côté du spectre, 39 % pensent que l'IA pourrait étouffer la créativité et l'innovation humaines authentiques. 38 % s'inquiètent de la façon dont l'adoption de l'IA peut entraîner des restrictions budgétaires, et les cadres juridiques et réglementaires compliqués sont une préoccupation majeure pour 35 % d'entre eux.Il existe manifestement une grande diversité d'opinions en ce qui concerne l'adoption de l'IA. Qu'il s'agisse d'une bonne ou d'une mauvaise chose, 81 % des chefs d'entreprise ont déjà formulé des stratégies dans le cadre desquelles ils prévoient d'accélérer l'adoption de l'IA dès que possible. Ils y sont contraints par la dynamique du marché, mais il reste à voir si les récalcitrants finiront par avoir raison ou si les optimistes ont une bonne idée de la façon dont les choses vont se dérouler.Source : Insight Quel est votre avis sur le sujet ? Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quelles approches de solution proposez-vous pour les différents problèmes de l'IA générative ?