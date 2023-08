L'intelligence artificielle n'est pas une technologie figée, et il en va de même pour ses utilisateurs. De plus en plus familiarisés avec les outils d'IA et habitués à travailler avec des outils tels que ChatGPT, les utilisateurs deviennent de plus en plus exigeants.En réponse à cela, OpenAI a annoncé un certain nombre de mises à jour importantes qui seront déployées sur ChatGPT au cours des prochains jours. Parmi ces changements figurent des suggestions de questions initiales à poser à l'IA, ainsi que des recommandations de réponses pour vous permettre d'approfondir votre recherche.Toute personne inscrite en tant qu'utilisateur Plus sera ravie d'apprendre que ChatGPT utilisera par défaut le GPT-4. Autre amélioration de l'ergonomie, la déconnexion bimensuelle appartient désormais au passé, et les amateurs de raccourcis clavier seront ravis d'apprendre que ChatGPT prend en charge ces pratiques qui permettent de gagner du temps.Il sera bientôt possible de télécharger plusieurs fichiers à la fois. Selon OpenAI, cela permettra d'analyser les données et de générer des informations à partir de plusieurs fichiers. L'entreprise a partagé le sextuor complet des changements à venir dans un post sur X :L'entreprise n'a pas donné de délai plus précis que "la semaine prochaine", alors n'hésitez pas à consulter le site dans les jours à venir.Source : OpenAIPensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur ces nouvelles améliorations et fonctionnalités ?