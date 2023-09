Nasdaq reçoit l'approbation de la SEC pour les ordres de négociation boursière basés sur l'IA

L'approbation de l'ordre dynamique à durée de vie étendue (midpoint extended life order ou M-ELO) permettrait d'accélérer la fréquence à laquelle les ordres sont appariés et de minimiser l'impact sur le marché, ce qui se traduirait par de meilleurs résultats pour les investisseurs, a déclaré la bourse.Les types d'ordres sont des instructions programmées que les opérateurs utilisent pour indiquer aux bourses comment traiter leurs transactions. Cette nouvelle intervient alors que l'intérêt pour l'intelligence artificielle et les différentes manières dont elle peut être utilisée sur les marchés de capitaux ne cesse de croître.M-ELO, lancé pour la première fois en 2018, est un type d'ordre stratégique qui permet aux investisseurs ayant des horizons à long terme de négocier les uns avec les autres en utilisant une période d'attente de 10 millisecondes. La version dynamique de ce type d'ordre utilisera une technique d'IA connue sous le nom d'apprentissage par renforcement pour observer le comportement du marché et apporter des ajustements en temps réel à cette période d'attente afin d'améliorer la qualité de l'exécution et le pourcentage d'ordres exécutés sur le marché.L'étude du Nasdaq montre que le type d'ordre AI en temps réel permet une augmentation de 20,3 % des taux d'exécution et une réduction de 11,4 % des démarquages, ce qui témoigne des améliorations que les solutions basées sur l'IA peuvent apporter aux marchés de capitaux.", a déclaré Owen Lau, analyste principal chez Oppenheimer & Co.Source : NasdaqQuel est votre avis sur le sujet ?