73 % des électeurs estiment que les entreprises d'IA devraient être tenues pour responsables des dommages causés par la technologie qu'elles créent, contre seulement 11 % qui pensent qu'elles ne devraient pas l'être.

77 % des électeurs sont favorables à une loi exigeant que les publicités politiques divulguent leur utilisation de l'IA, dont 64 % y sont tout à fait favorables, et seulement 10 % s'y opposent.

64 % des électeurs sont favorables à la création par le gouvernement d'un organisme chargé d'auditer l'IA, tandis que 14 % seulement s'y opposent.

Par une marge de plus de 2:1, les électeurs préfèrent se concentrer sur la lutte contre les menaces puissantes et inconnues (46 %) plutôt que sur les menaces plus faibles et connues à court terme (22 %).

65 % des électeurs donnent la priorité au fait d'empêcher l'IA de tomber entre les mains de mauvais acteurs, contre 22 % qui donnent la priorité au fait d'offrir les avantages de l'IA à tout le monde.

73 % des électeurs souhaitent restreindre l'accès des entreprises chinoises à l'informatique en nuage des entreprises américaines, tandis que 9 % seulement pensent que les États-Unis devraient continuer à leur permettre d'y accéder.

Une nouvelle enquête de l'Artificial Intelligence Policy Institute (AIPI) révèle que le public américain souhaite réduire l'accès à l'IA pour la protéger des mauvaises mains et que les entreprises technologiques devraient être tenues responsables des préjudices causés par les modèles qu'elles créent. Le sondage, commandé par l'AIPI et réalisé par YouGov, montre que le grand public donne un coup de pouce décisif à une série d'interventions politiques visant à prévenir les effets potentiellement néfastes de l'IA et à empêcher sa prolifération incontrôlée.Voici quelques-unes des conclusions de l'enquête :", a déclaré Daniel Colson, directeur exécutif de l'Artificial Intelligence Policy Institute (Institut de politique d'intelligence artificielle). "Ce sondage est la troisième série de données publiées par l'Artificial Intelligence Policy Institute, un groupe de réflexion qui se consacre à la recherche sur l'opinion publique et à l'expertise politique en matière de réglementation de l'IA. L'AIPI continuera à mener des enquêtes fréquentes pour montrer la position des Américains sur les questions liées à l'intelligence artificielle et à fournir une analyse des propositions existantes émanant de Washington, D.C. L'IA évoluant chaque jour et les Américains se méfiant de ses progrès rapides, il est essentiel pour les décideurs politiques de faire face à ce moment avec urgence et en tenant compte de leurs électeurs.L'AIPI a été fondée pour servir de ressource de référence afin d'évaluer l'opinion publique américaine en matière d'IA et de fournir aux décideurs politiques et aux médias une meilleure compréhension des risques posés par l'intelligence artificielle, ainsi que des solutions permettant de limiter les pires scénarios. En mesurant l'opinion publique, l'AIPI montrera aux décideurs politiques qu'être actif dans la politique de l'IA n'est pas seulement la bonne voie à suivre sur le fond, mais aussi qu'une action est nécessaire pour mieux représenter leurs électeurs.Avec des années d'expérience dans le domaine, l'AIPI a une connaissance approfondie des dangers et des opportunités de l'IA. La menace qui pèse sur l'humanité est alarmante et les décideurs politiques doivent comprendre non seulement les conséquences économiques, mais aussi la possibilité que les prochaines phases de développement de l'IA entraînent le risque d'événements catastrophiques. L'AIPI propose une voie à suivre où les législateurs et les personnes influentes à Washington peuvent être informés par un ensemble commun et non partisan de ressources afin qu'ils puissent parler de manière collaborative, productive et urgente de la nécessité de contrôler le développement de l'IA et de la réglementer afin d'atténuer les risques les plus terribles. L'AIPI plaidera également en faveur d'un large éventail de politiques imposant des garde-fous et une surveillance de l'IA et du développement de la superintelligence.Source : AIPI Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?