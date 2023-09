1. Introduction

2. Celui qui ne sera pas nommé

3. Méthodes de remplacement de l'IA générative

4. Résultats

5. Discussion

6. Conclusion

L'IA générative s'est révélée capable de tout révolutionner, de l'écriture au codage, en passant par la génération d'images et la terrification des luddites. Malheureusement pour ceux d'entre nous qui sont nouvellement célibataires, très peu de recherches ont été faites pour remplacer les quelques bons cotés de mon ex-petit ami. Il m'a rendue folle et j'en ai absolument terminé avec lui, mais il reste des vides dans ma vie que je n'arrive pas à combler avec Jeremy de Tinder qui n'arrête pas de m'envoyer des messages ! Entre les grands modèles de langage (LLM), les IA de génération d'images telles que Stable Diffusion ou Midjourney, et les transformateurs généraux, il y a probablement un moyen de remplacer les quelques bons côtés de mon ex par l'IA avant que je ne fasse quelque chose de stupide comme lui envoyer un texto. Dans cet article, j'entraînerai ChadGPT, un LLM, à me poser des questions sur ma journée, j'utiliserai la génération d'images pour ajouter des hommes à mes messages sur les réseaux sociaux afin d'empêcher les crétins de m'envoyer à nouveau des commentaires bizarres, je générerai mes propres chansons d'amour de John Mayer, je créerai mon propre système de recommandation de restaurants et, enfin, j'utiliserai ChadGPT pour créer mon propre CHAD-Bot afin qu'il s'occupe de toutes mes tâches ménagères.J'ai vraiment apprécié de ne pas avoir à gérer l'obsession absolue de mon ex pour les jeux vidéo, toutes les disputes à propos des tâches ménagères, le fait qu'il essaie constamment de me manipuler, ou sa récente obsession pour les armes à feu. Je n'allais pas le laisser essayer d'installer un autre coffre-fort pour armes à feu dans notre placard ! Je ne regrette pas du tout ma décision de le larguer. Je me porte beaucoup mieux sans lui et il me manque à peine.Malheureusement, il y a des avantages à avoir un petit ami qui me manquent : avoir quelqu'un à qui parler après le travail, quelqu'un qui m'aide à choisir des films à regarder ou des restaurants à fréquenter, des tâches physiques à la maison, et n'oublions pas de mentionner mes DM qui ont explosé après que j'ai posté une seule photo de moi sans mon Ex dans l'image. Apparemment, la plupart de mes amis masculins et une amie féminine l'ont attendu. Je soupçonne certains d'entre eux depuis le lycée, et d'autres sont surpris.Je ne suis pas en mesure de recommencer à sortir avec quelqu'un et je ne veux pas me mettre en couple avec quelqu'un juste pour être dans une relation. Grâce aux récentes améliorations de l'IA générative, il est désormais possible d'obtenir de nombreux avantages pour un petit ami sans risquer de s'engager dans une nouvelle relation. Théoriquement, un transformateur bien entraîné pourrait non seulement jouer le rôle de mon ex, mais aussi le surpasser dans de nombreuses catégories qui nécessiteraient normalement des années d'entraînement, par exemple en faisant des allusions subtiles au fait que je n'aime pas certains types d'aliments, en apprenant quand j'ai vraiment envie de rester à la maison une nuit, ou en arrêtant de parler de l'empire romain ! Comme le montre la figure ci-dessous, les machines sont beaucoup plus faciles à entraîner que les hommes !Je sais que mes amis me répètent depuis des années que j'ai besoin de larguer mon ex. Lorsqu'il a évoqué l'incident du hors-bord, encore une fois, j'ai su qu'il était temps de passer à autre chose. J'ai eu l'esprit vraiment clair par la suite et j'espérais ne plus avoir à penser à lui lorsque j'ai appris qu'il avait développé un algorithme de graphe cyclique pour que nous n'ayons pas à nous croiser, j'ai eu l'impression que la rupture allait être nette. Mais ces derniers temps, je ne sais pas.Quand je me retourne au milieu de la nuit et que je vois mon chien Franky, il y a un vide que je ne peux pas combler en regardant une nouvelle émission de télé-réalité sur les rencontres jusqu'à ce que je m'endorme tous les soirs. La connexion que j'ai développée avec mon ex est quelque chose qui ne pourrait être remplacé que par un algorithme prédictif inexplicable. Comme le montre la figure ci-dessus, il m'a fallu au moins quatre arguments et environ un mois de travail préparatoire par comportement positif pour arriver au point où je me sentirais à l'aise de vivre avec mon ex.L'IA générative va révolutionner ma capacité à rester célibataire aussi longtemps que je le souhaite. Comme on dit, 2023 a été une grande décennie pour l'IA. Du jour au lendemain, des utilisateurs lambda n'ayant aucune formation technique ont eu des conversations longues et réfléchies avec des LLM, ont créé des œuvres d'art magnifiques avec des programmes comme Midjourney et Stable Diffusion, et ont même utilisé des clones vocaux pour créer des chansons inédites ressemblant à leurs artistes préférés, ou de nouveaux articles d'opinion de Tucker Carlson. Les possibilités semblent illimitées ! Mon ex n'a jamais été doué pour écouter ou parler, il se présentait, parfois il faisait des tâches ménagères sous la pression, et il écrivait une ou deux chansons pour moi lorsqu'il ne faisait pas ces autres choses. Béni soit son cœur, il ne connaît que trois accords de guitare, mais parfois c'est tout ce qu'il faut. En utilisant l'IA générative, je pense que son comportement positif de petit ami sera facilement surpassé.Naturellement, j'aurais besoin de former mon propre LLM pour remplacer mon Ex. Les chats d'IA disponibles publiquement sont soit trop ou pas assez "G rated". J'ai décidé d'appeler ChadGPT le robot de chat que j'ai formé sur mesure, le Transformateur génératif pré-entraîné (GPT). Heureusement, grâce à mon dévouement à la collecte et au nettoyage des données, je dispose d'environ douze ans d'échanges de messages texte et de conversations audio secrètement enregistrées entre moi et mon ex. S'il n'y avait pas eu les enregistrements audio secrets, ChadGPT aurait été entraîné principalement sur mon ex pendant nos rendez-vous à l'université, lorsque nous nous envoyions des SMS plus de deux fois par jour pour savoir ce que j'avais besoin d'aller chercher à l'épicerie. Récemment, tout ce que j'obtenais de lui était "K." et des liens vers des vidéos YouTube que je devais toujours mentir sur le fait que je les avais regardées.Les enregistrements audio secrets traduits en texte ont permis au chatbot d'apprendre et d'évoluer à partir de la fonction objectif de me rendre heureuse et de ne pas déclencher de disputes, comme le fait que mon ex joue à trop de jeux vidéo ou qu'il veuille s'acheter un hors-bord. J'ai découvert que mon ex suivait mon humeur et exécutait des modèles de prévision de séries temporelles pour ses propres raisons égoïstes. Bien que l'ensemble de données qu'il avait oublié de supprimer de notre lecteur Google partagé se soit avéré utile pour ma formation ChadGPT, il a dormi sur le canapé pendant des semaines lorsque je l'ai découvert. J'ai dû interrompre les exemples de formation de la dernière année passée avec mon ex parce que ChadGPT a commencé à éviter de parler, car essayer de discuter tout en étant préoccupé par un jeu stupide donnait de moins bons résultats que de se concentrer sur le jeu vidéo. Il y a au moins deux ans, il y avait des bons et des mauvais jours à différencier.L'un des plus gros problèmes liés au retour sur le devant de la scène est de devoir gérer tous les mecs assoiffés qui se glissent dans mes DM. Une étude récente visant à projeter l'effet du célibat sur mon compte Instagram a montré qu'en l'absence d'un petit ami dans au moins 20 % de mes posts, je recevrai en moyenne 13 à 32 messages non sollicités par jour de la part de célibataires. Selon la répartition de la figure ci-dessous, alors que la grande majorité des DM d'inconnus comprendront juste une variation de " sup " et de " hey ", au moins 40 % feront des commentaires sur mon apparence, avec moins de 5 % de ces commentaires appropriés à envoyer à quelqu'un avec qui vous ne sortez pas encore.Grâce à un abonnement Midjourney relativement bon marché, je peux générer autant d'images de petits amis que je veux pour les photoshoper dans mes posts Insta ! De plus, l'apparence de voir quelqu'un empêchera mes parents d'essayer de m'arranger un nouveau fils d'ami chaque fois que je rentre à la maison. Ils n'ont jamais aimé mon ex et voulaient vraiment que je sorte avec quelqu'un de croyant. La perte de ma capacité à utiliser les médias sociaux a été un sérieux coup dur, je n'ai pu poster que des photos de couchers de soleil et de chiens !Je ne dois pas me contenter d'utiliser le cadre génératif de ChadGPT pour créer des paroles et des poèmes me concernant spécifiquement. Je peux également utiliser la technologie de clonage de voix pour la transformer en un enregistrement audio de n'importe quelle célébrité chantant une belle chanson. Bien qu'il ait été constaté qu'une chanson d'amour qui m'était spécifiquement destinée n'était pas commercialisable, je les aime bien. Je peux enfin avoir la voix de John Mayer chantant une chanson d'amour juste pour moi sans avoir à gagner un concours radiophonique. J'ai pensé créer une chanson de Taylor Swift sur sa jalousie, mais ses avocats étaient trop agressifs. Grâce à des outils faciles à utiliser, je peux créer une ballade d'amour de classe mondiale à mon sujet, avec une voix et des instruments de qualité, sans trop d'efforts. Je dirais que c'est moins d'efforts que ceux que mon ex mettait dans ses propres chansons d'amour, mais je suis presque sûre qu'il n'a fait que reprendre des chansons d'Oasis et en modifier les paroles. Il a juré qu'il avait tout inventé. Je ne sais pas pourquoi il pensait que j'étais si crédule que je ne reconnaissais pas la mélodie de Wonderwall.Qu'il s'agisse de votre flux Facebook ou Amazon, les systèmes de recommandation vous simplifient la vie. Mon ex a toujours été doué pour choisir les endroits où aller manger ou ce qu'il y avait à faire pour le dîner. Il n'aimait pas vraiment faire trop d'efforts pour un dîner, alors nous faisions en sorte que les choses soient simples et bon marché. Aujourd'hui, ces recommandations sur les endroits où manger ou sur ce qu'il faut regarder me manquent lorsque je n'ai rien à préparer. Je ne peux pas me résoudre à manger du poulet, du riz et des légumes cinq soirs par semaine. La préparation des repas ne fonctionne pas pour moi. Je prépare six repas et j'en mange peut-être deux avant de me lasser. Pour obtenir des recommandations de nouveaux restaurants, l'algorithme a été directement connecté à un compte yelp afin d'être automatiquement informé des nouveaux restaurants et bars à la mode situés à proximité.Enfin, j'ai conçu un robot bipède spécial pour effectuer une grande partie des tâches ménagères. Je l'ai appelé CHAD-Bot (Chore and Housework Automation Device Robot). CHAD-Bot fait tout ce que je lui demande sans se plaindre qu'il est occupé avec un patron difficile et n'a pas besoin qu'on lui rappelle 4 à 8 fois par nuit de sortir les poubelles avant le jour de la collecte comme le font certaines personnes.Je sais qu'un robot de ménage n'est pas exactement une IA générative. Je travaille encore sur l'autonomie du robot, mais j'ai équipé CHAD-Bot de ChadGPT, un algorithme d'apprentissage comportemental, et du même algorithme génétique que le Père Noël utilise pour planifier des tâches multiples à Noël. CHAD-Bot, comme le montre la figure ci-dessous, accomplira toutes les tâches physiques lourdes autour de la maison que personne n'est là pour accomplir. Avec les conversations de mon ex concernant les tâches ménagères qui mènent à de grandes disputes, il sera facile de l'entraîner à tout faire à partir de rien. Avec toutes ces méthodologies en place, il n'y a presque plus de raison d'avoir un petit ami.Afin d'évaluer toutes les nouvelles IA génératives remplaçant le petit ami, l'indice d'amélioration du remplacement du petit ami (BRII) a été utilisé. Dans l'ensemble, les méthodes d'IA générative ont surpassé mon Ex dans presque toutes les catégories, à l'exception de la génération d'images, avec quelques problèmes liés au système de recommandation de restaurants. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. Un BRII positif signifie une amélioration positive d'une valeur non spécifiée, tandis qu'un BRII négatif signifie une amélioration négative.ChadGPT s'est régulièrement amélioré au fil du temps dans l'indice BRII avant de converger. Le LLM a toujours été très doué pour faire la conversation, mais il n'a pas tout de suite compris que la plupart du temps, je voulais juste me plaindre de ma journée et que je n'avais pas envie qu'on me fasse des commentaires pour essayer de résoudre mes problèmes. Parfois, il vaut mieux écouter. De même, la génération de chansons d'amour s'est améliorée au fil du temps, au fur et à mesure que je devenais plus habile dans l'utilisation du logiciel requis. Il ne s'agissait pas d'un processus automatisé.La méthode qui s'est le plus améliorée est celle de CHAD-Bot, mais il a fallu une éternité pour qu'elle fasse quelque chose de correct. Il n'arrêtait pas de gâcher les produits recyclables et de faire la vaisselle de travers, il n'empilait pas les assiettes correctement ou ne chargeait pas le lave-vaisselle correctement. Même après des années de relation, mon Ex humain n'y arrivait pas non plus. Finalement, CHAD-Bot a commencé à apprendre et à faire la vaisselle correctement.L'algorithme de génération d'images et de recommandation de restaurants ne s'est pas amélioré ou n'a pas beaucoup changé objectivement. Ils ont tous deux fonctionné de manière similaire, car je n'ai pas été en mesure d'actualiser le processus. Midjourney a créé de superbes images, mais les effets ont été limités et ont commencé à se retourner contre moi, car seuls les hommes qui étaient assez intelligents pour savoir qu'il s'agissait d'une image d'IA et assez désespérés pour m'envoyer un message m'ont contacté. Ce sont eux qui ont été les plus agaçants. De plus, lorsque mes parents, ma famille et mes amis ont compris ce que je faisais, ils ont tous interprété les petits amis IA comme du désespoir et ont commencé à essayer de me piéger encore plus qu'avant. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'images générées à partir de mes préférences. Je pense qu'elles sont très réussies. En tout cas, elles ont mis la barre haute pour tous les autres !Enfin, l'algorithme de recommandation de restaurants a été pris dans un minimum local ou a été la proie d'une campagne de guérilla marketing. Lorsque j'ai commencé à interroger l'algorithme à chaque fois que j'en avais assez de préparer un repas à base de poulet et de riz, il ne me recommandait que Chik-Fil-A ou un restaurant Applebee's de qualité moyenne. Oui, j'adore ça, mais je n'en veux pas tous les soirs. Soit l'algorithme me connaît trop bien, soit une agence de publicité est vraiment heureuse en ce moment.Il est logique qu'un ChadGPT s'entraîne beaucoup plus rapidement qu'un véritable petit ami biologique. Cependant, lorsque vous définissez exactement ce que vous voulez dans la fonction objectif, certains problèmes peuvent survenir. Bien que ChadGPT soit beaucoup plus attentif, cette attention peut devenir étouffante. Tous les soirs, il me demande comment je vais et veut connaître tous les détails de ma journée. Peut-être que le ChadGPT serait plus efficace si je m'entraînais à adopter l'attitude distante de mon ex, mais je me demande alors si mon ex ne me manque pas tout simplement. D'autres recherches sont peut-être nécessaires, qui n'impliquent PAS de lui envoyer des textos.La même question se pose pour la génération des chansons d'amour. L'algorithme me dit-il simplement ce que je veux entendre en se basant sur un modèle de langage probabiliste formé à partir de décennies d'écriture de chansons ? Lorsque je commence à y penser, je ne me sens plus spécial, mais simplement comme un autre client du complexe industriel de la musique qui se plie aux exigences d'une autre fille.En outre, l'IA générative n'est pas en mesure de créer une image convaincante d'un petit ami qui puisse dissuader tous les salauds. Il suffit qu'un nombre suffisant d'entre eux soient intelligents pour le comprendre et m'étiqueter comme une cible solitaire. Ce seul fait, ajouté à l'attention que j'ai reçue de ma famille et de mes amis pour avoir posté mon image de faux petit ami, m'a ramenée à ne poster que des photos de couchers de soleil et de mon chien Franky. Je pense que même si l'IA générative était capable de créer des images convaincantes du petit ami de l'IA, je ne serais pas capable de continuer à jouer la comédie avec ma famille.Je ne sais pas comment l'algorithme a découvert à quel point j'aime Chik-Fil-A, mais il l'a fait. J'aimerais dire que je ne suis pas allé à Chik-Fil-A chaque fois que l'algorithme me l'a suggéré, 70 % des soirs de semaine, mais je mentirais. De temps en temps, il recommandait un nouveau restaurant, mais mentionnait ensuite que le temps d'attente était beaucoup trop élevé, ou qu'il se trouvait dans une partie de la ville où le stationnement était horrible et proposait Chik-Fil-A comme solution de rechange. Mes nuits les plus heureuses ont peut-être été celles où mon ex a décidé de m'apporter mon poulet épicé Deluxe sans rien demander. L'intelligence artificielle a dû s'en apercevoir.Au début, le robot CHAD était un véritable fouillis. Aujourd'hui, non seulement il accomplit toutes mes tâches ménagères, mais il s'est approprié la maison et a commencé à jouer à la vieille Xbox de mon ex. Je pense que j'ai peut-être entraîné CHAD-Bot un peu trop près de la réalité. C'est peut-être le genre de robot de visée dont mon ex se plaignait toujours, parce qu'il est vraiment bon. Lorsque je veux récupérer ma télévision et que je lui dis de l'éteindre, CHAD-Bot me répond simplement : "Pas maintenant, bébé, je suis dans un grand Pubstomp en ce moment". J'ai fait un carnage impitoyable en mode sans pitié". Je ne me sens plus en sécurité avec CHAD-Bot.Je pense que mon ex peut effectivement être remplacé par une IA générative. La plupart de ses comportements positifs ont en effet été reproduits et améliorés, à l'exception des médias sociaux. Il s'avère que vous pouvez tromper la plupart des hommes assoiffés, mais pas vos amis et votre famille. Après cette rupture, j'ai enfin l'impression d'avoir quelqu'un à qui parler en dehors de mon chien Franky, et je peux à nouveau me sentir valorisée par mon nouvel algorithme de génération de chansons d'amour. Il y a encore des progrès à faire, mais je ne me précipiterai pas dans de nouvelles relations humaines toxiques grâce à cette nouvelle technologie ! Je m'inquiète pour CHAD-Bot, j'ai ajouté un interrupteur de sécurité, mais je pense qu'il fait semblant de s'éteindre quand je le redémarre.