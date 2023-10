Nouveau Baidu Search : Une expérience de recherche de nouvelle génération alimentée par l'IA générative

L'IA générative et les produits de recherche sont par nature très complémentaires. L'ajout de l'IA générative a transformé l'expérience de recherche, en changeant la façon dont les utilisateurs s'intéressent à l'information et en fournissant des informations plus approfondies à partir d'une seule recherche. Le nouveau moteur de recherche Baidu peut désormais agréger et résumer des informations provenant de diverses sources web et présenter une réponse consolidée par le biais d'une variété de modalités, y compris le texte, l'image et le graphique dynamique, garantissant ainsi des réponses à la fois vivantes et concises. La recherche Baidu suggérera également davantage de flux de contenus pertinents par rapport aux demandes précédentes, tout en restant hautement personnalisée en fonction du profil unique de l'utilisateur. En outre, Baidu Search offre une interface de chat interactive pour les recherches plus complexes, permettant aux utilisateurs d'affiner leurs requêtes de manière itérative jusqu'à obtenir la réponse optimale, le tout dans une seule interface de recherche.



En tant que solution d'intelligence économique dotée de capacités d'IA générative, Baidu GBI joue le rôle d'un assistant omniscient et réactif dans le monde de l'entreprise. Il peut rapidement exécuter des requêtes de données, produire des analyses commerciales et fournir des résultats sous forme de résumés textuels et graphiques faciles à comprendre. Il réduit la lourdeur de la tâche consistant à parcourir plusieurs feuilles de calcul pour récupérer et analyser les données, accélérant ainsi considérablement le processus d'analyse et de prise de décision.



Infoflow intègre la communication d'entreprise, le travail collaboratif, la gestion des connaissances et les services d'entreprise au sein d'une seule et même plateforme. Grâce aux capacités d'IA d'ERNIE, Infoflow peut exécuter toute une série de tâches bureautiques par le biais du traitement du langage naturel - depuis l'orchestration de l'ordre du jour des réunions et le résumé des points clés de l'historique des conversations jusqu'à la préparation des réunions d'information sur la base des documents des réunions précédentes des utilisateurs et même la réservation des vols en fonction de leur ordre du jour.



Avec l'ajout de capacités de modèles de fondation, Baidu Wenku est passé d'une plateforme de documentation de contenu à une plateforme de productivité de contenu. Il peut désormais aider les utilisateurs à effectuer des recherches académiques, à résumer des informations clés, à créer des documents et à générer des présentations sous forme de diaporamas, réduisant ainsi considérablement le temps consacré à la production de contenu dans des scénarios tels que la préparation d'un discours d'ouverture.



Avec l'ajout de YunYiduo à Baidu Drive, les utilisateurs peuvent désormais utiliser des invites textuelles ou vocales pour récupérer des fichiers, des images, des vidéos et d'autres formats, même pour des demandes très spécifiques. Grâce à ses capacités multimodales, YunYiduo peut résumer des informations clés, même à partir de différentes figures apparaissant dans une vidéo, localiser avec précision l'image exacte dans la vidéo, effectuer des transcriptions et ajouter des sous-titres afin d'améliorer considérablement l'efficacité des utilisateurs pour extrapoler, résumer et générer du contenu à travers divers formats de médias.



Le nouveau Baidu Maps a intégré des capacités d'IA dans ses fonctions étendues, notamment la navigation, le covoiturage, les recommandations de restaurants, la réservation d'hôtels, etc. Le nouveau guide IA intégré prendra l'initiative de suggérer aux utilisateurs la prochaine étape de leur voyage.



Offrant un accès à bas seuil et des outils de productivité pour développer des plugins d'IA, cette plateforme permet aux développeurs individuels et aux entreprises de créer des plugins d'IA. Un mois seulement après son lancement, 27 000 développeurs ont demandé à rejoindre la plateforme Plugin Matrix AI, couvrant une variété de secteurs allant du conseil juridique et de la création de CV à la cartographie du cerveau et à la pratique de la langue parlée. Plate-forme modèle de la fondation Qianfan : En tant que première plateforme unique de modèles de base au niveau de l'entreprise, Qianfan consolide un large éventail de modèles de base préinstallés (à la fois de la famille de modèles de base ERNIE de Baidu et de modèles de base tiers), des ensembles de données et un ensemble complet de chaînes d'outils pour permettre le développement et l'application transparents de modèles de base. Qianfan est devenu la plateforme de développement de modèles de base la plus grande et la plus complète de Chine, englobant 42 modèles de base existants, et a permis à des entreprises de différents secteurs de développer leurs propres modèles de base et solutions couvrant plus de 500 scénarios d'utilisation.

Baidu, Inc., une société d'IA de premier plan avec une base Internet solide, a organisé aujourd'hui sa conférence technologique phare annuelle Baidu World 2023 à Beijing, marquant le retour de la conférence à un format hors ligne après quatre ans. Sous le thème "Prompt the World", la conférence Baidu World de cette année a vu Baidu lancer ERNIE 4.0, le modèle de base le plus puissant et de nouvelle génération de Baidu, qui offre des capacités d'IA de base considérablement améliorées. Baidu a également présenté certaines de ses applications, solutions et produits les plus populaires, qui s'appuient sur l'IA générative de pointe de l'entreprise."ERNIE 4.0 a fait l'objet d'une mise à jour complète, avec des performances considérablement améliorées en matière de compréhension, de génération, de raisonnement et de mémoire", a déclaré Robin Li, cofondateur, président et directeur général de Baidu, lors de l'événement. "Ces quatre capacités de base constituent le fondement des applications natives de l'IA et ouvrent désormais des perspectives illimitées pour de nouvelles innovations".Dans son discours liminaire, Li a présenté le nouvel ERNIE Bot alimenté par ERNIE 4.0 à travers des démonstrations approfondies de ses quatre capacités fondamentales d'IA. ERNIE Bot est capable de "comprendre" et de fournir des réponses à des demandes humaines complexes et même désorganisées, ainsi que d'interpréter des messages cachés. ERNIE peut également "générer" une gamme de contenus, y compris du texte, des images et des vidéos, en quelques minutes seulement, sur la base d'une simple invite textuelle et d'une entrée d'image. Li a également démontré la capacité d'ERNIE Bot à "raisonner" en lui faisant résoudre des problèmes de géométrie complexes. Enfin, la capacité d'ERNIE Bot à "mémoriser" et à intégrer des données supplémentaires a été démontrée en écrivant une courte histoire et en ajoutant régulièrement de nouvelles informations au fur et à mesure qu'ERNIE écrivait l'histoire.Selon Haifeng Wang, directeur de la technologie chez Baidu, ERNIE 4.0 a commencé à être testé en version bêta en septembre sur la base d'un nombre limité d'informations fournies par les utilisateurs, et ses performances globales ont depuis été améliorées de près de 30 %. ERNIE 4.0 est désormais accessible aux utilisateurs invités sur ERNIE Bot, et l'API sera disponible sur demande pour les entreprises clientes via la plateforme de modèles de base Qianfan.L'intelligence émergente apportée par les modèles de base et les grands modèles de langage (LLM) ouvre des voies sans précédent pour des applications innovantes. Au cours des derniers mois, Baidu a été le fer de lance de cet effort en adoptant une approche native de l'IA pour reconstruire sa famille d'applications, de solutions et de produits, notamment Baidu Search, Baidu GBI, Infoflow, Baidu Wenku, Baidu Drive et Baidu Maps. Cette refonte a non seulement permis d'améliorer considérablement la productivité, mais elle a également stimulé la créativité, ce qui a donné lieu à des interactions agréables et diversifiées avec les utilisateurs.Baidu World 2023 a également démontré les récents progrès stratégiques majeurs de Baidu dans de nombreux secteurs d'activité. Dou Shen, vice-président exécutif de Baidu et directeur général du groupe AI Cloud, a annoncé une mise à jour complète de la stratégie de Baidu AI Cloud, visant à fournir une infrastructure telle que la plateforme Baidu Qianfan Foundation Model Platform pour permettre aux entreprises clientes de développer des applications d'IA à bas seuil et des modèles de base.Dans son discours d'ouverture, Jackson He, premier vice-président de Baidu et directeur général du Mobile Ecosystem Group, a esquissé un avenir où l'écosystème mobile de Baidu, qui relie des milliards d'utilisateurs et des millions de partenaires de l'écosystème, sera à la pointe du développement et de l'introduction d'applications natives de l'IA.Ying Li, vice-président de Baidu et PDG de Xiaodu Technology, a dévoilé une série de produits intelligents basés sur l'intégration de l'IA dans les appareils intelligents. Les nouveaux produits comprennent le robot domestique Tiantian, la machine tout-en-un Xiaodu Qinghe Learning, ainsi que la série d'enceintes intelligentes Tiantian Casa.Zhenyu Li, premier vice-président de Baidu, a expliqué comment le déploiement des modèles de base a accéléré la mise à l'échelle des robotsaxis sans conducteur en améliorant considérablement l'efficacité opérationnelle. Aujourd'hui, Baidu possède la plus grande plateforme de service de conduite autonome au monde, Apollo Go, avec plus de 4 millions de trajets cumulés offerts au public. La flotte de robotaxis d'Apollo Go, qui fonctionne sans conducteur ni opérateur de sécurité dans la voiture, dessert actuellement les principales villes de Chine, notamment Pékin, Wuhan, Chongqing, Shanghai et Shenzhen. Baidu prévoit qu'à l'avenir, les services de robotaxi à bas prix seront plus accessibles au public, ce qui rapprochera le secteur de la rentabilité."La Chine possède de riches ressources en termes de scénarios d'application de l'IA, ainsi qu'un grand nombre d'utilisateurs passionnés par les nouvelles technologies", a déclaré Robin Li. "Aujourd'hui, avec l'émergence de modèles de base avancés, je suis convaincu que nous pouvons construire un écosystème d'IA prospère et créer ensemble un nouveau cycle de croissance économique."