Nous sommes des employés musulmans, palestiniens et arabes de Google, rejoints par des collègues juifs antisionistes. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à la haine, aux abus et aux représailles dont nous sommes victimes sur notre lieu de travail en ce moment.Alors que nous pleurons la perte continue et incessante de vies palestiniennes innocentes, y compris celles de nos proches, notre chagrin collectif est exacerbé par les campagnes de haine, d'abus et de représailles au sein de Google. Les Palestiniens ont été publiquement traités d'"" sur les plates-formes de travail officielles de Google, tandis que les dirigeants sont restés les bras croisés. Des musulmans ont été accusés de soutenir le terrorisme dans le cadre de leur religion et de proférer des calomnies à l'encontre du prophète Mahomet - là encore, la direction est restée les bras croisés. Les dirigeants de Google ont traité leurs employés de "" et de "" pour avoir fait preuve d'empathie à l'égard des habitants assiégés de Gaza, et ont même demandé publiquement aux Googlers arabes et musulmans s'ils soutenaient le Hamas, en réponse à ces Googlers qui exprimaient de l'empathie ou de l'inquiétude pour la sécurité des familles palestiniennes. Il existe même des efforts coordonnés pour suivre la vie publique des travailleurs sympathisants de la Palestine et pour les dénoncer à Google et aux forces de l'ordre pour "". D'autres exemples de répression et de punition des employés de Google qui s'élèvent contre ce qu'ils considèrent à juste titre comme un génocide contre le peuple palestinien - ainsi que d'autres exemples de haine antimusulmane généralisée systématiquement tolérée par les dirigeants de Google - ont également été relevés.L'autorisation par la direction de Google de commentaires déshumanisants et racistes à l'encontre des Palestiniens en tant que peuple sur les plates-formes de travail officielles de Google. Par exemple, les appels sincères de Googlers à faire des dons à une organisation caritative parrainée par Google pour fournir de la nourriture et des médicaments aux habitants de Gaza ont été accueillis par de nombreux commentaires déshumanisant les habitants de Gaza, les qualifiant d'"animaux", ne tenant pas compte de leur situation critique et appelant les Googlers à boycotter les opérations de secours aux civils en raison du fait que les écoles et les hôpitaux palestiniens étaient utilisés à des fins de "terrorisme".Des responsables de Google ont utilisé leur rang de manière inappropriée pour interroger, dénoncer et tenter de faire licencier des Googlers musulmans, arabes et palestiniens qui expriment leur sympathie pour le sort du peuple palestinien assiégé. Par exemple, un responsable de Google s'est entretenu avec plusieurs employés musulmans de Google pour leur demander s'ils soutenaient le Hamas et s'ils niaient que le Hamas était responsable de la crise humanitaire en Israël-Palestine. Des cadres partageant les mêmes idées ont affiché la nécessité de "" et de dénoncer ceux qui sympathisent avec la population palestinienne assiégée, confrontée à une punition collective et à un génocide. Dans un cas, un responsable de Google a tacitement approuvé la surveillance des employés de Google sur les médias sociaux, puis les a harcelés ouvertement au sujet de leurs sympathies sur les plates-formes de travail de Google avec d'autres employés. Ensemble, ces collaborateurs ciblent les employés qui expriment leur sympathie pour le sort du peuple palestinien afin de les dénoncer à l'ensemble de la chaîne hiérarchique de ces employés, jusqu'au PDG Sundar Pichai, dans le but d'écarter ces employés de l'entreprise.Les cadres et les dirigeants de Google ont deux poids, deux mesures lorsqu'il s'agit de la liberté d'expression des Googlers israéliens par rapport aux Googlers arabes, musulmans et palestiniens. Alors que des dirigeants de Google tels que Ruth Porat ont exprimé leur soutien et leur solidarité avec les Googlers israéliens, aucun effort n'a été fait pour lutter contre les représailles vicieuses et les campagnes de harcèlement que les dirigeants de Google eux-mêmes mènent contre les employés arabes et musulmans de Google (et leurs alliés). En fait, dans un cas, les employés arabes et musulmans de Google ont été priés de s'abstenir de faire des commentaires en faveur des Palestiniens ou même de reconnaître l'occupation israélienne sous prétexte d'être "".Ces tactiques de haine, d'intimidation et d'abus perpétrées et célébrées sur le lieu de travail sont inadmissibles. L'impunité avec laquelle les dirigeants de Google ont permis à ces comportements de se poursuivre témoigne de la culture qui s'est développée au sein de Google et qui leur permet de prospérer sans aucune répercussion.Alors que les dirigeants de Google continuent de s'engager auprès des travailleurs israéliens et de leur apporter leur soutien, le fait de soutenir les Palestiniens et les Googlers musulmans, arabes et palestiniens concernés fait l'objet de menaces de la part des ressources humaines. Cette situation est inacceptable. Nous demandons ce qui suit, y compris la réitération des demandes de la lettre que des centaines de nos collègues ont déjà signée :