Les studios hollywoodiens ravivent le débat sur l’utilisation de l’IA pour la création de contenu avec une posture aux antipodes de celle de Youtube

Intelligence artificielle générative : Quels potentiels avantages pour les créateurs de contenus ?

YouTube annonce de nouvelles mesures pour lutter contre l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle ainsi que la désinformation. Les nouvelles règles portent sur la transparence en matière de vidéos réalisées à l'aide de l'intelligence artificille ainsi que sur le problème endémique des deepfakes. Les nouvelles règles sur la plateforme incluront désormais l'obligation pour les créateurs de contenus d'indiquer s'ils ont eu recours à l'intelligence artificielle générative pour réaliser des vidéos réalistes. Les créateurs qui n'indiquent pas s'ils ont utilisé des outils d'intelligence artificielle pour créer des vidéos "modifiées ou synthétiques" s'exposent à des sanctions, notamment au retrait de leur contenu ou à la suspension du programme de partage des revenus de la plateforme.Les créateurs qui n'indiquent pas s'ils ont utilisé des outils d'intelligence artificielle pour créer des vidéos modifiées ou synthétiques s'exposent à des sanctions, notamment au retrait de leur contenu ou à la suspension du programme de partage des revenus de la plateforme. YouTube rend possible la demande de retrait de contenus générés par l'IA ou d'autres contenus synthétiques ou modifiés qui simulent une personne identifiable, y compris son visage ou sa voix.Les particuliers peuvent demander le retrait du contenu les concernant par l'intermédiaire de la procédure de demande de confidentialité de YouTube. L’entreprise évaluera la décision en fonction du caractère satirique du contenu ou de la possibilité de reconnaître la personne de manière unique, par exemple s'il s'agit d'une personnalité publique. De même, les musiciens ou leurs représentants peuvent également demander le retrait de tout contenu utilisant l'IA pour imiter leur voix. Ces restrictions s'ajoutent aux règles que Google, la société mère de YouTube, a dévoilées en septembre et qui exigent que les publicités politiques diffusées sur YouTube et d'autres plateformes de Google utilisant l'intelligence artificielle soient accompagnées d'une étiquette d'avertissement bien visible.La grève des scénaristes et des acteurs d’Hollywood, qui dure depuis plusieurs mois, met en lumière un enjeu majeur pour l’industrie du divertissement : l’impact de l’intelligence artificielle générative sur la création de contenu. Les studios hollywoodiens envisagent de recycler les images de synthèse d’acteurs décédés sans l’autorisation de leur famille et sans rémunération. C’est un sujet qui oppose le syndicat des acteurs SAG-AFTRA aux studios et qui prend un coup de neuf avec les avancées en matière d’intelligence artificielle et l’intérêt grandissant que leur portent les grosses enseignes du cinéma.Depuis le début de la grève, l'AMPTP tente d'amener SAG-AFTRA à accepter l'idée que les studios paient les acteurs pour s’approprier leurs « copies numériques. » Des rapports font état de ce que l'AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) a proposé de sécuriser les scans pour les membres du syndicat gagnant plus de 32 000 dollars par épisode télévisé ou 60 000 dollars par film. L'accord proposé par les studios les obligerait à payer une seule fois pour s'approprier des scans de leurs images ce qui impliquerait de ne pas payer pour leur utilisation ou leur réutilisation. En d'autres termes, les studios entendent obtenir des droits éternels sur leurs images après avoir payé une fois à l'avance.Toutefois, comme cette dernière proposition permettrait aux studios d'utiliser ces scans numériques d'acteurs décédés sans le consentement de leur succession ou d’un de leurs représentants légaux, la SAG-AFTRA a refusé et a exprimé son désir de changements qui obligeraient les studios à payer les acteurs chaque fois que leur visage est utilisé et à obtenir le consentement de ces acteurs avant de le faire.Les pourparlers se poursuivent et le consensus entre les parties devrait aboutir à ce que les producteurs obtiennent au préalable le consentement du représentant autorisé d'un artiste décédé avant qu'un scan ne soit réutilisé. En outre, chaque fois qu'un studio voudra réutiliser un scan d'un artiste en général, il devra obtenir le consentement de cette personne et négocier une compensation.La pratique de scanner les corps des figurants semble devenir de plus en plus courante. Les avancées en matière d’intelligence artificielle et l’intérêt que les studios hollywoodiens leur portent y aident. Dans les chiffres, 96 % des entreprises de la filière du divertissement entendent augmenter leurs dépenses en intelligence artificielle générative. L’intelligence artificielle menace tous les pans de la filière : les rédacteurs de scénarios, les acteurs, etc.L’intelligence artificielle générative peut aussi être une opportunité pour les artistes et les créateurs de se renouveler et de s’adapter aux nouvelles demandes du public. Le cas CarynAI en est une illustration. Cette copie virtuelle de l’influenceuse dénommée Caryn Marjorie compte déjà plus de 1000 abonnés qui déboursent chacun 1 dollar par minute pour bénéficier de l’attention de leur petite amie virtuelle.Caryn Marjorie, une influenceuse de 23 ans, compte 1,8 million de followers sur Snapchat. Elle a en sus plus de 1 000 "petits amis", avec lesquels elle passe de 10 minutes à plusieurs heures par jour pour des conversations individuelles, des projets d'avenir, des sentiments intimes et même des discussions à connotation sexuelle. Ces petits amis sortent avec une version virtuelle de Marjorie, animée par une intelligence artificielle qui s’appuie sur des milliers d'heures d'enregistrements de la vraie Marjorie. Le résultat, CarynAI, est un chatbot vocal qui se présente comme une petite amie virtuelle, avec une voix et une personnalité suffisamment proches de celles de la Marjorie humaine.CarynAI, qui a été lancé au début du mois de mai sous la forme d'un test bêta privé sur l'application Telegram, est l’un des récents exemple des progrès de l'intelligence artificielle qui ont émerveillé et inquiété le monde entier au cours des derniers mois. « Que vous ayez besoin de réconfort ou d'amour, ou que vous vouliez simplement vous plaindre de ce qui s'est passé à l'école ou au travail, CarynAI sera toujours là pour vous », a déclaré la vraie Marjorie à Fortune lors d'un entretien téléphonique.« Avec CarynAI, vous pouvez avoir un nombre illimité de réactions possibles, donc tout est vraiment possible avec la conversation. J'ai toujours été très proche de mon public, mais lorsque vous avez des centaines de millions de vues chaque mois, il n'est pas humainement possible de parler à chaque spectateur. C'est là que je me suis dit : "vous savez quoi ? CarynAI va venir combler cette lacune" », a ajouté Marjorie. Et elle pense que l'entreprise a le potentiel de « guérir la solitude. » La bêta a duré seulement une semaine et a rapporté 71 610 dollars de revenus.Après le lancement officiel, Marjorie espère que ses copies virtuelles lui rapportent au moins 5 millions de dollars par mois, avec environ 20 000 abonnés payants. CarynAI a été développé par l'entreprise américaine Forever Voices, qui a créé des copies virtuelles de Steve Jobs, Taylor Swift et Donald Trump (entre autres) qui sont également disponibles pour des conversations payantes sur Telegram, et qui ont servi de gadgets dans des talk-shows.Quelle est votre opinion sur l’utilisation de l’IA générative dans le domaine du divertissement ?Quels sont les avantages et les inconvénients de l’IA générative pour les artistes et les créateurs de contenu ?Quels sont les exemples d’œuvres de divertissement que vous avez appréciées ou détestées qui ont été produites ou influencées par l’IA générative ?Comment pensez-vous que l’IA générative va évoluer dans le futur et quel impact aura-t-elle sur la culture et la société ?