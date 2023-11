L'étude d'Appsbroker et de CTS montre que 86 % des organisations ont déjà été touchées par la GenAI, et que 78 % d'entre elles considèrent qu'une meilleure compréhension des effets potentiellement perturbateurs de cette technologie est une priorité absolue.Près de neuf entreprises sur dix (86 %) confirment que la GenAI a déjà commencé à avoir un impact sur leur activité, 41 % d'entre elles déclarant que cet impact a été "majeur" ou "totalement transformateur". Un quart des entreprises "adoptent pleinement" l'IA, tandis que 56 % se disent "intéressées et expérimentent", et 40 % décrivent leur organisation comme étant "très bien positionnée" pour tirer parti de la technologie.Toutefois, les inquiétudes se multiplient quant au fait que l'inaction pourrait signifier que les entreprises sont laissées pour compte. Près de la moitié (49 %) des responsables informatiques sont de plus en plus frustrés par le fait que leur entreprise n'adopte pas une position plus prospective sur la GenAI. Pour 66 % d'entre eux, le manque d'imagination quant aux possibilités offertes par la technologie entraînera un retard de leur entreprise par rapport à la concurrence, tandis que 74 % craignent de perdre leur raison d'être si leur organisation ne s'approprie pas rapidement la technologie.", a déclaré Ryan den Rooijen, directeur de l'exploitation chez Appsbroker et CTS. "Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions de cette étude d'Appsbroker et de CTS ? Sont-elles pertinentes et crédibles, selon vous ?Comment percevez-vous l'influence actuelle de la GenAI sur les entreprises et pensez-vous que les organisations sont aujourd'hui correctement positionnées pour tirer parti de cette technologie ?