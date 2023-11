Envoyé par OpenAI Envoyé par Membre de l’équipe de direction d’OpenAI depuis cinq ans, Mira a joué un rôle essentiel dans l’évolution d’OpenAI vers un leader mondial de l’IA. Elle apporte un ensemble de compétences uniques, une compréhension des valeurs, des opérations et des activités de l’entreprise, et dirige déjà les fonctions de recherche, de produits et de sécurité de l’entreprise. Compte tenu de son long mandat et de son engagement étroit dans tous les aspects de l’entreprise, y compris son expérience en matière de gouvernance et de politique en matière d’IA, le conseil d’administration estime qu’elle est particulièrement qualifiée pour ce rôle et anticipe une transition en douceur pendant qu’il recherche officiellement un PDG permanent.

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.



will have more to say about what’s next later.



🫡 — Sam Altman (@sama) November 17, 2023

Sam Altman est soutenu par plusieurs dans la Silicon Valley

Sam Altman est un de mes héros. Il a bâti une entreprise de rien à une valeur de 90 milliards de dollars et a changé notre monde collectif pour toujours. J'ai hâte de voir ce qu'il fera ensuite. Moi et des milliards de personnes bénéficierons de son travail futur – ce sera tout simplement incroyable. Merci Sam Altaman pour tout ce que vous avez fait pour nous tous.

Don't you want to find out what he did to get himself fired ? — techAU (@techAU) November 17, 2023

Plus important que d'être l'une des personnes les plus brillantes et les plus influentes que notre industrie ait jamais eues



Sam est l'une des personnes les plus généreuses et attentionnées que je connaisse. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a soutenu et élevé plus de gens autour de lui que lui. Je ne pourrais pas être un frère plus fier. Plus important que d'être l'une des personnes les plus brillantes et les plus influentes que notre industrie ait jamais eues

Un autre membre de l'équipe fondatrice d'OpenAI, viré du conseil d'administration, a préféré démissionner

After learning today’s news, this is the message I sent to the OpenAI team: https://t.co/NMnG16yFmm pic.twitter.com/8x39P0ejOM — Greg Brockman (@gdb) November 18, 2023

Sam et moi sommes choqués et attristés par ce que le conseil d'administration a fait aujourd'hui.



Disons d'abord merci à toutes les personnes incroyables avec qui nous avons travaillé chez OpenAI, nos clients, nos investisseurs et tous ceux qui nous ont contactés.



Nous aussi, nous essayons toujours de comprendre exactement ce qui s’est passé. Voici ce que nous savons:

Hier soir, Sam a reçu un texto d'Ilya lui demandant un rendez-vous pour le vendredi midi. Sam a rejoint un Google Meet et tout le conseil d'administration, à l'exception de Greg, était là. Ilya a dit à Sam qu'il était licencié et que la nouvelle serait publiée très bientôt.

À 12h19, Greg a reçu un SMS d'Ilya demandant s'il pouvait s'appeler rapidement. À 12h23, Ilya a envoyé un lien Google Meet. Greg a été informé qu'il était démis du conseil d'administration (mais qu'il était vital pour l'entreprise et qu'il conserverait son rôle) et que Sam avait été licencié. À peu près au même moment, OpenAI a publié un article de blog.

À notre connaissance, l'équipe de direction en a été informée peu de temps après, à l'exception de Mira qui l'a découvert la nuit précédente.

L’élan de soutien a été vraiment agréable ; merci, mais ne perdez pas de temps à vous inquiéter. Ça ira pour nous. De plus grandes choses arrivent bientôt.

Sam et moi sommes choqués et attristés par ce que le conseil d'administration a fait aujourd'hui.Disons d'abord merci à toutes les personnes incroyables avec qui nous avons travaillé chez OpenAI, nos clients, nos investisseurs et tous ceux qui nous ont contactés.Nous aussi, nous essayons toujours de comprendre exactement ce qui s'est passé. Voici ce que nous savons:L'élan de soutien a été vraiment agréable ; merci, mais ne perdez pas de temps à vous inquiéter. Ça ira pour nous. De plus grandes choses arrivent bientôt.

Une annonce qui a surpris

Le conseil d'OpenAI reconnait les contributions de Sam Altman

La réaction du public

Sam Altman a été licencié d'OpenAI, Inc., l'organisation à but non lucratif 501(c)(3) qui agit en tant qu'organe directeur d'OpenAI, la startup d'IA derrière ChatGPT, DALL-E 3, GPT-4 et d'autres systèmes d'IA générative hautement performants. Il quittera le conseil d’administration de l’entreprise ainsi que son poste de PDG.Dans un article sur le blog officiel d'OpenAI, la société écrit que le départ d'Altman fait suite à un « processus d'examen délibératif par le conseil d'administration » qui a conclu qu'Altman « n'était pas toujours franc dans ses communications » avec les autres membres du conseil d'administration, « entravant sa capacité à exercer ses responsabilités ». Et de continuer en disant « Le conseil d’administration n’a plus confiance en sa capacité à continuer à diriger OpenAI ».Mira Murati, directrice de la technologie, sera la PDG par intérim, avec effet immédiat. La société recherchera un successeur permanent au PDG :Dans une publication sur X, l'ancien Twitter, Altman a indiqué qu’il « a adoré son séjour chez OpenAI » et qu’il aura « plus à dire sur la suite [de son parcours] plus tard ».Eric Schmidt, ancien Président du conseil d'administration d'Alphabet, maison-mère de Google, a déclaré :Ce à quoi un utilisateur a répondu : « ne voulez-vous pas savoir la raison pour laquelle il a été viré en premier lieu ? »Jack Altman, son frère qui est accessoirement PDG de LatticeHQ, a déclaré :Greg Brockman, président et co-fondateur d'OpenAI, qui a été exclu du conseil d'administration en tant que président dans le cadre du remaniement de la direction, a quitté l'entreprise, a-t-il annoncé sur X: « Sur la base des nouvelles d'aujourd'hui, je suis parti », a-t-il écrit, donnant au public le contenu du courriel qu'il a envoyé.Son exclusion du conseil a été annoncé dans le même billet d'OpenAI annonçant le renvoi de Sam Altman : « Dans le cadre de cette transition, Greg Brockman quittera ses fonctions de président du conseil d'administration et restera dans ses fonctions au sein de l'entreprise, relevant du PDG ».Dans une autre publication, il explique que Sam et lui ont été attristés par cette décision :Le licenciement d’Altman survient pour le moins de manière inattendue. La société a organisé la semaine dernière sa première conférence de développeurs, OpenAI DevDay, animée par Altman. Altman a pris la parole jeudi lors de la conférence de coopération économique Asie-Pacifique et d'un événement à Oakland, en Californie.L’annonce a surpris les employés, dont beaucoup ont appris l’éviction soudaine grâce à une annonce interne et au blog public de l’entreprise. OpenAI a programmé une réunion d'urgence avec tous le vendredi après-midi pour discuter de l'actualité avec les employés.Altman est considéré comme la principale voix dans le domaine de l'IA depuis que son entreprise a lancé ChatGPT en novembre 2022. Le chatbot génératif d'IA a compté plus de 100 millions d'utilisateurs en moins d'un an. Après avoir publié ChatGPT l'année dernière, Altman a été mis sous les projecteurs. Il a été l’un des plus ardents partisans de l’intelligence artificielle, mais il a également lancé des appels en faveur d’une réglementation et averti que la technologie comporte des risques dans la mesure où elle remodèle la société. Il a témoigné devant le Congrès américain en mai sur la forme que devrait prendre la législation sur l’IA.Altman considère l'IAG comme la prochaine phase d'évolution de son entreprise en plein essor.« À l'heure actuelle, les gens [disent] 'vous avez ce laboratoire de recherche, vous avez cette API [logiciel], vous avez le partenariat avec Microsoft, vous avez ce truc ChatGPT, maintenant il y a une boutique GPT.' Mais ce ne sont pas vraiment nos produits », a déclaré Altman au Financial Times . « Ce sont des canaux vers notre seul produit, qui est l’intelligence, l’intelligence magique dans le ciel. Je pense que c’est de cela que nous parlons ».Lorsqu'il lui a été demandé si Microsoft continuerait à investir davantage dans ces entreprises, Altman a répondu au FT : « Je l'espère ».Altman a contribué à la création de l'entreprise en 2015, initialement en tant qu'organisation à but non lucratif dotée d'un milliard de dollars provenant de bailleurs de fonds de premier plan, dont Elon Musk, Peter Thiel et le co-fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman. Altman et Musk ont été co-présidents avec pour objectif « de faire progresser l’intelligence numérique de la manière la plus susceptible de bénéficier à l’humanité dans son ensemble, sans contrainte par la nécessité de générer un retour financier ». En 2019, cependant, OpenAI s’est remodelé autour d’un modèle de « profit plafonné » avec Altman comme PDG.Dans un communiqué, le conseil d’administration a déclaré : « OpenAI a été délibérément structuré pour faire avancer notre mission : garantir que l’intelligence artificielle générale profite à toute l’humanité. Le conseil reste pleinement engagé à servir cette mission. Nous sommes reconnaissants pour les nombreuses contributions de Sam à la création et à la croissance d’OpenAI. Dans le même temps, nous pensons qu’un nouveau leadership est nécessaire à mesure que nous progressons. En tant que responsable des fonctions de recherche, de produits et de sécurité de l’entreprise, Mira est exceptionnellement qualifiée pour assumer le rôle de PDG par intérim. Nous avons la plus grande confiance dans sa capacité à diriger OpenAI pendant cette période de transition ».Le conseil d'administration d'OpenAI est composé du scientifique en chef d'OpenAI, Ilya Sutskever, des administrateurs indépendants, Adam D'Angelo, PDG de Quora, de l'entrepreneur technologique Tasha McCauley et d'Helen Toner, du Georgetown Center for Security and Emerging Technology.L'heure était plutôt à l'humour. Un internaute déclare par exemple : « BREAKING NEWS : OpenAI annonce GPT-5 en tant que nouveau PDG »Un autre déclare : « le premier emploi qu'OpenAI a pris est celui de Sam »Un autre encore : « je peux entendre Elon Musk éclater de rire ici en Nouvelle Zélande »Et enfin un internaute a imaginé une scène dans laquelle le conseil d'administration d'OpenAI demande à ChatGPT s'il faut virer Sam Altman :Source : OpenAI Que pensez-vous du licenciement de Sam Altman par OpenAI ? Le manque de franchise de Sam Altman évoqué par le conseil comme cause de son renvoi, un prétexte ou une réelle justification ?Quelles sont les conséquences du départ de Altman pour l’avenir de OpenAI et de ChatGPT ?Que pensez-vous de la décision de Greg Brockman de quitter l'entreprise après avoir été viré du conseil d'administration ?Quels sont les avantages et les inconvénients de ChatGPT, le chatbot avancé développé par OpenAI ? Avez-vous déjà essayé de l’utiliser ?