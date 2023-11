Cette position d'observateur signifie que le représentant de Microsoft peut assister aux réunions du conseil d'administration d'OpenAI et accéder à des informations confidentielles, mais qu'il n'a pas de droit de vote sur des questions telles que l'élection ou le choix des administrateurs. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, qui avait recruté Altman chez Microsoft après son éviction d'OpenAI, avait déclaré précédemment que la gouvernance du fabricant de ChatGPT devait changer.OpenAI a annoncé la semaine dernière la création d'un nouveau conseil d'administration composé de Bret Taylor, ancien co-PDG de Salesforce, en tant que président, et de Larry Summers, ancien secrétaire d'État au Trésor américain. Le PDG de Quora, Adam D'Angelo, qui faisait partie du conseil ayant licencié Altman, est également resté au sein du nouveau conseil.Le nouveau conseil d'administration de l'OpenAI recherche activement six nouveaux membres ayant une expertise dans des domaines allant de la technologie à la sécurité et à la politique. Il est peu probable que les investisseurs d'OpenAI obtiennent un siège au conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif, ont déclaré des sources.Microsoft s'est engagé à investir plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI et détient 49 % de la société.Mira Murati, qui était le directeur de la technologie d'OpenAI et a été brièvement nommée PDG par intérim après l'éviction de Altman, est à nouveau le directeur de la technologie de l'entreprise.OpenAI a évincé Altman le 17 novembre sans motif précis, ce qui a déclenché l'alarme parmi les investisseurs et les employés. Il a été réintégré quatre jours plus tard avec la promesse d'un nouveau conseil d'administration. Le départ de Altman a semé la confusion quant à l'avenir de la startup au cœur du boom de l'intelligence artificielle.Son cofondateur Greg Brockman, qui avait suivi Altman à la sortie de l'entreprise, redeviendra président, a déclaré Altman. "", a déclaré Altman.Le scientifique en chef d'OpenAI, Ilya Sutskever, ne fera plus partie du conseil d'administration, a déclaré Altman. Sutskever avait participé aux efforts visant à licencier Altman, mais il a ensuite signé une lettre d'employés demandant son retour, exprimant ses regrets pour sa "".", a déclaré Altman, ajoutant que l'entreprise discutait de la manière dont Sutskever pourrait poursuivre son travail au sein d'OpenAI.Outre Altman, Brockman, Sutskever et D'Angelo, le précédent conseil d'administration d'OpenAI était composé de l'entrepreneur Tasha McCauley et de Helen Toner, directrice de la stratégie au Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de Georgetown.Source : Sam Altman, PDG d'OpenAIQuel est votre avis sur le sujet ?