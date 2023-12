exiger une pièce d'identité gouvernementale avec photographie, telle qu'un passeport ;

vérifier si l'utilisateur a déjà fait supprimer les restrictions d'âge d'un téléphone portable ;

vérification des cartes de crédit ;

des portefeuilles d'identité numériques qui stockent la preuve d'âge de l'utilisateur et qui peuvent être partagés avec le site.

Les scanners faciaux pour la vérification de l’âge soulèvent des préoccupations quant à la protection de la vie privée

Les sites web qui publient de la pornographie seront légalement tenus de vérifier l'âge de leurs utilisateurs en vertu de nouvelles règles de sécurité en ligne, a annoncé le gouvernement britannique en 202 2. En effet, les groupes de défense de la sécurité des enfants réclament depuis longtemps une vérification de l'âge sur les sites pornographiques, car ils craignent qu'il soit trop facile pour les mineurs d'accéder à des contenus réservés aux adultes.L'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des médias chargée de faire appliquer la loi sur la sécurité en ligne, a publié mardi des recommandations à l'intention des sites pornographiques, les obligeant à mettre en place des mesures techniques plus strictes pour s'assurer que leurs utilisateurs sont âgés de plus de 18 ans. Certains sites ne vont pas plus loin que de demander aux utilisateurs s'ils ont plus de 18 ans.L’ Ofcom a défini un certain nombre de moyens permettant aux sites d'empêcher les enfants de regarder de la pornographie. Selon une enquête, l'âge moyen auquel les enfants regardent de la pornographie pour la première fois est de 13 ans. Le site Pornhub a déclaré que les réglementations exigeant la collecte d' « informations personnelles très sensibles » pourraient mettre en péril la sécurité des utilisateurs.Les défenseurs de la vie privée ont également critiqué les propositions, mettant en garde contre les conséquences « catastrophiques » d'une fuite des données issues des contrôles d'âge. Une grande partie de la population britannique regarde de la pornographie en ligne - près de 14 millions de personnes, selon un rapport récent de l'Ofcom. Mais la facilité d'accès à la pornographie en ligne a aussi suscité des inquiétudes quant à la consultation de sites web explicites par des enfants : un enfant sur dix en a vu avant l'âge de neuf ans, selon une enquête menée par le commissaire à l'enfance.La loi sur la sécurité en ligne, récemment promulguée, impose aux plateformes de médias sociaux et aux moteurs de recherche de protéger les enfants contre les contenus préjudiciables en ligne. Elle sera appliquée par l'Ofcom, qui peut infliger de lourdes amendes aux entreprises qui ne s'y conforment pas. L'Ofcom vient d'indiquer comment il s'attend à ce que les entreprises deviennent « très efficaces » pour se conformer à la nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur dans le courant de l'année 2025. Parmi les méthodes acceptables, on peut citer :La possibilité d'utiliser la technologie d'estimation de l'âge facial, qui analyse les visages des utilisateurs à l'aide d'un logiciel pour déterminer leur statut d'adulte, est également envisagée. L'Ofcom souligne qu'il est peu probable qu'une méthode d'assurance de l'âge soit totalement infalsifiable, mais il insiste sur la nécessité pour les sites web de se prémunir contre des manipulations simples. Par exemple, les systèmes qui comparent la photo d'identité, telle qu'un passeport, avec le visage de l'utilisateur devraient mettre en place une « vérification de la vivacité » afin d'éviter que les mineurs ne tentent d'utiliser une pièce d'identité empruntée ou falsifiée, ainsi que la photo d'une personne plus âgée, pour tromper le système.L'introduction envisagée de scanners faciaux basés sur l'intelligence artificielle par le Royaume-Uni pour estimer l'âge des utilisateurs accédant à des contenus pour adultes en ligne suscite des interrogations et soulève des préoccupations légitimes. L'Office britannique des communications (Ofcom) propose la « reconnaissance faciale » comme méthode de vérification de l'âge, mais cette technologie n'a pas encore prouvé son efficacité, comme souligné par l'Ofcom lui-même.Certains parents craignent que le porno en ligne ne donne aux jeunes une vision irréaliste du sexe et plus de la moitié des mères pensent qu'il présente les femmes sous un mauvais jour. Le gouvernement a déclaré que toute technologie utilisée devait être « fiable, efficace et respectueuse de la vie privée. » Selon une étude menée par le British Board of Film Classification en 2020, une estimation prudente du nombre de jeunes de 11 à 13 ans ayant regardé des films pornographiques se situe autour de 51 %.Des campagnes sont menées depuis 2012 pour que des mesures plus strictes soient prises afin d'empêcher les enfants de trouver des contenus pour adultes en ligne. La pression exercée sur le gouvernement l'a amené à s'engager à mettre en place des contrôles stricts de vérification de l'âge en 2015 et il a été à quelques mois près d'y parvenir quatre ans plus tard dans le cadre de la loi sur l'économie numérique.Le manque de preuves quant à l'efficacité de cette méthode soulève des doutes sur son utilité réelle dans la pratique. De plus, la reconnaissance faciale est une technologie complexe et controversée, avec des préoccupations croissantes concernant la collecte et l'utilisation des données personnelles.Les directives strictes envisagées par l'Ofcom pour garantir l'âge témoignent d'une volonté de protéger les mineurs contre l'accès à des contenus inappropriés. Cependant, la limitation des méthodes aux technologies jugées « actuellement » hautement efficaces, sans une assurance claire de leur fiabilité à long terme, peut poser des problèmes. Les mises à jour prévues avant 2025 sont encourageantes, mais la recherche continue de méthodes plus strictes de vérification de l'âge souligne les difficultés persistantes à concilier la protection de l'enfance et le respect de la vie privée des adultes.En conclusion, bien que la préoccupation concernant la protection des mineurs soit légitime, l'adoption précipitée de technologies non éprouvées, telles que la reconnaissance faciale, soulève des questions sur l'équilibre entre la protection des droits individuels et la réalisation des objectifs de sécurité en ligne. Il est impératif que les autorités réglementaires telles que l'Ofcom continuent d'évaluer de manière critique l'efficacité et les implications éthiques de telles initiatives afin de garantir une protection adéquate tout en respectant les droits fondamentaux.Source : Ofcom Que pensez-vous de cette initiative de l'Ofcom ?Croyez-vous que la législation pourrait offrir aux enfants une protection complète contre la pornographie ?