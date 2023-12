Quelques exemples de salaires réels des ingénieurs en IA dans le monde

France : les données de Glassdoor indiquent qu'un ingénieur en IA débutant peut s’attendre à un salaire moyen brut compris entre 35 000 et 45 000 euros par an. Avec l’expérience, le salaire peut atteindre jusqu’à 60 000 euros par an ;



Allemagne : le salaire annuel d'un ingénieur en IA serait d'environ 84 574 euros ;



Royaume-Uni : un ingénieur en IA pourrait toucher un salaire moyen annuel pouvant aller jusqu'à 60 000 livres par an ;



Australie : le salaire d'un ingénieur en IA pourrait atteindre 110 000 dollars australien par an ;



Singapour : le salaire annuel moyen d'un ingénieur en IA serait de 74 943 dollars singapouriens ;



: le salaire annuel moyen d'un ingénieur en IA serait de 74 943 dollars singapouriens ; Canada : le salaire annuel moyen d'un ingénieur en IA s'élèverait à plus de 85 000 dollars canadiens.

L'importance de l'IA dans le paysage industriel actuel est indéniable, compte tenu des progrès considérables réalisés ces dernières années dans le domaine des grands modèles de langage (LLM). Depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI, de nombreuses entreprises ont investi massivement dans les LLM pour améliorer leurs propres produits d'IA. Cela a entraîné une forte demande d'ingénieurs en IA possédant des compétences spécialisées dans la construction et le déploiement de ces modèles, ce qui en fait un parcours professionnel très recherché et lucratif. Les entreprises semblent prêtes à dépenser des sommes faramineuses en salaires pour les attirer.Un ingénieur en IA est un architecte qui s'appuie sur l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et la science des données pour construire, tester et déployer des modèles d'IA. Les ingénieurs en IA collaborent généralement avec des scientifiques des données et d'autres parties prenantes, traduisant leurs stratégies axées sur les données en une application d'IA au niveau de la production. Leurs responsabilités consistent en outre à se tenir au courant des dernières tendances du secteur afin d'améliorer les modèles et les systèmes existants. Mais combien un ingénieur en IA peut-il aujourd'hui gagner comme salaire ? Voici ci-dessus quelques exemples.Selon le Bureau américain des statistiques du travail (BLS) des États-Unis, le salaire médian des ingénieurs en IA aux États-Unis est d'environ 136 620 $ par an. Ces chiffres concordent avec ceux de Glassdoor, qui indique que le salaire moyen des ingénieurs en IA aux États-Unis est de 134 132 $ par an. De son côté, le site Salary.com, qui fournit aux employeurs et aux salariés des données sur la rémunération, rapporte des chiffres légèrement inférieurs, indiquant que le salaire moyen annuel des ingénieurs en IA aux États-Unis est de 115 000 $. Il s'agit de salaires généreux par rapport à la moyenne nationale et ces salaires peuvent grimper rapidement selon l'entreprise.Toutefois, selon les analystes, il convient de noter que ces chiffres sont basés sur les salaires déclarés par les employés et qu'ils peuvent ne pas représenter fidèlement l'ensemble de la population des ingénieurs en IA. Par rapport au salaire annuel moyen de l'ensemble des professions aux États-Unis, qui s'élève à environ 61 900 $ par an, les ingénieurs en IA semblent très bien rémunérés. Certaines entreprises sont prêtes à payer jusqu'à 900 000 $ pour attirer les talents en IA. En Europe et ailleurs dans le monde, les salaires des ingénieurs en IA n'atteignent pas encore les mêmes paliers qu'aux États-Unis, mais ils sont aussi très incitatifs. Voici des exemples :Ces salaires sont une indication forte de la demande croissante d'ingénieurs en IA et de la valeur que les entreprises accordent à ces fonctions. En plus, le salaire d'un ingénieur en IA ne se limite pas au salaire de base. La rémunération complète peut inclure d'autres éléments comme :Le salaire moyen se situe entre 100 000 et 115 000 dollars, tandis que la fourchette globale des salaires s'étend de 67 000 dollars pour les postes de débutants à plus de 160 000 dollars pour les postes d'ingénieurs en IA principaux. Sur une base horaire, les ingénieurs en IA gagnent en moyenne 55 dollars par heure. Les freelances travaillant sur des projets à court terme peuvent facturer un montant plus élevé pour couvrir leurs frais de travail indépendant.Au-delà d'un salaire de base généreux, les ingénieurs en IA bénéficient souvent d'un régime de rémunération comprenant de nombreux primes et avantages. La réalisation d'excellentes performances au sein de l'entreprise, l'atteinte d'objectifs individuels ou le franchissement d'étapes clés ne sont que quelques-unes des façons d'obtenir des primes significatives dans ce poste. En matière d'avantages, ceux qui travaillent dans des startups ou pour des acteurs majeurs du secteur comme Google ou Amazon voudront probablement investir dans des actions de l'entreprise ou d'autres options d'achat d'actions.Cet investissement peut augmenter considérablement leurs revenus annuels, surtout si l'entreprise connaît un succès important. Et le fait de devenir ingénieur en IA ne se traduit pas uniquement par des avantages monétaires. De nombreux employeurs offrent des prestations de soins de santé étendues et d'autres avantages appréciés, tels que des congés payés, des horaires de travail à distance, des crédits de formation continue, etc.Bien que le salaire d'un ingénieur en IA soit lucratif, il est utile de savoir comment son potentiel de rémunération se compare à celui d'autres postes dans le domaine de la technologie. Dans le domaine du développement de logiciels, les emplois de développeur comprennent généralement des postes de débutant jusqu'à des postes de direction. Les développeurs débutants gagnent en moyenne 77 190 $, dans une fourchette de 70 790 à 84 890 $, tandis que les développeurs confirmés gagnent jusqu'à 167 530 $, dans une fourchette de 152 600 à 184 020 $.Dans le domaine de la science des données, le salaire des meilleurs scientifiques des données est plus élevé que celui de nombreux autres emplois technologiques disponibles, avec une moyenne de 143 657 $ dans une fourchette de 129 400 $ à 157 973 $. Le potentiel de rémunération peut même atteindre 300 000 $ pour un très faible pourcentage de scientifiques des données de haut niveau. Après tout, ils sont chargés d'analyser de grandes quantités de données structurées et non structurées afin de leur donner un sens.Les ingénieurs de données, qui préparent les mégadonnées pour les scientifiques des données, perçoivent un salaire similaire à celui des ingénieurs en IA, à savoir 115 970 $, avec une fourchette allant de 100 220 à 133 212 $. Bien que les chiffres varient, il est évident qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le paysage technologique. Compte tenu des besoins croissants en ingénieurs en IA dans de nombreux secteurs et spécialités, il est probable que les salaires augmentent.Comme le montre l'éventail des chiffres cités, le salaire n'est pas un point unique et fixe. S'il est facile de penser que votre expertise en matière de technologies d'IA est le seul facteur qui influe sur votre salaire, les choses sont un peu plus compliquées que cela. Parmi les facteurs qui entrent en ligne de compte, citons l'endroit où la personne est physiquement située, le fait qu'elle travaille ou non pour une grande marque et le degré d'approfondissement de ses études.Aux, États-Unis, les ingénieurs en IA débutants peuvent commencer à un salaire annuel d'environ 118 166 $ et peuvent s'attendre à des augmentations régulières au fur et à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience. Les ingénieurs en IA de niveau intermédiaire, avec 3 à 5 ans d'expérience, gagnent en moyenne 147 880 $ par an. Les postes d'ingénieurs en IA de haut niveau sont rares, mais leur salaire moyen est de 163 037 $ par an, certains pouvant même atteindre 200 000 $ par an.Une expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la science des données peut démontrer une bonne compréhension du fonctionnement des modèles d'apprentissage automatique et des réseaux neuronaux plus avancés. Par conséquent, les ingénieurs en IA peuvent commencer par devenir des professionnels des données, comme les scientifiques des données.L'IA étant un domaine très nuancé, la formation peut être l'une des clés pour obtenir un salaire plus élevé dans le domaine de l'ingénierie de l'IA. Les titulaires d'une licence en informatique, en technologie de l'information ou dans d'autres domaines connexes ont généralement une bonne maîtrise des langages de programmation tels que Java et Python, ainsi qu'une solide compréhension des techniques d'intelligence artificielle. Cela leur permet d'accéder à des postes de débutant.Avec un master, les travailleurs auront probablement une connaissance plus approfondie de l'analyse des données et une expérience pratique avec des ensembles de données complexes, sans oublier une compréhension des domaines spécialisés de l'IA tels que l'automatisation, la vision par ordinateur et la robotique. Les ingénieurs en IA possédant ce niveau d'études peuvent s'attendre à un salaire de départ plus élevé.Les titulaires d'un doctorat se spécialisent souvent directement dans des domaines tels que l'apprentissage profond ou le traitement du langage naturel. Avec une telle maîtrise du domaine, ils sont naturellement très recherchés sur le marché de l'IA, ce qui leur confère un rôle plus prestigieux et un revenu en conséquence.Les pôles technologiques comme San Francisco et New York sont réputés pour leur coût de la vie élevé et les salaires moyens correspondants. À New York, le salaire de base moyen des ingénieurs en IA est de 135 470 $, tandis qu'il augmente de près de 10 000 $ pour atteindre 144 117 dollars à San Francisco. En comparaison, le Mississippi, par exemple, affiche un salaire beaucoup plus bas de 102 818 $. En Europe, les salaires des ingénieurs en IA sont en dessous des 100 000 $ par an.Toutefois, compte tenu de l'essor du travail à distance et de la nature de la fonction, les frontières géographiques ne sont pas un problème majeur pour les ingénieurs en IA. Cela signifie qu'ils peuvent résider dans des endroits où le coût de la vie est moins élevé tout en travaillant à distance pour des entreprises prospères situées dans des centres technologiques.Les startups, en particulier dans le domaine de la technologie, promettent souvent un mélange unique de rémunérations compétitives, d'options d'achat d'actions et d'un environnement de travail passionnant et dynamique. Certains ingénieurs en IA et ceux qui occupent d'autres fonctions dans le domaine de la technologie choisissent les startups ; ils peuvent avoir des responsabilités professionnelles plus étendues ou plus stimulantes et un potentiel de rémunération plus élevé en cas de succès de la startup.À l'autre extrémité du spectre, les géants de la technologie tels que Microsoft, Apple, Amazon, IBM et Intel affichent incontestablement des salaires moyens plus élevés et des formules de rémunération attrayantes, compte tenu de leur statut. Selon les récentes données de Glassdoor, Apple est prêt à payer jusqu'à 303 000 $ à un ingénieur en IA, tandis qu'un ingénieur en IA travaillant pour Google peut gagner jusqu'à 297 000 $ par an, en moyenne.Quant aux perspectives d'emploi, le Bureau américain des statistiques du travail s'attend à ce que les carrières dans le domaine de l'IA connaissent une croissance de 21 % entre 2021 et 2031. On s'attend aussi à ce que les ingénieurs en IA aient des options de carrière polyvalentes dans différents secteurs et ne soient pas confinés à un seul secteur, leur expertise étant recherchée dans divers domaines. Le secteur technologique reste l'employeur principal, car les entreprises continuent d'innover et d'intégrer des solutions d'IA dans leurs produits et services. La finance est un autre secteur où les ingénieurs en IA devraient être très demandés.L'IA est largement utilisé dans ce domaine pour l'analyse prédictive, l'évaluation des risques, la détection des fraudes et la gestion de portefeuille. Le secteur de la santé est également appelé à développer ses capacités technologiques pour mettre au point des systèmes d'IA pour le diagnostic, les recommandations de traitement et même la médecine personnalisée. Enfin, le secteur du conseil est de plus en plus à la recherche d'ingénieurs en IA. Ce large éventail d'industries employant des ingénieurs en IA témoigne de la polyvalence et de la forte demande de cette profession.Sources : Glassdoor ( 1 2 ), US Bureau of Labor Statistics Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des rémunérations des ingénieurs en IA dans le monde ?Quel est votre avis sur la différence entre les salaires des ingénieurs en IA aux États-Unis et en Europe ?Que pensez-vous du salaire moyen annuel des ingénieurs en IA en France ? Ces chiffres reflètent-ils la réalité ?Selon vous, pourquoi les entreprises technologiques sont-elles prêtes à dépenser autant pour recruter des talents en IA ?Selon vous, les rémunérations des ingénieurs en IA vont-elles continuer à augmenter ?