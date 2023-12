11 auteurs de non-fiction, dont des lauréats du prix Pulitzer, se sont joints à une action en justice qui accuse OpenAI et Microsoft de violer leurs droits d'auteur pour entraîner le LLM GPT

Les auteurs, dont Taylor Branch, Stacy Schiff et Kai Bird, lauréats du prix Pulitzer et coauteurs de la biographie de J. Robert Oppenheimer "", adaptée cette année dans le film à succès "", ont déclaré au tribunal que les entreprises avaient violé leurs droits d'auteur en utilisant leurs œuvres pour entraîner les modèles de langage à grande échelle GPT d'OpenAI.", a déclaré l'avocat des écrivains, Rohit Nath.Julian Sancton, écrivain et rédacteur en chef du Hollywood Reporter, a déposé la première proposition de recours collectif le mois dernier. Il s'agit de l'une des nombreuses actions intentées par des groupes de détenteurs de droits d'auteur, dont les auteurs John Grisham, George R.R. Martin et Jonathan Franzen, contre OpenAI et d'autres entreprises technologiques pour utilisation abusive présumée de leurs œuvres dans l'apprentissage de l'IA. Les entreprises ont nié ces allégations.Le procès de Sancton est le premier procès d'auteur contre OpenAI à citer également Microsoft comme défendeur. Le géant de la technologie a investi des milliards de dollars dans la startup d'intelligence artificielle et a intégré les systèmes d'OpenAI dans ses produits.La plainte modifiée indique qu'OpenAI a "" les œuvres des auteurs ainsi que des quantités d'autres documents protégés par le droit d'auteur sur l'internet, sans autorisation, afin d'enseigner à ses modèles GPT comment répondre à des messages textuels humains. L'action en justice indique également que Microsoft a été "" dans la formation et le développement des modèles et qu'il est également responsable de la violation des droits d'auteur.Les auteurs ont demandé au tribunal de leur accorder un montant non précisé de dommages et intérêts et d'ordonner aux entreprises de cesser de violer leurs droits d'auteur.Quel est votre avis sur le sujet ?