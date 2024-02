L'événement à venir lors de la conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne intervient alors que plus de 50 pays doivent organiser des élections nationales en 2024.Des tentatives d'ingérence électorale générées par l'IA ont déjà commencé, comme lorsque des robocalls imitant la voix du président américain Joe Biden ont tenté de décourager les gens de voter lors des élections primaires du New Hampshire le mois dernier.", a déclaré le mardi 13 février une déclaration commune de plusieurs entreprises. "Les entreprises ont refusé de donner des détails sur le contenu de l'accord. Nombre d'entre elles ont déjà déclaré qu'elles mettaient en place des mesures de protection pour leurs propres outils d'IA générative qui peuvent manipuler des images et des sons, tout en s'efforçant d'identifier et d'étiqueter les contenus générés par l'IA afin que les utilisateurs des médias sociaux sachent si ce qu'ils voient est réel.X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, n'a pas été mentionnée dans la déclaration.Déclaration commune de plusieurs entreprises dont Adobe, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok et d'autres, lors la conférence de Munich sur la sécuritéQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette initiative, trouvez-vous qu'elle est appropriée et pertinente ?Pensez-vous que cette initiative lancée par les entreprises technologiques soit suffisante pour lutter contre l'ingérence de l'IA dans le processus électoral ?