Infomaniak mise sur l'IA et lance une Intelligence Artificielle en tant que Service de confiance aussi performante que ChatGPT 3.5

Contrairement à ChatGPT, le modèle de langage commercialisé par le fournisseur cloud suisse Infomaniak est basé sur Mixtral 8x7B, une technologie libre dont l’algorithme et le fonctionnement peuvent être vérifiés par les ingénieurs du monde entier. Cette particularité rend aussi possible des adaptations spécifiques pour concevoir de nouveaux services et restreindre l’usage de l’IA pour des actions malveillantes comme la génération de courriers indésirables.Les informations traitées et envoyées à l’IA ne sont pas conservées par Infomaniak et sont exclusivement utilisées pour les besoins du client. Exclusivement hébergé en Suisse dans l’infrastructure d’Infomaniak, cette IA générative garantit aux entreprises une maîtrise totale des données et une parfaite conformité à la législation européenne.L’IA mise à disposition par Infomaniak est capable de traiter des textes en français, allemand, espagnol, italien, et anglais pour exécuter rapidement des tâches complexes de programmation et d’analyse de données.» explique Marc Oehler, CEO d’Infomaniak.Sur le plan opérationnel, la documentation fournie permet aux développeurs de facilement intégrer l’IA aux environnements de travail des entreprises pour créer des assistants virtuels, répondre à des questions, résumer, classifier, corriger, générer, traduire ou encore faire de l’analyse de sentiment de contenus par exemple.L’intelligence artificielle consomme beaucoup d’électricité. Les activités d’Infomaniak sont exclusivement alimentées avec de l’énergie renouvelable. L’indicateur d’efficacité énergétique (PUE) des centres de données d’Infomaniak en production est de 1.09 en moyenne contre 1.8 en Europe, car ils sont exclusivement refroidis avec de l’air naturel filtré, sans climatisation. Actuellement en test intensif, le nouveau centre de données d’Infomaniak dans lequel seront installés les GPU les plus puissants revalorisera intégralement l’énergie qu’il consomme pour chauffer jusqu’à 6 000 ménages en hiver et plus de 100 000 en été.De plus, Mixtral est plus efficace sur le plan énergétique que ses alternatives propriétaires : son architecture gère 45 milliards de paramètres au total, mais n’en utilise que 12 milliards par jeton, ce qui réduit considérablement la consommation énergétique tout en fournissant des résultats supérieurs à Llama 2 et ChatGPT 3.5 d’après la startup française.L’utilisateur paie uniquement ce qu’il consomme sur une base mensuelle. La facturation du service fonctionne avec un système de jeton (token) qui est une unité de mesure correspondant à environ 4 caractères.Au lancement, L'IA en tant que service d’Infomaniak offre 1 million de jetons au total et les tarifs sont plus avantageux que Mistral ou d’OpenAI :Après la création de son compte, le service est disponible immédiatement et un tableau de bord permet de suivre sa consommation en temps réel.Avec son IA en tant que service, Infomaniak s’engage à proposer en permanence la meilleure technologie libre en matière d’intelligence artificielle. Initialement lancé avec Falcon LLM, le service est aujourd’hui commercialisé avec Mixtral 8x7B et évoluera en permanence en fonction des avancées dans ce domaine.Déjà implémentée en tant qu’assistant de rédaction dans son Service Mail et en tant qu’assistant personnel dans sa messagerie instantanée kChat, Infomaniak déploie activement l’IA dans son écosystème.. » annonce Boris Siegenthaler, directeur stratégique chez Infomaniak.Infomaniak est un prestataire cloud indépendant et reconnu dans toute l’Europe pour la qualité de ses services et son engagement pour la vie privée, l’économie locale et l’écologie.Avec un chiffre d’affaires 2023 de plus de 40M d’euros et une croissance de 18% en Europe, l’entreprise emploie plus de 220 personnes dont près de la moitié sont issues de filières de formation européennes. Elle développe une suite d’outils collaboratifs en ligne et des solutions d’hébergement cloud, de streaming, de marketing et d’évènementiel. Infomaniak utilise exclusivement de l’énergie renouvelable, construit ses propres centres de données et développe ses solutions en Suisse, sans délocaliser.Source : Infomaniak Que pensez-vous de ce nouveau modèle de langage fourni par Infomaniak ?