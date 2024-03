Deutsche Telekom, une entreprise de télécommunications en Allemagne, estime que l'IA rendra obsolètes les applications et lance un smartphone haut de gamme doté uniquement d'une interface IA

La société allemande de télécommunications Deutsche Telekom, propriétaire de T-Mobile, a présenté un concept de smartphone qui s'appuie entièrement sur l'IA plutôt que sur des applications, lundi 26 février, au premier jour de la conférence annuelle Mobile World Congress (MWC) qui se tient à Barcelone. Un smartphone alimenté par l'IA et dépourvu d'applications est un concept entièrement nouveau. Deutsche Telekom a supprimé tout ce que l'on trouve traditionnellement dans les téléphones modernes, y compris les messages textuels, les jeux vidéo, les services bancaires et les médias sociaux.Le concept de l'entreprise de télécommunications, baptisé T-phone, a été développé en partenariat avec l'entreprise américaine d'informatique intelligente Qualcomm et Brain. Lors du MWC, le PDG de Deutsche Telekom, Tim Hoettges, a déclaré que plus personne n'utiliserait d'applications d'ici cinq à dix ans. Le T-phone sera capable de répondre aux demandes de l'utilisateur, de fournir des recommandations personnalisées à son propriétaire, d'acheter des produits et d'envoyer des photos et des vidéos à ses contacts, a déclaré Deutsche Telekom lors d'une présentation.", a ajouté l'entreprise.Le MWC a rassemblé des entreprises de technologie et de télécommunications pour lancer de nouveaux produits et concepts, l'intégration de l'IA étant au centre des préoccupations cette année.Selon les prévisions de GlobalData, le marché total de l'IA, y compris les logiciels, le matériel et les services, représentera 383,3 milliards de dollars en 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,4 % par rapport aux 81,3 milliards de dollars de 2022.Le marché mondial des applications spécialisées de l'IA représentera 146 milliards de dollars en 2030, contre 31,1 milliards de dollars en 2022, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,3 %.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous qu'un smartphone doté uniquement d'une interface IA est crédible ou pertinent ?