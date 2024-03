Michael Dell

Michael Saul Dell est un homme d'affaires et un investisseur milliardaire américain. Il est le fondateur, président et PDG de Dell Technologies, l'une des plus grandes sociétés d'infrastructure technologique au monde. Il est la 12e personne la plus riche du monde selon l'indice Bloomberg Billionaires Index, avec une valeur nette de 104 milliards de dollars en mars 2024.Durant la conférence SXSW 2024, il a donné son avis sur l'IA et sur son impact avenir. Selon lui, en raison de l'intérêt croissant pour l'IA, la capacité des centres de données pourrait devoir être multipliée par 100 d'ici 10 ans. Il a déclaré également que le coût d'accès à cette superpuissance cognitive de l'IA est proche de zéro, ce qui a de grandes implications pour l'humanité, puis d'ajouter que l'innovation en matière d'IA progresse dix fois plus vite que la révolution de l'internet. Il est bien placé pour le savoir, puisqu'il a créé son entreprise en 1984.Selon Michael Dell, fondateur et PDG de Dell, l'augmentation de la demande de services d'IA pourrait nécessiter une multiplication par 100 de la capacité des centres de données par rapport aux niveaux actuels d'ici dix ans.", a déclaré M. Dell lors d'une discussion au SXSW 2024. "" Mais "", a-t-il ajouté. "Selon M. Dell, la construction de nouveaux centres de données nécessite des dépenses et un temps "" : les lignes de transmission doivent être approuvées, de nouvelles sources d'énergie doivent être trouvées pour alimenter tous les systèmes, entre autres facteurs à prendre en considération." a-t-il expliqué. "" a déclaré M. Dell.", a poursuivi M. Dell. "" Par rapport aux révolutions technologiques précédentes, telles que l'internet, M. Dell a déclaré que la vague de l'IA ""." a déclaré M. Dell, qui a créé son entreprise en 1984, au moment de la révolution de l'internet. "", a-t-il ajouté. "" "", a-t-il déclaré.Selon M. Dell, ce changement nécessite une nouvelle architecture : de nouveaux modèles de calcul, de mémoire, de stockage, de réseau et de logiciels de toutes tailles. Il voit là une opportunité pour sa société d'équiper les entreprises clientes, notant que 75 % des données restent encore sur place au lieu d'être transférées dans le nuage public. "".Les entreprises ont "", a poursuivi M. Dell. "" a déclaré M. Dell.Dell Technologies Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège se trouve à Round Rock, au Texas. Les produits de Dell comprennent des ordinateurs personnels, des serveurs, des moniteurs, des logiciels informatiques, la sécurité informatique et la sécurité des réseaux, ainsi que des services de sécurité de l'information.Pensez-vous que les propos de Michael Dell soient crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?