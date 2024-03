", a déclaré Ali Ghodsi, cofondateur et PDG de Databricks. "".DBRX surpasse les LLM open source existants tels que Llama 2 70B et Mixtral-8x7B sur les benchmarks industriels standards, tels que la compréhension du langage, la programmation, les mathématiques et la logique. (Voir figure 1).DBRX surpasse également GPT-3.5 sur des benchmarks pertinents. (Voir figure 2.)Pour un examen approfondi des évaluations des modèles et des benchmarks de performance, et pour voir comment DBRX est compétitif par rapport à la qualité de GPT-4 pour des cas d'utilisation interne tels que SQL, visitez le blog de Mosaic Research.DBRX a été développé par Mosaic AI et entraîné sur le cloud NVIDIA DGX. Databricks a optimisé DBRX pour l'efficacité avec une architecture de mélange d'experts (MoE), construite sur le projet open source MegaBlocks. Le modèle qui en résulte présente des performances de premier plan et est jusqu'à deux fois plus efficace en termes de calcul que d'autres LLM de premier plan existants.DBRX établit un nouveau standard pour les modèles open source, permettant une IA générative personnalisable et transparente pour toutes les entreprises. Une enquête récente d'Andreessen Horowitz a révélé que près de 60 % des leaders de l'IA souhaitent augmenter l'utilisation de l'open source ou passer à l'open source lorsque des modèles open source finement ajustés atteignent à peu près les performances des modèles à source fermée. En 2024 et au-delà, les entreprises s'attendent à un changement significatif de l'utilisation de la source fermée vers la source ouverte. Databricks pense que DBRX accélérera cette tendance.Associé à l'outillage unifié de Databricks Mosaic AI, DBRX aide les clients à créer et à déployer rapidement des applications d'IA générative de qualité production qui sont sûres, précises et gouvernées sans renoncer au contrôle de leurs données et de leur propriété intellectuelle. Les clients bénéficient de capacités intégrées de gestion, de gouvernance, de lignage et de surveillance des données sur la plateforme Databricks Data Intelligence.", a déclaré Lan Guan, Chief AI Officer chez Accenture. "", a déclaré Dirk Groeneveld, ingénieur logiciel principal à l'Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2).", a déclaré Jackie Brosamer, responsable de l'ingénierie de la plateforme Data & ML chez Block.", a déclaré Mike O'Rourke, responsable de l'IA et des services de données chez NASDAQ.", a déclaré Paul van der Boor, directeur principal de la science des données chez Prosus Group.", a déclaré Michele Catasta, vice-président de l'IA chez Replit.", a déclaré Dave Menninger, directeur exécutif de Ventana Research, qui fait partie de l'ISG. "", a déclaré Chenguang Zhu, responsable de la science GenAI chez Zoom.DBRX est disponible gratuitement sur GitHub et Hugging Face pour la recherche et l'utilisation commerciale. Dès aujourd'hui sur la plateforme Databricks, les entreprises peuvent interagir avec DBRX, exploiter ses capacités de contexte long dans les systèmes de génération augmentée de récupération (RAG), et construire des modèles DBRX personnalisés sur leurs propres données uniques. DBRX est également disponible sur AWS et Google Cloud, ainsi que directement sur Microsoft Azure via Azure Databricks.DBRX devrait également être disponible via le catalogue d'API de NVIDIA et pris en charge par le microservice d'inférence NVIDIA NIM.Databricks est une entreprise spécialisée dans les données et l'IA. Plus de 10 000 organisations dans le monde - dont Comcast, Condé Nast, Grammarly et plus de 50 % des entreprises du Fortune 500 - s'appuient sur la Data Intelligence Platform de Databricks pour unifier et démocratiser les données, l'analytique et l'IA. Databricks a son siège à San Francisco, avec des bureaux dans le monde entier, et a été fondée par les créateurs originaux de Lakehouse, Apache Spark™, Delta Lake et MLflow.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du modèle DBRX et de ses potentialités ?Trouvez-vous cette initiative de Databricks pertinente et cohérente ?