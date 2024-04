Si le monde des contenus générés par l'IA est aujourd'hui en plein essor, il comporte aussi son lot d'inconvénients. Les critiques n'insisteront jamais assez sur l'augmentation des erreurs factuelles.Récemment, le géant des moteurs de recherche Google a souligné le rôle de l'intervention humaine et de la supervision comme moyen essentiel d'éliminer les erreurs factuelles et de ne pas s'en remettre aveuglément à la technologie pour faire le travail. Google a expliqué en détail que le monde doit être conscient qu'aucun contenu d'IA n'est exempt d'erreurs, d'où l'importance du rôle de l'homme dans l'élimination de ces dernières.De même, l'entreprise a mis l'accent sur les anciens conseils en matière de référencement fournis par les modèles d'IA, un problème fondamental qui non seulement mérite l'attention, mais constitue également un risque majeur. En outre, la vérification humaine des faits est également essentielle avant le téléchargement de tout type de contenu publié par l'IA. Si ces obstacles sont surmontés le plus tôt possible, le potentiel de l'IA ne connaîtra aucune limite.Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?