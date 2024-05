En décembre dernier, nous avons publié Gemini 1.0 et rendu l'API Gemini disponible dans Google AI Studio et Vertex AI pour les entreprises. En février, nous avons publié Gemini 1.5 Pro, le premier modèle avec une fenêtre contextuelle de 1 million de jetons. Le mois dernier, nous avons ajouté des capacités de compréhension audio native, des instructions système, le mode JSON et bien plus encore.En parallèle, nous avons lancé Gemma, notre famille de modèles ouverts légers construits à partir de la même recherche et de la même technologie que celles utilisées pour créer les modèles Gemini. Depuis février, les modèles 2B et 7B ont été téléchargés des millions de fois, et nous avons ajouté le mois dernier des variantes pour les développeurs et les chercheurs, comme CodeGemma et RecurrentGemma.Aujourd'hui, Gemini et Gemma s'améliorent encore. Aujourd'hui, nous mettons à jour Gemini 1.5 Pro, introduisons 1.5 Flash, déployons de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs et ajoutons deux nouveaux modèles Gemma.