"Nous sommes heureux qu'Open AI ait répondu à ces préoccupations et mis en pause leur utilisation de 'Sky', et nous sommes impatients de travailler avec eux et d'autres parties prenantes de l'industrie pour consacrer des protections transparentes et résilientes pour nous tous." "Nous remercions Mme Johansson de s'être exprimée sur cette question d'une importance cruciale pour tous les membres de SAG-AFTRA. Nous partageons ses inquiétudes et soutenons pleinement son droit à la clarté et à la transparence concernant la voix utilisée dans le développement de l'appareil Chat GPT-4o 'Sky'."Les membres de SAG-AFTRA comptent parmi les personnes les plus talentueuses et souvent les plus reconnaissables de la planète. C'est pourquoi nous défendons fermement une législation fédérale qui protégerait leurs voix et leurs ressemblances - et celles de tous les autres - contre les reproductions numériques non autorisées."Nous sommes heureux qu'Open AI ait répondu à ces préoccupations et mis en pause leur utilisation de 'Sky', et nous sommes impatients de travailler avec eux et d'autres parties prenantes de l'industrie pour consacrer des protections transparentes et résilientes pour nous tous."

GPT-4o (GPT-4 Omni) est un transformateur génératif pré-entraîné multilingue et multimodal conçu par OpenAI. GPT-4o est gratuit, mais avec une limite d'utilisation 5 fois plus élevée pour les abonnés de ChatGPT Plus. Il peut traiter et générer du texte, des images et de l'audio. Son API est deux fois plus rapide et deux fois moins chère que celle de son prédécesseur, GPT-4 Turbo.SAG-AFTRA, un organisme influent représentant les artistes de la télévision et de la radio, a soutenu Scarlett Johansson après que l'actrice américaine a fait part de ses inquiétudes concernant la fonction vocale d'un nouveau système d'OpenAI qui, selon elle, ressemble étrangement à la sienne.OpenAI a dévoilé son dernier modèle d'intelligence artificielle, GPT-4o, qui met en scène un personnage interagissant avec le son, nommé "Sky". Johansson a déclaré quelque jours plus tard qu'elle avait précédemment refusé une demande de l'entreprise d'utiliser sa voix pour ce système. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a précisé que la voix appartenait à une autre actrice professionnelle et a déclaré qu'il retirait la voix de Sky des produits de l'entreprise.", a déclaré un porte-parole de la SAG-AFTRA.La SAG-AFTRA, qui représente environ 160 000 professionnels du divertissement et des médias dans le monde, a joué un rôle important dans l'obtention d'accords avec les studios hollywoodiens pour une meilleure rémunération et des protections contre l'utilisation de l'IA pour les acteurs.Le conflit concernant les droits sur les voix et les images des acteurs est devenu un point central à Hollywood, car les studios évaluent le potentiel de l'IA pour créer de nouveaux divertissements. La question est d'autant plus pertinente que les images et les sons générés par ordinateur deviennent de plus en plus impossibles à distinguer des images et des sons humains.La SAG-AFTRA a déclaré qu'elle "" et qu'elle continuerait à collaborer avec OpenAI et d'autres parties prenantes "".Voici la déclaration du porte parole de la SAG-AFTRA :Quel est votre avis sur cette affaire ?