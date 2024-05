Envoyé par Scott Jenson Envoyé par

Les projets d’IA sur lesquels je travaillais étaient mal motivés et motivés par cette panique que tant qu’il y aurait de l'IA dedans, ce serait génial. Cette myopie n’est PAS quelque chose qui est motivé par un besoin de l’utilisateur. C’est une panique glaciale qu’ils soient laissés pour compte.



La vision est qu’il y aura un assistant Tony Stark comme Jarvis dans votre téléphone qui vous enferme dans leur écosystème si fort que vous ne le quitterez jamais. Cette vision est de l’herbe à chat pure. La crainte est qu’ils ne peuvent pas se permettre de laisser quelqu’un d’autre arriver en premier.



C’est exactement ce qui s’est passé il y a 13 ans avec Google+ (j’étais là aussi pour ce fiasco). C’était une réaction similaire, mais à Facebook.



Les produits ne sont pas motivés par les besoins des utilisateurs

Google fait face à plusieurs controverses sur les aperçus de l'IA

Il existe des tensions croissantes sur l'utilisation des données

Lancé fin novembre 2022, le chatbot d'IA ChatGPT a été perçu comme une menace pour le moteur de recherche hégémonique de Google et les dizaines de milliards de dollars qu'il génère par an. L'idée avait suffi à déclencher une grande panique chez Google et le PDG Sundar Pichai avait lancé le mois suivant une alerte rouge à ses équipes pour développer rapidement une réponse à ChatGPT. À peine deux mois plus tard, début février 2023, Google lançait Bard, sa réponse à ChatGPT. Cependant, Bard a connu des débuts difficiles, marqués par des erreurs ridicules, et sera rebaptisé Gemini au mois de février de cette année.À en croire Scott Jenson, vétéran de Google qui a quitté de concepteur UX senior en mai, ces difficultés s'expliquent par le fait que "les travaux du géant de la recherche dans le domaine de l'IA ont été motivés par une panique glaciale". Selon le profil LinkedIn de Jenson, ce diplômé de Stanford a travaillé chez Google pendant environ 16 ans, au cours de trois périodes distinctes. Il a déclaré que Google a peur d'être distancé et pense que la solution est d'incorporer l'IA dans tout. Dans un billet sur LinkedIn, il a déclaré que ces projets n'étaient pas axés sur les besoins des utilisateurs, mais plutôt motivés par la peur d'être distancé.Jenson compare l'obsession actuelle de Google pour l'IA à la réaction de l'entreprise face à Facebook il y a 13 ans, qui a abouti à l'échec de Google+. Lancé en 2011 pour rivaliser avec Facebook et Twitter, c'était la quatrième tentative de Google pour créer un réseau social. Mais la plateforme n'a pas réussi à convaincre les gens, même après que Google a forcé les choses en la poussant sur la communauté florissante de YouTube. Dès la fin de l'année 2011, les analystes rédigeaient déjà des nécrologies. Google y a cru pendant longtemps et n'a décidé de fermer le site qu'après avoir découvert une violation de données en 2018.« Google+ était voué à l'échec dès le premier jour. Les problèmes liés à une interface utilisateur peu maniable et changeante, le fait d'être le dernier arrivé face à des géants comme Facebook, une expérience utilisateur décousue et des rumeurs de désaccords internes sur la manière dont Google+ devait être exploité ont tous affecté la plateforme », a déclaré Matt Navarra, consultant en médias sociaux, à la BBC. Ce fut un échec spectaculaire, comme Google en connaîtra de nombreux autres par la suite, notamment avec des expériences telles que Google Glass, Google Tango, Google Allo, Daydream, Google Lively, et bien plus encore.Lors de sa première mission, qui s'est déroulée de 2005 à 2011, Jenson a géré l'interface utilisateur mobile de Google. Il a ensuite réintégré Google en 2013, où il a passé plus de huit ans à se concentrer sur la stratégie produit. La dernière et plus courte période de Jenson chez Google s'est déroulée d'avril 2022 à mars 2024, où il a fait des recherches sur les nouvelles utilisations de la technologie haptique pour Android. Sur LinkedIn, après que son billet critique est devenu viral, Jenson a édité son message pour préciser qu'il n’était pas "un cadre supérieur" chez Google et que les projets sur lesquels il travaillait étaient assez limités.« Mon commentaire vient davantage d’une frustration générale de l’ensemble de l’industrie et de son approche de l’IA », a-t-il précisé. Mais son récit exprime un avis largement partagé dans la communauté et s'aligne sur les expériences d'autres anciens employés de Google, suggérant que Google donne la priorité au profit plutôt qu'à la qualité du produit, en particulier dans le cas de la recherche. Les efforts incessants de Google en matière d'IA ont entraîné une perte de confiance de la part des utilisateurs, des référenceurs, des annonceurs, des marques et des créateurs de contenu. Une situation qui commence à exaspérer les gens.Dans son billet, Jenson mentionne également les tentatives similaires d'Apple qui visent à verrouiller les utilisateurs dans l'écosystème iOS en intégrant une IA dans son assistant Siri. Il prévient que les entreprises qui travaillent sur l'IA sans motivation ou vision claire risquent d'être dépassées par celles qui voient plus grand". « D’ailleurs, Apple n’est pas différent. Eux aussi essaient de créer ce verrouillage de l’IA avec Siri. Lorsque l'empereur n'aura plus de vêtements, ils seront dépassés par quelqu'un qui voit plus grand », a déclaré Jenson, qui a également travaillé pendant 8 ans chez Apple comme concepteur d'interface utilisateur.Les critiques cinglantes de Jenson interviennent alors que les géants de la technologie tels que Google et Apple s'efforcent de rattraper les startups d'IA comme OpenAI. Et les poches profondes de Google et d'Apple, ainsi que leurs investissements antérieurs dans l'IA, ne leur ont pas vraiment permis de prendre une avance significative dans la course à l'IA. En fait, les responsables des logiciels d'Apple ont passé des semaines à tester eux-mêmes ChatGPT avant de se rendre compte qu'ils devaient mettre à jour leur assistant numérique Siri. En outre, selon Bloomberg, Apple serait sur le point de conclure un partenariat avec OpenAI.L'accord devrait lui permettre d'intégrer ChatGPT dans la prochaine version d'iOS. Mais malgré son potentiel, l'IA n'est pas encore capable de tenir ses promesses. Google a révélé une tonne de projets d'IA lors de l'événement I/O 2024. Mais la plupart de ces projets sont encore au stade expérimental, ne sont accessibles qu'à quelques utilisateurs ou ne seront pas disponibles avant la fin de l'année. On ne sait pas encore quelle valeur ces projets apporteront aux utilisateurs ni s'ils seront utiles. Selon Google, des fonctionnalités telles que la reconnaissance de l'écriture manuscrite dans Gmail ou Google Docs sont déjà disponibles.Toutefois, il n'est pas certain que les utilisateurs s'en servent ou les trouvent utiles. Vous vous souvenez peut-être de la voix artificielle "Duplex" de Google, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui était censée automatiser tous les appels téléphoniques ennuyeux et les centres d'appels. C'était en 2018. Depuis, nous avons vu ce qu'il en est advenu. L'un des principaux exemples de la démarche agressive de Google est la fonction d'aperçu de l'IA, qui génère des résumés pour répondre directement aux requêtes de recherche avec des informations provenant de l'ensemble du Web. Avec tout cela, l'on peut faire le point suivant :La critique de Jenson fait écho aux commentaires qui décrivent la conférence des développeurs Google I/O de cette année comme la plus ennuyeuse jamais organisée. Les critiques reprochent à Google de ne pas avoir précisé comment la nouvelle technologie d'IA de Gemini s'intégrerait dans ses produits existants et améliorerait l'expérience de l'utilisateur.La fonction de synthèse de l'IA de Google, qui génère des résumés pour répondre directement aux requêtes de recherche en ingérant des informations provenant de l'ensemble du Web, a donné lieu à des batailles juridiques. Les éditeurs accusent Google de violer les droits de propriété intellectuelle et de profiter injustement de leur contenu sans autorisation.La controverse entourant les aperçus d'IA crée des tensions entre les entreprises technologiques et les créateurs de contenu au sujet de l'utilisation des données en ligne pour l'entraînement de l'IA. Les éditeurs affirment que les résumés d'IA de Google pourraient siphonner le trafic des sites Web.L'IA menace ainsi les sources de revenus des créateurs indépendants, qui dépendent des références de recherche. 