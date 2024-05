All ChatGPT Free users can now use browse, vision, data analysis, file uploads, and GPTs. https://t.co/NTXSalAV6q — OpenAI (@OpenAI) May 29, 2024

ChatGPT a élargi les fonctions disponibles pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT, incluant désormais l'accès à des GPT personnalisés, qui étaient auparavant exclusifs aux abonnés payants. Ces nouvelles fonctionnalités englobent l'analyse de données, les fonctions de vision et la possibilité d'utiliser les fonctions de navigation et de mémoire. Initialement introduits avec le GPT-4o au début du mois de mai, ces outils permettent aux utilisateurs d'analyser des graphiques, de poser des questions sur des photos, etc.Parmi les GPT personnalisés disponibles, il existe des centaines de services tiers, allant d'outils d'extraction d'informations et de conversation avec des PDF à d'autres outils utiles d'OpenAI tels que DALL-E 3, ou des plugins de Canva, Adobe Express ou Khan Academy. Vous pouvez découvrir tous les plugins disponibles dans la boutique.Les créateurs de GPT personnalisés peuvent participer à un programme de partage des revenus qu'OpenAI teste depuis le mois de mars. Toutefois, les utilisateurs gratuits ne peuvent que découvrir et utiliser les GPT personnalisés existants, et non créer les leurs.Malgré ces améliorations, les abonnés payants bénéficient toujours de certains avantages, tels que des limites de messages nettement plus élevées que celles des utilisateurs gratuits. Les utilisateurs gratuits qui atteignent leur limite de messages ou de conversations avec GPT-4o seront ramenés à GPT-3.5 et n'auront pas accès à d'autres fonctions premium telles que les fonctions de vision.Quel est votre avis sur cette annonce ?