L'intelligence artificielle (IA), au sens large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels qui permettent aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis. De telles machines peuvent être appelées IA.Le sondage réalisé par TechPowerUp a révélé qu'une majorité écrasante d'utilisateurs de PC n'est pas intéressée par le fait de payer un supplément pour du matériel doté de capacités d'intelligence artificielle. Selon l'enquête, 84 % des personnes interrogées ne dépenseraient pas plus pour des fonctions d'IA, tandis que 7 % seulement ont déclaré qu'elles le feraient et que 9 % n'étaient pas sûres. Les données du sondage ont déjà été fournies par plus de 26 000 personnes. Cela indique que malgré l'évolution du marché des PC vers l'intégration de l'IA, la plupart des passionnés restent sceptiques quant à sa valeur.Cela suggère que les fabricants de matériel informatique devraient prêter attention aux préférences de leur base d'utilisateurs. Actuellement, les passionnés, qui représentent sans aucun doute la majorité des utilisateurs de TechPowerUP, ne s'intéressent guère aux fonctions d'intelligence artificielle. Par conséquent, payer un supplément pour quelque chose qu'ils ne veulent pas est un « non » évident.Conscientes de cet état de fait, de nombreuses entreprises introduisent des capacités d'IA principalement dans leurs segments mobiles (ordinateurs portables), qui s'adressent à un éventail d'utilisateurs plus large que les seuls passionnés. Par exemple, l'architecture « Strix Point » d'AMD pour les ordinateurs portables sera dotée d'un nouvel accélérateur XDNA2 pour l'IA. L'entreprise a même renommé la série pour inclure l'IA dans le nom du produit (Ryzen AI 9 HX 370). Toutefois, la prochaine série Ryzen 9000 ne devrait pas inclure de processeur XDNA pour l'IA.D'autre part, la stratégie d'Intel semble légèrement différente, car les deux séries à venir : Core Ultra 200V « Lunar Lake » pour les ordinateurs portables et Core Ultra 200 « Arrow Lake-S » pour les ordinateurs de bureau comporteront une unité NPU pour les tâches d'IA. Toutefois, les premiers rapports suggèrent que le NPU pour ordinateurs de bureau n'offrira pas d'avantages significatifs en termes de performances (il devrait s'agir de la même architecture que Meteor Lake), des améliorations plus substantielles étant attendues dans les prochaines générations (Arrow Lake-Refresh). Le Lunar Lake, en revanche, sera doté d'un processeur NPU plus performant. Microsoft tente, quant à lui, de susciter l'intérêt pour le dernier engouement en matière d'informatique personnelle, les PC IA . Il s'agit d'ordinateurs dotés d'un processeur intégrant une unité de traitement neuronal (NPU), un matériel conçu pour accélérer certaines tâches liées à l'intelligence artificielle. L'entreprise a lancé le premier lot de PC IA en juin, mais ces ordinateurs n'offraient qu'une poignée de nouvelles "fonctionnalités d'IA". Selon un rapport, cette pénurie de nouvelles fonctionnalités s'explique par le fait que certains des plus grands noms de la technologie ont refusé de participer à ce stade précoce, invoquant la petite taille actuelle du marché.Finalement, il n'est pas certain que les nouvelles fonctionnalités d'IA se traduiront par des ordinateurs portables plus coûteux, car seules quelques-unes d'entre elles ont été répertoriées jusqu'à présent.TechPowerUpQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette enquête de TechPowerUp crédibles ou pertinentes ?