Amazon Alexa ou Alexa est une technologie d'assistant virtuel capable de traiter le langage naturel pour des tâches telles que l'interaction vocale, la lecture de musique, la création de listes de tâches, le réglage d'alarmes, la diffusion de podcasts, la lecture de livres audio, la fourniture d'informations sur la météo, le trafic, les sports, d'autres informations en temps réel et les actualités. Elle effectue ces tâches en utilisant la reconnaissance automatique de la parole, le traitement du langage naturel et d'autres formes d'intelligence artificielle (IA) faible.Au début d'année, des rapports ont confirmé qu' Amazon travaillait sur une version améliorée payante d'Alexa, "Alexa Plus" , mais rencontrait déjà des difficultés techniques et organisationnelles. Alexa Plus a pour but d'offrir une technologie d'IA plus conversationnelle et personnalisée. Avec une date limite de lancement fixée au 30 juin 2024, Amazon commençait a testé la technologie vocale sous-jacente, baptisée "".Pour Alexa Plus, Amazon utilisait un nouveau grand modèle de langage (LLM), baptisé "", qui a une structure différente de celle du LLM qui alimente Alexa. Les tests ont montré que la qualité des réponses de la nouvelle Alexa n'est toujours pas à la hauteur des attentes, car elle communique souvent des informations inexactes. Amazon procède actuellement à une révision majeure de la pile technologique d'Alexa afin de résoudre ce problème.Finalement, Amazon utiliserait Claude, l'IA d'Anthropic, pour faire fonctionner son nouvel assistant vocal Alexa, récemment remanié et attendu, avant les fêtes de fin d'année aux États-Unis. En effet, le premier assistant vocal du détaillant, basé sur un abonnement, qui utilisait son propre système d'IA, avait du mal à reconnaître les mots à temps et à répondre aux questions des utilisateurs.Amazon s'apprête à transformer sa version d'Alexa en une IA générative plus puissante pour répondre aux questions complexes, en facturant 5 à 10 dollars par mois, tandis que l'assistant vocal classique continuera d'être proposé gratuitement. En raison des difficultés rencontrées avec la version précédente d'Alexa, Amazon s'est tourné vers le chatbot d'IA d'Anthropic, Claude, apparemment en raison de ses meilleures performances.", a déclaré un porte-parole d'Amazon. "Amazon détient une participation minoritaire dans Anthropic après avoir investi 4 milliards de dollars dans la startup au début de l'année dans le cadre d'une transaction qui fait actuellement l'objet d'une enquête de la part des autorités de régulation au Royaume-Uni. Lorsqu'Amazon a investi dans Anthropic, l'entreprise a promis que l'initiative allait permettre à ses clients d'avoir un accès précoce à la technologie d'IA de l'entreprise.Le détaillant n'est pas le seul à tirer parti de partenariats pour améliorer ses propres modèles, puisque d'autres géants de la technologie, comme Microsoft et Apple, ont également conclu des partenariats avec OpenAI pour utiliser ChatGPT dans certains de leurs produits.Récemment, la tentative d'Amazon d'inciter les utilisateurs à faire des achats par l'intermédiaire d'Alexa a été rejetée. L'entreprise avait prévu d'utiliser Alexa comme l'une de ses stratégies pour diversifier ses sources de revenus, mais la division n'a pas réussi à devenir rentable et reste infructueuse, selon les rapports. Pour l'instant, Alexa est capable de régler des minuteries, de jouer de la musique, de répondre à des questions ponctuelles et d'agir comme un hub central pour les commandes de la maison intelligente.La direction d'Amazon a donné à Alexa un ultimatum de 2024 pour prouver comment elle va réaliser des ventes notables et continuer à être un concurrent redoutable, en particulier face à une rivalité sérieuse sur le marché. Son assistant vocal est confronté à une concurrence féroce de la part de ses pairs, comme le mode vocal Advances d'OpenAI pour ChatGPT, le mode de chat vocal de Google Gemini et la prochaine mise à jour Apple Intelligence pour Siri.Toutefois, la nouvelle Alexa développée par Claude est plus performante que les modèles précédents, alimentés par les modèles internes d'Amazon. Traditionnellement, Amazon évite d'utiliser des technologies externes, car elle a besoin de contrôler à 100 % l'expérience de l'utilisateur et les informations relatives aux clients. Il est probable que "" soit lancé en octobre, et un aperçu du service devrait être présenté lors de l'événement annuel d'Amazon consacré aux appareils et aux services, en septembre. Toutefois, Amazon n'a pas dévoilé la date de cet événement.L'introduction de ChatGPT en 2022 a suscité un engouement pour les investissements visant à créer de meilleurs logiciels d'IA pour un large éventail de services. Cette innovation a devancé Alexa, qui fonctionnait depuis une dizaine d'années. Toutefois, la nouvelle version alimentée par Claude devrait permettre d'effectuer des tâches plus complexes, comme commander de la nourriture ou rédiger des courriels, le tout à partir d'une seule invite. La version premium d'Alexa devrait également pouvoir tenir des conversations avec les utilisateurs sur la base de questions et d'invites précédentes.Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire, et si oui qu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur le sujet ?