Boston Dynamics s'associe à la Toyota Research Institute pour doter le robot humanoïde Atlas d'IA

Boston Dynamics et Toyota Research Institute (TRI) ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient unir leurs forces, combinant ainsi deux des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle et de la robotique. Le partenariat de recherche vise à accélérer le développement de robots humanoïdes polyvalents utilisant les grands modèles de comportement de TRI et le robot Atlas de Boston Dynamics.", a déclaré Robert Playter, PDG de Boston Dynamics. "", a déclaré Gill Pratt, scientifique en chef de Toyota et PDG de TRI. "Boston Dynamics a une réputation de longue date pour la création d'avancées révolutionnaires dans le domaine des humanoïdes, de la mobilité extrême à la manipulation bimanuelle. La dernière génération d'Atlas est le résultat d'années de co-conception matérielle/logicielle visant à construire la plateforme humanoïde la plus performante, à la fois en termes de capacité physique et d'interfaces logicielles pour la création de comportements du corps entier. Cela en fait une plateforme idéale pour faire progresser la science des compétences de manipulation basées sur l'IA.Parallèlement, TRI est largement reconnu comme un leader mondial dans l'avancement rapide des grands modèles de comportement (LBM) pour la robotique. Il s'agit notamment de travaux novateurs sur la politique de diffusion, qui ont permis d'appliquer avec succès l'IA générative pour faire progresser les capacités de manipulation dextre dans le domaine de la robotique. Le TRI a également joué un rôle de premier plan dans le développement de modèles et d'ensembles de données d'IA robotique en libre accès. En s'appuyant sur ses forces supplémentaires dans le domaine de la vision par ordinateur et de l'apprentissage de modèles en langue étendue, les travaux de TRI sur les LBM visent à obtenir des modèles de base multitâches, conditionnés par la vision et la langue, pour la manipulation dextre.Le projet est conçu pour tirer parti des forces et de l'expertise de chaque partenaire à parts égales. Les capacités physiques du nouveau robot électrique Atlas, associées à la possibilité de programmer et de téléopérer un large éventail de comportements de manipulation bimanuelle du corps entier, permettront aux équipes de recherche de déployer le robot dans toute une série de tâches et de collecter des données sur ses performances. Ces données seront à leur tour utilisées pour soutenir la formation des LBM avancés, en utilisant une évaluation rigoureuse du matériel et de la simulation pour démontrer que de grands modèles pré-entraînés peuvent permettre l'acquisition rapide de nouvelles compétences robustes et dextres pour l'ensemble du corps.L'équipe conjointe mènera également des recherches pour répondre aux questions fondamentales relatives à la formation des robots humanoïdes, à la capacité des modèles de recherche à exploiter la détection du corps entier, et à la compréhension de l'interaction homme-robot et des cas de sécurité et d'assurance pour soutenir ces nouvelles capacités.