En effet, le 21 janvier, le président Donald Trump a annoncé un investissement privé de 500 milliards de dollars pour faire progresser l'infrastructure de l'IA aux États-Unis . Ce plan ambitieux, dirigé par une coentreprise baptisée Stargate, réunit les géants de la technologie OpenAI, SoftBank et Oracle pour construire « l'infrastructure physique et virtuelle qui alimentera la prochaine génération d'IA », y compris des centres de données dans tout le pays.La coentreprise Stargate prévoit d'investir 500 milliards de dollars pour aider les États-Unis à devancer la Chine et d'autres rivaux dans la course mondiale à l'IA, a déclaré Donald Trump depuis la Maison-Blanche.Le projet prévoit de déployer 100 milliards de dollars immédiatement, le reste de l'investissement étant réparti sur les quatre prochaines années. La construction des premiers centres de données du projet a déjà commencé au Texas.Nvidia, qui fournira des puces à l'entreprise, a augmenté de 2,7 %, tandis que les autres partenaires technologiques de la coentreprise ont également progressé, Microsoft augmentant de 1,1 % et Arm de 5,5 %.Les contrats à terme sur le Nasdaq 100, un indice à forte composante technologique, ont augmenté de 0,8 %.« Nous pensons qu'il s'agit du début d'une vague d'investissements massifs dans l'IA aux États-Unis et nous nous attendons à ce que d'autres grands acteurs technologiques fassent des annonces dans les semaines à venir », a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush.L'IA consomme de grandes quantités d'énergie pour alimenter son immense puissance de calcul, ce qui stimule la demande de centres de données spécialisés et l'électricité nécessaire pour les alimenter.L'action de la société d'énergie nucléaire Vistra a augmenté de 3,8 %. Au cours des 12 derniers mois, ses actions ont plus que quadruplé, en partie grâce à la demande croissante d'énergie propre et durable pour les centres de données.Les actions des fabricants de serveurs d'IA ont également progressé, Dell Technologies augmentant de 4,3 % et Super Micro Computer de 2,7 %. Parmi les autres valeurs, la société d'analyse de données d'IA Palantir Technologies a augmenté de 2,2 %.Les actions d'Oracle ont clôturé en hausse d'environ 7 % le mardi 21 janvier, stimulées par les rapports sur la coentreprise.Le projet Stargate souligne un tournant important dans la politique américaine en matière d'IA sous l'administration Trump, mais il a également ravivé les débats sur les risques posés par le développement rapide de l'IA.Dans une démarche controversée, Donald Trump a révoqué le décret de Joe Biden qui visait à atténuer les risques de l'IA sur les utilisateurs, les travailleurs et la sécurité nationale, réduisant ainsi les exigences en matière de sécurité pour la technologie. En supprimant ces garanties, l'administration Trump a fait part de sa volonté de promouvoir le développement de l'IA aux États-Unis en réduisant les réglementations perçues comme contraignantes.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Pensez-vous que la coentreprise Stargate sera en mesure d'atteindre ses objectifs face à la concurrence internationale dans le domaine de l'IA ?