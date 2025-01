Une révolution inévitable pour Marc Benioff

La pire crainte des travailleurs : la montée en puissance des agents d'IA

Un impact sur l’emploi et les compétences

Stargate le nouveau projet de 500 milliards de dollars annoncé par Donald Trump en matière d'IA

OpenAI : une organisation américaine de recherche sur l'intelligence artificielle. C'est le développeur de ChatGPT.

Oracle : l'un des plus grands opérateurs de centres de données des États-Unis.

SoftBank : une holding d'investissement multinationale japonaise qui est surtout connue pour ses investissements dans des entreprises et des start-ups axées sur la technologie.

MGX : une société d'investissement basée aux Émirats arabes unis qui se concentre sur l'IA et les technologies avancées.

Pour paver la voie de Stargate, Donald Trump a modifié les restrictions antérieures sur le développement de l'IA

Salesforce envisage sérieusement de geler l'embauche d'ingénieurs logiciels cette année. L'éditeur de logiciels se dit satisfait des gains de productivité obtenus grâce à l'intégration de l'IA dans les processus de l'entreprise.Marc Benioff, cofondateur et PDG de Salesforce, est intervenu le mois dernier dans le podcast 20VC with Harry Stebbings et a évoqué brièvement les plans de l'entreprise pour 2025. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas de bonnes nouvelles pour les ingénieurs logiciels en quête d'emplois. Marc Benioff a fait savoir à son interlocuteur que « la seule chose qui compte vraiment pour Salesforce aujourd'hui est le produit phare d'IA de l'entreprise, Agentforce ».Lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, Marc Benioff, PDG de Salesforce, a fait part de ses prédictions sur l'avenir du travail. Benioff a déclaré aux participants à la réunion suisse que lui-même, et de nombreux autres PDG présents dans la salle ce jour-là, seraient la dernière cohorte de cadres à diriger des effectifs entièrement humains.« À partir de maintenant, nous gérerons non seulement des travailleurs humains, mais aussi des travailleurs numériques », a-t-il déclaré lors d'une table ronde organisée à cette occasion.Les travailleurs numériques dont il parle sont des agents d'intelligence artificielle : des systèmes d'intelligence autonomes créés pour effectuer des tâches spécifiques.L'idée est que ces « travailleurs numériques » prennent en charge des tâches complexes et fastidieuses afin de libérer du temps pour les employés. Ces agents peuvent compiler et analyser des données rapidement, fournir un service à la clientèle et aider à rationaliser les opérations de l'équipe. Si un algorithme peut faire le travail, qu'est-ce que cela signifie pour les humains ?Benioff s'est empressé d'écarter cette idée en déclarant, lors du forum, que les technologies de pointe ont pour but d'aider les employés et non de les remplacer. Il prédit que l'IA et les humains travailleront ensemble « pour atteindre un niveau de réussite plus élevé », car la technologie « devient notre partenaire pour nous aider à gérer nos vies, à gérer nos entreprises, à atteindre un nouveau niveau de productivité ».Un autre titan de la technologie, assis aux côtés de Benioff dans le panel, a fait part de projections similaires. Dario Amodei, PDG du poids lourd de l'IA Anthropic, estime que les algorithmes ont le potentiel de surpasser les humains : « Je pense que d'ici 2026 ou 2027, nous aurons des systèmes d'IA qui seront largement meilleurs que presque tous les humains dans presque tous les domaines », a déclaré Amodei lors de l'événement.Les agents d'IA sont un concept relativement nouveau dans le monde de cette technologie avancée, mais ils gagnent rapidement la faveur des employeurs.Benioff, en particulier, a été l'un des pionniers de ce produit. Salesforce s'est fixé pour objectif de mettre un milliard d'agents d'intelligence artificielle à la disposition de sa clientèle au cours de l'année prochaine, et certaines entreprises comme Saks, OpenTable et Wiley déploient déjà la technologie de l'entreprise. Lors du Forum économique mondial de cette année, l'entreprise a construit un agent d'IA pour aider les participants de Davos à choisir les panels auxquels ils allaient assister.D'autres entreprises technologiques surfent sur la vague de l'intérêt des consommateurs : ServiceNow, Microsoft et Workday ont tous annoncé la création de leurs propres agents d'IA. Selon un récent rapport du Forum économique mondial, 41 % des employeurs dans le monde ont l'intention de réduire leurs effectifs d'ici à 2030, l'automatisation de l'IA réduisant le nombre de tâches à accomplir par les employés.77 % d'entre eux prévoient également de recycler et d'améliorer les compétences de leurs travailleurs actuels entre 2025 et 2030 afin qu'ils puissent mieux travailler avec l'IA.Sur une note optimiste, le rapport indique que l'impact principal des technologies telles que l'IA générative sur les emplois pourrait résider dans leur potentiel d'« augmentation » des compétences humaines grâce à la « collaboration homme-machine », plutôt que dans leur remplacement pur et simple, « en particulier compte tenu de l'importance continue des compétences centrées sur l'homme ».Mais les personnes dont les emplois pourraient être menacés ne sont pas satisfaites de ce concept. Le fait d'assimiler les grands modèles de langage à des « travailleurs numériques », comme l'a fait Benioff lors du forum, froisse les travailleurs. L'été dernier, la société de ressources humaines Lattice a échoué dans sa tentative d'introduire le concept de « travailleur numérique » dans son entreprise.Lattice a écrit dans un billet de blog : « Nous serons les premiers à donner aux travailleurs numériques des dossiers officiels d'employés dans Lattice. Les travailleurs numériques seront intégrés en toute sécurité, formés et se verront assigner des objectifs, des mesures de performance, un accès approprié aux systèmes et même un responsable. Tout comme n'importe qui d'autre. »L'entreprise a rapidement fait l'objet de réactions négatives en ligne et a donc abandonné l'idée trois jours plus tard, en publiant une mise à jour indiquant que Lattice « ne poursuivra pas l'intégration des travailleurs numériques dans le produit ».Le président Trump a annoncé des milliards de dollars d'investissements du secteur privé pour construire des infrastructures d'intelligence artificielle aux États-Unis. OpenAI, Softbank et Oracle prévoient de créer une coentreprise appelée Stargate, a déclaré Trump lors d'une réunion d'information à la Maison Blanche. Masayoshi Son, PDG de SoftBank, s'est joint à Trump pour l'annonce, ainsi que Sam Altman d'OpenAI et Larry Ellison d'Oracle.« Ce que nous voulons faire, c'est les garder dans ce pays », a déclaré Trump. « La Chine est un concurrent, d'autres sont des concurrents[...]. Je vais beaucoup aider par le biais de déclarations d'urgence, parce que nous avons une situation d'urgence, nous devons faire construire ce matériel. Ils doivent donc produire beaucoup d'électricité. Et nous leur donnerons la possibilité de produire facilement, dans leurs propres usines s'ils le souhaitent ».Les principaux acteurs du financement sont :L'infrastructure de l'IA nécessite une quantité importante d'infrastructures et d'énergie. Pour s'entraîner, résoudre de nombreux problèmes à la fois et stocker et traiter de vastes ensembles de données, les systèmes d'IA ont besoin d'ordinateurs puissants et d'appareils à forte consommation d'énergie.Pour cela, il faut des installations dotées de milliers de puces informatiques, de matériel et de logiciels. « La mise en place est actuellement en cours, les campus étant évalués à travers les États-Unis, en commençant par le Texas », peut-on lire dans les déclarations d'OpenAI.En octobre 2023, le président de l'époque, Joe Biden, a signé un décret d'une portée considérable pour réglementer le développement de l'IA , alors que l'on s'inquiète de plus en plus de ses effets potentiels sur tous les domaines, de la sécurité nationale à la santé publique.Le décret prévoit notamment que les développeurs des modèles d'IA les plus puissants doivent informer le gouvernement de leurs travaux et partager les résultats des tests de sécurité. Le décret chargeait le National Institute of Standards and Technology d'élaborer des normes pour les tests de sécurité.Dès son premier jour de mandat, Donald Trump a révoqué ces ordonnances et Stargate ainsi que d'autres projets d'IA basés aux États-Unis ne seront plus soumis à des directives de développement nationales, bien que les États puissent encore imposer des restrictions.La décision de Trump a été saluée par de nombreux membres de la communauté de l'IA.« En abrogeant les règles restrictives de Biden sur la production d'énergie et le développement de l'IA, le président permet à l'Amérique de rester dominante dans la création de la meilleure technologie au monde », a déclaré Steve DelBlanco, PDG de NetChoice, un groupe de lobbying qui défend la libre entreprise sur l'internet.Les partisans d'une réglementation affirment que l'allègement des contraintes pesant sur la technologie de l'IA pourrait également faciliter le développement d'applications utilisées à des fins de surveillance, de repérage social et militaires. Ils affirment également qu'une surveillance est nécessaire pour réduire les risques potentiels associés à la technologie, ainsi que pour susciter la confiance du public dans sa sécurité.Alondra Nelson, membre éminent du Center for American Progress, a déclaré dans un communiqué : « Est-ce trop demander aux développeurs d'IA de faire preuve de transparence en ce qui concerne les tests de sécurité de leurs produits ? Une abrogation motivée par des considérations politiques, sans remplacement réfléchi, est autodestructrice pour notre pays et dangereuse pour nos concitoyens et le monde entier ».Source :Que pensez-vous des projections du PDG de Salesforce ?Comment les gouvernements peuvent-ils encadrer cette évolution pour éviter une destruction massive d’emplois ?