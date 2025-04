OpenAI fait miroiter aux investisseurs potentiels un chiffre d'affaires dépassant les 174 milliards de dollars en 2030 grâce à ses super agents d'IA à 20 000 $ par mois



Cette projection ambitieuse fait suite à des rapports selon lesquels OpenAI envisagerait de facturer jusqu'à 20 000 dollars par mois l'accès à ses agents d'IA de niveau doctoral. Les modèles de niveau inférieur, quant à eux, pourraient coûter 2 000 ou 10 000 dollars, ce qui dépasserait de loin les 200 dollars du plan ChatGPT Pro actuel.Selon un rapport publié le mercredi 23 avril par The Information, citant des informations partagées par OpenAI avec des investisseurs potentiels et actuels, OpenAI s’attendrait à ce que ses agents d’IA et autres nouveaux produits génèrent plus de ventes que son chatbot ChatGPT d’ici l'horizon 2030.On ne sait pas encore quels seront ces nouveaux produits, mais les dirigeants de l'entreprise ont envisagé de vendre de la publicité ou de facturer des commissions d’affiliation, permettant à OpenAI de percevoir une part des ventes initiées via ChatGPT ou ses agents d'IA, selon le rapport.L’entreprise a terminé l’année 2024 avec un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de dollars, soit presque quatre fois celui de l’année précédente, d’après le même rapport.OpenAI prévoit de dépenser 46 milliards de dollars en liquidités au cours des quatre prochaines années et d'obtenir un flux de trésorerie positif en 2029, date à laquelle elle devrait générer environ 2 milliards de dollars en liquidités, selon le rapport.Le 16 avril dernier, la société a déclaré que ses derniers modèles d’IA sont en passe de permettre le développement d’agents d'IA plus performants pour les entreprises.Les nouveaux modèles de raisonnement o3 et o4-mini sont les « plus intelligents » jamais publiés par OpenAI et représentent une « avancée majeure » dans les capacités de ChatGPT, selon un article publié sur le blog de l’entreprise.Ces modèles constituent une avancée significative vers des systèmes d’IA agentique plus robustes, capables d’exécuter des tâches de manière autonome au nom des utilisateurs, a précisé OpenAI.Le 14 avril, Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI, a déclaré que l'entreprise était en train de construire un agent d'IA capable de faire tout le travail des ingénieurs logiciels, et pas seulement d'augmenter leurs compétences.Sarah Friar a ajouté qu’OpenAI dépasse désormais le rôle de simple développeur de modèles pour devenir un fournisseur d’infrastructure IA complète et un créateur d’applications.« Aujourd’hui, OpenAI est bien plus que cela », a-t-elle affirmé. « Nous nous investissons dans la technologie des centres de données… et nous avons le sentiment de créer beaucoup de propriété intellectuelle dans ce domaine, ce qui est très important pour nous. »Le 11 avril, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a annoncé que l’entreprise spécialisée dans l’IA générative avait atteint 800 millions de personnes.« Environ 10 % de la population mondiale utilise désormais nos systèmes, ce qui est énorme », a déclaré Sam Altman.La confiance affichée par OpenAI à travers sa projection semble correspondre aux déclarations passées de ses dirigeants. Un ingénieur en IA de l'entreprise a en effet affirmé avoir réalisé l'AGI , déclarant que ce que l'entreprise possède est « meilleur que la plupart des humains pour la plupart des tâches ». Cette remarque fait écho aux affirmations antérieures de Sam Altman concernant l'arrivée imminente de l'AGI et la perte de pertinence des préoccupations actuelles en matière de sécurité à l'ère de l'AGI.The InformationQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette projection d'OpenAI crédible ou pertinente ?