La société chinoise Huawei Technologies s'apprête à tester son processeur d'IA le plus récent et le plus puissant, dans l'espoir de remplacer certains produits haut de gamme du géant US des puces Nvidia

Pour rappel, Huawei Technologies Co. est une multinationale et une entreprise technologique chinoise dont le siège se trouve à Longgang, Shenzhen, Guangdong. En 2024, le principal secteur d'activité de Huawei a été celui des équipements de télécommunications, son principal client étant le gouvernement chinois.Sous l'administration du président Donald Trump, de nouveaux contrôles des exportations ont été introduits pour restreindre l'accès de la Chine aux puces d'IA avancées. Cependant, les experts ont averti que ces mesures pourraient se retourner contre eux, potentiellement en cédant le marché chinois de l'IA à Huawei et en renforçant la position de la Chine dans l'arène mondiale de l'IA.Selon le rapport du Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet, Huawei a contacté certaines entreprises technologiques chinoises pour tester la faisabilité technique de la nouvelle puce, appelée Ascend 910D, selon le rapport.La société chinoise espère que la dernière itération de ses processeurs Ascend AI sera plus puissante que le H100 de Nvidia, et devrait recevoir le premier lot d'échantillons du processeur dès la fin du mois de mai, ajoute le rapport.Il a été rapporté le lundi 21 avril que Huawei prévoit de commencer les livraisons en masse de sa puce d'intelligence artificielle 910C aux clients chinois dès le mois prochain.Huawei et ses homologues chinois s'efforcent depuis des années d'égaler Nvidia dans la construction de puces haut de gamme capables de rivaliser avec les produits de l'entreprise américaine pour l'entraînement des modèles, un processus dans lequel les données sont transmises aux algorithmes pour les aider à apprendre la prise de décisions précises.Cherchant à limiter le développement technologique de la Chine, en particulier les avancées pour son armée, Washington a coupé la Chine des produits d'IA les plus avancés de Nvidia, y compris de sa puce phare B200.La puce H100, par exemple, a été interdite de vente en Chine en 2022 par les autorités américaines avant même d'avoir été lancée.Alors que Huawei renforce son engagement dans le domaine de l'IA, l'entreprise a également accéléré le développement de HarmonyOS, son système d'exploitation propriétaire, en réponse aux sanctions américaines. Ce changement marque l'évolution stratégique de Huawei pour s'affranchir des écosystèmes technologiques occidentaux , tels que Google et Apple, dans les secteurs des smartphones, de l'IoT et de l'automobile.Rapport du Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Huawei Technologies crédible ou pertinente ?