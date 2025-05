La start-up chinoise DeepSeek, spécialisée dans l'IA, a lancé R1-0528, un modèle doté d'une meilleure capacité de raisonnement et d'une meilleure gestion des tâches complexes

Envoyé par DeepSeek Envoyé par

Le modèle DeepSeek R1 a fait l'objet d'une mise à jour mineure, la version actuelle étant DeepSeek-R1-0528. Dans la dernière mise à jour, DeepSeek R1 a considérablement amélioré ses capacités de raisonnement et d'inférence en tirant parti de ressources informatiques accrues et en introduisant des mécanismes d'optimisation algorithmique pendant la post-formation. Le modèle a démontré des performances exceptionnelles dans diverses évaluations de référence, notamment en mathématiques, en programmation et en logique générale. Ses performances globales se rapprochent désormais de celles des modèles leaders, tels que O3 et Gemini 2.5 Pro.



Par rapport à la version précédente, le modèle mis à jour présente des améliorations significatives dans le traitement des tâches de raisonnement complexes. Par exemple, dans le test AIME 2025, la précision du modèle est passée de 70 % dans la version précédente à 87,5 % dans la version actuelle. Cette avancée résulte d'une profondeur de réflexion accrue pendant le processus de raisonnement : dans le test AIME, le modèle précédent utilisait en moyenne 12 000 tokens par question, tandis que la nouvelle version en utilise en moyenne 23 000.



Au-delà de ses capacités de raisonnement améliorées, cette version offre également un taux d'hallucination réduit, une prise en charge améliorée des appels de fonction et une meilleure expérience pour le vibe coding.