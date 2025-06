Une erreur de reconnaissance faciale conduit une femme à être accusée de vol, après que son profil ait été ajouté par erreur à la liste de surveillance de la sécurité par reconnaissance faciale

Une erreur de reconnaissance faciale conduit une femme à être accusée de vol, après que son profil ait été ajouté par erreur à la liste de surveillance de la sécurité commerciale par reconnaissance faciale.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 406 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En 2023, la police de Louisiane se serait appuyée sur une fausse correspondance de reconnaissance faciale pour obtenir des mandats d'arrêt contre un homme noir pour des vols qu'il n'a pas commis. Randal Reid, 28 ans, était resté en prison pendant près d'une semaine après que la fausse correspondance ait conduit à son arrestation, pourtant Reid a déclaré qu'il n'avait jamais été en Louisiane.Récemment, une situation similaire s'est produite en Angleterre. Danielle Horan a été accusée à tort d'avoir volé du papier toilette en raison d'une apparente confusion avec un système de reconnaissance faciale. La femme était "furieuse" après avoir été expulsée de deux magasins Home Bargains. Elle a été escortée hors des magasins de la région du Grand Manchester en mai et juin sans aucune explication.Elle a découvert par la suite qu'elle avait été accusée à tort d'avoir volé des articles d'une valeur d'environ 12 euros après que son profil ait été ajouté à une liste de surveillance par reconnaissance faciale visant à prévenir le vol à l'étalage. La société de sécurité Facewatch, qui fournit la technologie, a déclaré : "" La société a déclaré qu'un examen de l'incident avait ensuite montré que les articles avaient été payés.Horan, qui dirige une entreprise de maquillage, a déclaré qu'elle avait d'abord "" lorsque le directeur du magasin Home Bargains de Regent Road, à Salford, lui a demandé de quitter le magasin le 24 mai. Elle a déclaré : "".Après ses protestations, le gérant lui a conseillé de contacter directement Facewatch, mais Horan a déclaré qu'elle n'avait reçu aucune réponse à ses messages adressés à l'entreprise ou à Home Bargains. Elle s'est ensuite rendue dans un autre magasin Home Bargains à Fallowfield, Manchester, avec sa mère âgée de 81 ans, le 4 juin.", a-t-elle déclaré. "".Selon la BBC, l'entreprise Facewatch a déclaré à Horan qu'elle "" et que les succursales Home Bargains concernées avaient depuis été "."Malgré les incidents similaires, la reconnaissance faciale est une technologie de plus en plus adoptée. En 2022, un rapport a révélé que les législateurs européens préparaient un énorme système international de reconnaissance faciale . Pour rappel, au cours des 15 dernières années, les forces de police à la recherche de criminels en Europe ont pu partager entre elles des empreintes digitales, des données ADN et des informations sur les propriétaires de véhicules. Selon la proposition de loi, des millions de photos de visages seraient incluses dans ce système pour permettre l'utilisation de la reconnaissance faciale à une échelle sans précédent.Fait intéressant, selon une étude , des motifs de maquillage générés par un logiciel peuvent être utilisés pour contourner systématiquement les logiciels de reconnaissance faciale de pointe, le maquillage appliqué numériquement et physiquement trompant certains systèmes avec un taux de réussite de 98 %. Les chercheurs ne sont pas les premiers à démontrer comment le maquillage peut être utilisé pour tromper les systèmes de reconnaissance faciale, mais cela confirme les failles des systèmes de reconnaissance faciale.: BBCPensez-vous que la raison de l'erreur est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?