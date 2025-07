La Chine lance un projet piloté par l'IA pour faire revivre 100 films classiques d'arts martiaux, notamment des uvres de Bruce Lee et de Jackie Chan, en associant restauration et innovation

La Chine lance un projet piloté par l'IA pour faire revivre 100 films classiques d'arts martiaux, notamment des œuvres de Bruce Lee et de Jackie Chan, en associant restauration et innovation



Lors de la sortie en avant-première de Sora, l'outil de génération de vidéo par IA d'OpenAI, Ashton Kutcher, acteur et investisseur technologique, a déclaré que l'IA représentait l'avenir de la réalisation de films . Il a affirmé que "Cependant, l'utilisation de l'IA dans le domaine du cinéma est un sujet controversé. Par exemple, lorsqu'il a été annoncé que les films classiques de James Cameron seraient convertis en ultra-haute définition, ils étaient très attendus en raison de la grande qualité des effets spéciaux et des séquences d'action qu'ils contiennent, et les fans avaient soif de les voir en résolution 4K.Malheureusement, la qualité de l'image s'est nettement dégradée et l'on s'est rendu compte qu'elle avait été upscalée avec de l'IA, ce qui a entraîné un lissage peu naturel et, dans le cas des Dents de la mer 3, des artefacts d'arrière-plan vraiment bizarres. Cet exemple montrait l'échec de l'IA pour convertir des films en transferts 4K.Bien que cette méthode suscite de nombreux débats, Variety rapporte que la China Film Foundation et ses partenaires adoptent l'IA pour restaurer cent films classiques d'arts martiaux dans le cadre d'une initiative appelée Kung Fu Film Heritage Project (projet de patrimoine cinématographique du Kung Fu). L'initiative sera mise en œuvre pour le 27e festival international du film de Shanghai.Cette initiative permettra de remasteriser numériquement les films de Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li, entre autres, et l'IA sera également utilisée pour créer un nouveau film d'animation de la franchise John Woo/Chow Yun-Fat, A Better Tomorrow (Des lendemains meilleurs). La nouvelle création de l'IA s'intitulera A Better Tomorrow : Cyber Border et est présenté comme le premier film d'animation entièrement produit par l'IA.Zhang Qilin, président de la China Film Foundation, a déclaré : "". Le président de Canxing Media, Tian Ming, a confirmé que dix des cent films d'arts martiaux auront la priorité dans la première phase de développement. Parmi les titres à restaurer figurent Fist of Fury, The Big Boss, Drunken Master et Once Upon a Time in China. Un budget d'environ 13,9 millions de dollars américains est prévu pour cette initiative.Tian a expliqué : "".Pour rappel, Hollywood utilise déjà l'IA générative, mais semble le cacher . Selon un rapport, l'IA générative est désormais utilisée dans divers aspects de la production, allant des effets visuels à la création de storyboards, en passant par la génération de dialogues et la modélisation de personnages numériques. De plus en plus de studios, de producteurs et de sociétés d’effets spéciaux s’appuient sur des IA génératives pour accélérer, optimiser, voire transformer certaines étapes de la production – tout en évitant soigneusement de le rendre public.Pour revenir à A Better Tomorrow : Cyber Border, l'IA est utilisée dans tous les processus de production, du scénario à la modélisation, à l'animation et au rendu. Le producteur Zhang Qing déclare : "".Ces propos sont assez similaires à ceux de James Cameron, le réalisateur oscarisé de films comme Avatar, Terminator et Titanic. Récemment, James Cameron s'est montré optimiste quant au rôle de l'IA dans la production de films . Selon ces déclarations, l'IA pourrait réduire de moitié les coûts des effets visuels et sauver les films à gros budget. Il a notamment déclaré : ": VarietyPensez-vous que cette projet est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?