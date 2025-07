Le PDG de GitHub, Thomas Dohmke, affirme que les entreprises qui tirent le meilleur parti de l'IA ne l'utiliseront pas pour remplacer les développeurs humains, mais embaucheront plutôt davantage de personnel

Thomas Dohmke soutient depuis longtemps que l'IA ne réduira pas le besoin de développeurs. Déjà en 2023, il a souligné lors d'une conférence que, malgré les avancées de l'IA, la demande de développeurs de logiciels continuerait de dépasser l'offre . Mettant en avant les outils d'assistance aux développeurs de GitHub, comme Copilot et Copilot Chat, Dohmke a affirmé que ces technologies visaient à aider les programmeurs à rationaliser leurs flux de travail, et non à rendre l'expertise humaine obsolète.Lors de son récent passage dans le podcast Silicon Valley Girl, Thomas Dohmke a déclaré : « Les entreprises les plus intelligentes vont embaucher davantage de développeurs. Car si vous multipliez par 10 les capacités d'un seul développeur, alors 10 développeurs peuvent faire 100 fois plus. »Les remarques du PDG de GitHub interviennent dans un contexte de débat intense sur la question de savoir si l'IA va remplacer les travailleurs humains. Selon plusieurs rapports, plus de 100 000 emplois ont déjà été supprimés par les grandes entreprises technologiques, notamment Intel, Google et Microsoft, depuis le début de l'année. Bon nombre de ces entreprises ont invoqué le ralentissement de la croissance, l'augmentation des coûts opérationnels et un changement stratégique vers l'IA et l'automatisation pour justifier ces licenciements.Selon Thomas Dohmke, l'IA réduit les obstacles à l'apprentissage de la programmation tout en augmentant la productivité des développeurs expérimentés. Ce changement, dit-il, permet à davantage de personnes d'apprendre et d'appliquer des compétences en codage d'une manière qui était auparavant hors de leur portée.« Le plus frustrant quand on apprend quelque chose, c'est de se retrouver bloqué à un moment donné et de ne trouver personne à la maison, dans sa famille ou parmi ses amis qui puisse nous aider, car personne n'a de connaissances techniques. C'est ce que nous voulons dire quand nous affirmons que l'IA démocratise l'accès à la programmation. Tous ceux qui souhaitent l'apprendre peuvent le faire », explique Thomas Dohmke.Malgré cette accessibilité croissante, Thomas Dohmke a déclaré que les entreprises auront toujours besoin de professionnels possédant une solide expertise technique pour tirer le meilleur parti des outils d'IA. Si l'IA peut aider les particuliers à développer de petits projets personnels, la réussite d'une entreprise dépend toujours de connaissances plus approfondies.« L'éventail sera beaucoup plus large, allant des développeurs amateurs qui créent leurs propres micro-applications aux développeurs professionnels qui conçoivent des systèmes d'IA avancés », a-t-il déclaré.Thomas Dohmke a ajouté que se fier uniquement à l'IA sans aucune connaissance en codage pour développer une grande entreprise était une hypothèse erronée. « Car si c'était le cas, tout le monde le ferait. »Bien que certaines entreprises technologiques aient ralenti leurs embauches, voire réduit leurs effectifs, tout en adoptant l'IA, Thomas Dohmke estime qu'il s'agit d'une tendance à court terme. Il s'attend à ce que de nombreuses entreprises reconnaissent bientôt les avantages d'investir dans davantage de développeurs.« Je pense qu'il s'agit d'un effet temporaire pour l'instant. C'est la conclusion naturelle à court terme : nous maintenons la stabilité et nous essayons de comprendre comment le marché évolue. Mais très rapidement, je pense que nous allons voir des gens dire : "Attendez une seconde, si j'ai un développeur productif de plus, pourquoi ne pas en embaucher un autre, puis un autre ?" », a déclaré Thomas Dohmke.Même si l'IA accélère la productivité des développeurs, Thomas Dohmke affirme n'avoir vu aucune entreprise déclarer ne plus avoir besoin de leurs services. Au contraire, l'IA semble augmenter le volume de travail traité par les équipes de développement.« L'IA a déjà ajouté davantage de travail aux backlogs. Je n'ai vu aucune entreprise déclarer : "Nous avons rattrapé tous nos retards et il ne nous reste presque plus rien à faire" », a ajouté le PDG de GitHub.En outre, Thomas Dohmke a insisté sur le fait que savoir coder manuellement restait une compétence irremplaçable , même dans un environnement axé sur l'IA. Lors de son intervention dans le podcast The Mad, le PDG de GitHub a rejeté l'idée que le code généré par l'IA rendrait les compétences manuelles superflues, estimant au contraire que les connaissances fondamentales en programmation sont essentielles pour réussir à long terme dans ce domaine.Thomas Dohmke, PDG de GitHub, s'exprimant dans le podcast Silicon Valley GirlQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la position du PDG de GitHub crédible ou pertinente ?